La mejor VPN para el Amazon Fire TV Stick en 2021

Aunque no podemos decir que los Amazon Fire TV Sticks hayan revolucionado la manera en la que vemos TV, poder tener todos los servicios de streaming favoritos para verlos donde queramos parece un poco del futuro. Y cuando combinas Amazon Fire con una VPN, se vuelve incluso más útil.

Igual que mantiene tus datos seguros, las VPN para el Fire TV también te dejan llevar tu IP a un sitio totalmente diferente. Eso es particularmente útil si llevas el Fire Stick en la maleta cuando te vas de viaje por gusto o negocios. Tener una VPN descargada en el Amazon Fire TV Stick significa que puedes hacer streaming como si estuvieras en casa, sin importar a cuántos miles de kilómetros estés alejado de ella.

De manera similar, si conoces alguna serie que se puede ver en otro país pero no en el tuyo, tu VPN puede cambiar tu IP por uno de esos países y verla como si estuvieras allí. Así que una VPN para el Amazon Fire Stick es una buena manera de potenciar el dispositivo pero... ¿cuál elegir?

Cómo elegir una VPN para el Amazon Fire TV Stick

Lo primero es lo primero. Quieres una VPN que tenga una app dedicada al Fire TV. Eso quiere decir que una vez que hayas iniciado sesión en la VPN que elijas, puedes ir a la Appstore de Amazon y descargar la que corresponda en tu Stick. Tener una app evita que tengamos que hacerlo todo manualmente.

El rendimiento también es importante para el streaming, así que quieres un servicio VPN que ofrezca conexiones fiables y rápidas. Un buen servidor ayuda a encontrar buenas velocidades, y cuantas más opciones tengas, mejor. Por supuesto hay que asegurarse de que el servicio esté disponible en la región donde quieras ver tus series favoritas.

1. ExpressVPN es la mejor VPN con prueba gratuita

Como la mayoría de los proveedores de VPN, ExpressVPN ofrece una garantía de devolución del dinero en 30 días. Pero la razón por la que la hemos ubicado al principio de esta lista es porque se trata de la mejor VPN que existe en términos generales. Punto. Es rápida, segura, fácil de usar y, si te haces con un plan anual, tendrás 3 meses extra gratis.

2. NordVPN: la marca de VPN más grande del mundo

Es probable que, incluso si no sabes mucho sobre VPN, hayas oído hablar de NordVPN. Se anuncia en televisión, patrocina equipos deportivos y es líder del mercado desde hace más de siete años. Nord ya no tiene tanta influencia como tuvo hace un tiempo, pero sigue siendo un servicio fantástico desde 4,18€ al mes (con el plan anual).

3. Surfshark: una VPN mundial por poco más de 2€ al mes

Si Express y Nord te parecen demasiado caras, no busques más, te presentamos al proveedor número 3 de TechRadar: Surfshark. Desde solo 2,06€ al mes (con el plan anual), es una opción fantástica, premium e increíblemente fácil de usar, motivos de sobra por los que se ha convertido en una de las VPN favoritas de TechRadar. Ofrece la mayoría de las características de los servicios más caros pero por menos dinero.

Las 5 mejores VPN para el Amazon Fire Stick en 2021:

(Image credit: ExpressVPN)

ExpressVPN es nuestro número 1 de las mejores VPN, y específicamente para el Fire TV y el Fire TV Stick. Con 3.000 servidores en casi 160 países, este proveedor con base en las Islas Vírgenes Británicas ofrece muchas conexiones donde elegir.

El proveedor es conocido por su cantidad de aplicaciones incluidas en el Amazon Fire TV y el Fire TV Stick, que pueden manejarse con el mando a distancia. Cuando lo enciendes, la app recomienda inmediatamente el lugar que te de la mejor velocidad de conexión. Hablando de conexiones, son impresionantes en toda Europa y en EEUU, incluso en lugares más lejanos.

ExpressVPN ofrece un excelente nivel de soporte técnico, incluyendo muchas guías de solución de problemas y soporte por chat 24/7, además de poder ponerte en contacto via email si lo crees más conveniente.

La política de privacidad explica claramente que la compañía no recoge o registra datos de tráfico, conexiones IP, o mira actividad de búsqueda de usuarios individuales. En nuestras pruebas, confirmamos que ExpressVPN desbloquea Netflix, Amazon Prime Video y una gran variedad de servicios de streaming (aunque tiene problemas con BBC iPlayer). ExpressVPN también ofrece servicios DNS MediaStreamer compatibles con el Fire TV, para aquellos que quieran desbloquear contenido incluso sin estar conectados a la VPN.

Los planes no son los más baratos, pero puede que valga la pena el precio teniendo la mejor experiencia de streaming en el Fire TV. El precio está 'mitigado' por el periodo de prueba de 30 días sin compromiso, donde si no quedas contento, se te devuelve el dinero, sin restricciones de ancho de banda o similares.

Llévate el servicio VPN #1 para el Amazon Fire TV Stick

ExpressVPN no solo encabeza nuestras listas gracias a las innumerables razones mencionadas anteriormente, sino que también nos gusta mucho su garantía de devolución en 30 días sin compromiso y las ofertas especiales que tiene. Regístrate un año ahora y tendrás un 49% de descuento sobre el precio original, ¡y 3 meses adicionales totalmente GRATIS!

(Image credit: NordVPN)

2. NordVPN Tradicionalmente, una de las VPNs más rápidas y seguras App de Amazon: Sí | Velocidades rápidas: Sí | Número de servidores: 5,400+ | Lugares/países del servidor: 80+/59 | Máximo de dispositivos conectados: 6 | Sitios de streaming desbloqueados: Netflix, iPlayer, YouTube, Amazon, Hulu Velocidades por encima de la media Funciones de seguridad top Muy buen soporte No es tan buena como otras en el móvil

En nuestras pruebas, NordVPN dió un gran rendimiento, con velocidades increíbles en conexiones cortas, y unos resultados útiles en distancias más largas. Hay muchos servidores donde elegir, ¡unos 5.000 en total!

Así como la app dedicada de Amazon TV la puedes descargar de la Appstore de Amazon y usarla con tu Fire TV, los tutoriales online de Nord te ayudan a configurar la VPN en tu router.

Como Express y, francamente, todos los proveedores de esta página, NordVPN ha traído sus mejores calidades cuando se trata de desbloquear los servicios de streaming de otros países. Dondequiera que lleves tu Fire Stick, tendrás acceso a todo el catálogo de Netflix, Hulu, BBC iPlayer y muchos más. Lo mismo para el streaming en directo, si eres fan de los eSports.

NordVPN sobresale en seguridad, ofreciendo encriptado de datos doble (donde tu conexión pasa a través de dos servidores VPN separados), junto con soporte para todos los protocolos de seguridad principales. Al frente de eso, la firma tiene una política de 'no registro' que ha sido auditada por PricewaterhouseCoopers.

Fuera de los planes disponibles (todos tienen garantía de devolución de 30 días), el plan mensual es muy caro, pero la suscripción de varios años tiene un precio fantástico.

(Image credit: Surfshark)

Como la propia Amazon, la experiencia de usuario de Surfshark es limpia y directa. Es un buen comienzo, pero hay mucho más que admirar de esta VPN en términos de utilidad con el Amazon Fire Stick.

Primero, y como otros en esta lista, hay una app dedicada de Surfshark que te puedes descargar rápidamente en el menú del dispositivo de streaming. Una vez activa, usar la app es muy simple y puedes verte rápidamente navegando entre servidores y países hasta encontrar el que se adapte mejor a tus series y películas favoritas.

En nuestra extensa prueba de VPN, descubrimos que Surfshark tiene velocidades muy buenas, incluso en lugares más recónditos. Y hay que señalar que, una vez te has suscrito a Surfshark, cubre un número ilimitado de dispositivos. Así que puedes estar con tu móvil, portátil, router, consola (tantas cosas como amigos y familia estén en casa) y todavía tener la opción de usarlo con tu Fire Stick TV.

(Image credit: Hotspot Shield)

Hotspot Shield nos ha sorprendido durante varios años en lo que a velocidad punta se refiere, en parte porque usa el protocolo Catapult Hydra. Sí, suena como una película de domingo por la tarde en Antena 3, pero quiere decir que Hotspot es de las VPNs más rápidas del mundo.

Lo que significa para ti es que puedes encender la app Hotspot VPN cuando vayas a usar el Fire TV Stick, y nunca tener que preocuparte de que se quede parada la reproducción.

Hotspot ha mejorado recientemente en otros aspectos. Ahora se puede usar en muchos más dispositivos que antes, y su interfaz es un sueño hecho realidad en Amazon Fire. Netflix, Prime Video, iPlayer, YouTube y muchos más están totalmente desbloqueados con este proveedor.

Mejora a las VPNs para el Fire Stick de arriba ofreciendo una garantía de devolución de 45 días en vez de un mes. Y hay una buena opción gratuita disponible para probarla, aunque no funcione en el Fire Stick en sí mismo.

(Image credit: CyberGhost)

Este proveedor rumano-alemán tiene una app dedicada para el Fire TV Stick, que se descarga de la Appstore de Amazon, y si hay problemas instalando la app CyberGhost, las guías en profundidad se pueden encontrar en su web.

En nuestros tests, el servicio nos impresionó con muy buenos niveles de rendimiento, y hay una buena cantidad de servidores. El cliente es muy fácil de usar, que puede ser útil para novatos, aunque hay ciertos problemas en la interfaz.

A aquellos preocupados por la seguridad, no deben estarlo, el proveedor usa protocolos estándar, incluyendo IKEv2 y OpenVPN, con encriptado 256-AES. Aunque en el pasado haya habido problemas de privacidad, la política es ahora de 'no registro' y no parecen existir ya este tipo de problemas.

CyberGhost se lleva la palma en cuanto al mejor periodo de prueba gratuito en VPNs, con unos tremendos 45 días de garantía de devolución.

FAQ de las VPNs para el Amazon Fire TV Stick

¿Qué VPN debería usar para el Fire Stick? Creemos que la mejor para el Amazon Fire Stick ahora mismo es ExpressVPN. Primero y más importante: es fácil de configurar y de usar. Así que si crees que usar una VPN con Amazon Fire TV es complicado, Express es la prueba de que no lo es. También se beneficia de servidores en casi 100 países, velocidades de conexión muy rápidas y la habilidad de sortear restricciones geográficas cuando se trata de servicios de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube y muchos más.

¿Qué es un Amazon Fire TV stick? Queremos pensar que si has sabido orientarte por esta página, entonces probablemente te hagas una idea. Déjanos ayudarte si no es así. Volviendo al 2014, el Fire TV Stick de Amazon fue el rival para Chromecast. El dispositivo se pone en un puerto HDMI y permite a cualquier TV ser una smart TV conectada a una red Wi-Fi para ver contenido. Es súper portátil y extremadamente fácil de usar, justo como las VPNs de esta lista

¿Cómo instalar y usar una VPN en Amazon Fire TV? Es muy, muy fácil, comparado a tener que hacerlo con consolas u otros servicios de streaming para TV. Eso es porque los mejores proveedores de VPN tienen sus propias apps para Amazon Fire TV. Así que una vez te has suscrito, ve directamente a la Appstore de Amazon e instala la app correspondiente. Desde ahí, con unos pasos más estarás eligiendo servidor y conectando tu VPN. Ya estarías listo para hacer streaming.

¿Es una VPN gratuita suficiente para ver algo en Amazon Fire TV? En una palabra... no. Uno de los mayores inconvenientes de las VPNs gratuitas es que limitan los datos que se pueden usar en el servicio, muchas veces muy estrictos de manera mensual o incluso diarios. Entonces, si estás planeando algún atracón potente de Prime Video usando tu VPN, una prueba gratuita simplemente no servirá. A parte de eso, los proveedores gratuitos normalmente tienen bastante publicidad en sus apps. Y no tienden a tener una app dedicada en Amazon, así que estarás volviendo a darle vueltas sobre cómo hacer que funcione en tu Fire TV Stick o Box.

Ponemos a prueba y analizamos las VPN en el contexto de usos recreativos legales. Por ejemplo:

1. Acceder a un servicio de otro país (sujeto a los términos y condiciones del servicio)

2. Proteger la seguridad y privacidad online cuando se está viajando

No apoyamos ni toleramos el uso ilegal o malicioso de los servicios de VPN.

El consumo de contenido pirateado que se paga no está respaldado ni aprobado por Future Publishing.

Ten en cuenta que algunas páginas web pueden no mostrar la totalidad de su contenido en español y/o deben ser pagadas en dólares.