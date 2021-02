Análisis: Amazon Fire TV Stick 4K

La inclusión del soporte 4K hace al Amazon Fire TV Stick 4K una opción brillante para tus necesidades de streaming, aunque la falta de equidad entre plataformas nos dice que Amazon no ha llegado todavía a la perfección.

El Amazon Fire Stick 4K es la tercera versión del popular dispositivo de streaming de Amazon. La mayor diferencia entre este stick y los anteriores es que este se ha actualizado para soportar 4K.

Así, esta versión del Fire TV Stick es similar al Fire TV Stick de segunda generación en muchas maneras. Tiene Wi-Fi 802.11ac y un procesador de cuatro núcleos a 1.7GHz, pero comprando el que tiene 4K estaremos viendo streaming de mejor calidad sin sobrepasar los 60€.

El Amazon Fire TV Stick 4K también viene con el asistente de voz Alexa incluido. Hay una gran variedad de contenido en muchas aplicaciones, incluyendo Amazon Prime Video, Netflix y mucho más. Con tantas opciones que ofrecer lo único que nos viene a la cabeza es: ¿quién necesita una smart TV?

En esta última versión, Amazon ha solucionado los problemas que tenía con el Fire TV Stick anterior. Aún así, aunque pequeños, siguen habiendo ciertos problemas que hacen nuestra experiencia algo 'menos perfecta', aunque tampoco es para tanto.

Desde que salió el Fire TV Stick 4K, Amazon ha ido fuerte a por las TVs después de sacar nuevos Fire TV Edition, así como un nuevo Amazon Fire TV Cube, que es una versión mejorada de su reproductor multimedia de streaming manos libres con Alexa, que añade Dolby Vision y otras características.

Además, ahora puedes combinar los altavoces Amazon Echo con los dispositivos Fire TV para crear un Home Cinema inmersivo, totalmente inalámbrico y controlable con el asistente de voz Alexa.

ACTUALIZACIÓN: Estábamos esperando un nuevo Amazon Fire TV stick y ya están aquí. El primero es el Amazon Fire TV Stick 2020, la última versión viene con HDR para mejor color y contraste, así como rendimiento mejorado. Si quieres un dispositivo más asequible, el Amazon Fire TV Stick Lite es el más barato de Amazon por solo 30€.

Precio y disponibilidad

El Amazon Fire TV Stick 4K está disponible por 59,99€.

Comparada con la versión sin 4K del Fire TV Stick, vemos un aumento de precio de 30€, la mitad de precio, pero hay que tener en cuenta que tenemos 4K, Dolby Vision, HDR, HDR10+ y Dolby Atmos.

Productos similares, incluyendo el Chromecast Ultra de Google, están sobre los 70€, así que el Fire Stick 4K es una buena opción si buscas gastarte menos dinero. Hay que tener en cuenta que necesitarás comprar suscripciones para usar aplicaciones como Netflix y Prime Video, que se sumarán pronto.

Créditos de imagen: TechRadar

Diseño

Si has usado un Amazon Fire TV Stick antes, verás que la nueva versión no ha cambiado mucho su diseño.

Con unas medidas 99 x 30 x 14mm, el Fire TV Stick 4K es nada intrusivo y más compacto que nunca, diseñado para conectarse directamente a un puerto HDMI 2.2 de la tele. El stick en sí mismo es un poco más ancho que un cable HDMI normal, así que Amazon ha incluido un cable HDMI macho a hembra por si a caso tienes problemas enganchándolo.

Amazon dice que el cable también se puede usar para mejorar la conexión WiFi y el rendimiento del mando.

La parte exterior del Fire TV Stick 4K es bastante similar al modelo anterior, solo que ahora viene con el icono de Amazon sin texto. En el interior, tienes un chip WiFi 802.11ac y un procesador de cuatro núcleos a 1.7GHz igual que antes; solo que ahora tiene soporte 4K, Dolby Vision y Dolby Atmos.

En un lateral del Fire TV Stick 4K encontrarás un puerto micro-USB para conectarlo a la electricidad.

Créditos de imagen: TechRadar

Ahora al mando; el mayor cambio es que ahora incluye botones de volumen y de encendido. Carecer de botones de volumen con el modelo anterior era bastante incómodo para muchos usuarios, que se veían constantemente cogiendo dos mandos o pidiéndole a Alexa que cambie el volumen.

El mando ahora se puede usar para cambiar el volumen de la TV, el receptor o la barra de sonido, que es bastante más útil.

Como su predecesor, encontrarás un botón del micrófono en la parte superior del mando, que se puede usar para llamar a Alexa sin tener que hacerlo por voz antes de que le digas que haga algo.

Características y rendimiento

Configurar el Fire TV Stick 4K es absolutamente perfecto, gracias a la simple interfaz de usuario y la sensibilidad del mando. Durante la configuración, el Fire TV Stick necesita estar conectado a la corriente y al puerto HDMI de la tele (todos los cables necesarios están en la caja).

Una vez que has conectado el Fire TV Stick en la TV, se te dirá de configurarlo y todo el proceso se hace viendo la televisión así que no tendrás que preocuparte por mirar otros manuales.

Como su predecesor, la interfaz del Fire TV Stick 4K es muy fácil de navegar, incluso para aquellos que no han usado un dispositivo así antes. En el menú de inicio hay un apartado de contenido y apps recientes, o puedes deslizar hacia bajo y encontrar diferentes contenidos y aplicaciones.

Además de ser fácil de usar, la interfaz es muy intuitiva y rápida cargando, y hay una fantástica selección de apps de streaming para elegir. Para ver lo fácil que es registrarse en un servicio, lo hicimos con Disney+ a través del Fire TV Stick 4K.

El proceso fue extremadamente simple, con opciones para conectar tu nueva cuenta con la de redes sociales ya existentes como Facebook. Aunque esta experiencia varía entre apps, está muy bien que no tengamos problemas conectando cuentas con plataformas a las que no estemos suscritos todavía.

Image credit: Amazon

Usar el mando del Fire TV Stick 4K no implica ninguna dificultad, y la funcionalidad de búsqueda por Alexa es rápida y precisa cuando usas apps como Netflix o Amazon Prime Video.

Aún así, la búsqueda por voz no funciona en todas las apps. Los residentes en Reino Unido, por ejemplo, no podrán usarlo con BBC iPlayer, lo que significa que tendrán que usar la búsqueda nativa de la app. Además, no se puede usar la voz para pasar al siguiente episodio en muchas aplicaciones que de primeras soportan el control por voz, lo cual es bastante intrigante.

Otro problema que encontramos con la búsqueda por voz es que cuando haces preguntas que el Fire TV Stick 4K no puede contestar, el contenido que ves desaparece, y tienes que seleccionarlo de nuevo desde la app o desde la página de inicio de la Fire TV.

Con todo esto dicho, la búsqueda por voz es en general es muy buena, y puedes usar comandos de voz para encender la tele, controlar dispositivos y ver en directo cámaras de seguridad de casa en tu TV, lo cual es bastante útil.

En general, la funcionalidad de búsqueda es mejor que en el modelo anterior, porque ahora puedes buscar series por actor/actriz y especificar si lo quieres en 4K, así como buscar series directamente. El contenido propio de Amazon está destacado sobre resultados de otras plataformas, lo que puede ser muy irritante si eres más de Netflix, por ejemplo.

En conjunto, la selección de apps disponible es extremadamente nueva, y deberías de encontrar las plataformas de streaming más importantes. Hay una enorme variedad de contenido, así que no te perderás nada, a no ser que seas un fanático.

Si te quieres llevar el Fire TV Stick 4K al extranjero (su portabilidad lo hace un gran compañero) deberías instalar una VPN para desbloquear el contenido de tu país.

Conclusión final

En términos generales, estamos impresionados con el Amazon Fire TV Stick 4K. La interfaz es muy buena, rápida cargando y responde de manera intuitiva.

Navegar por las diferentes apps, series y películas es simple, con contenido reciente en la página de inicio y, no obstante, encontrarás los resultados del contenido propio de Amazon por encima de cualquier otro contenido de diferentes plataformas de streaming.

Hablando de eso, la ausencia de variedad en plataformas de streaming es un problema que ha afectado a los anteriores modelos del Amazon Fire TV Stick. Afortunadamente, futuras actualizaciones traerán más paridad de plataformas para que la experiencia sea la mejor posible, sin importar el tipo de contenido que veas pero, por ahora, es algo que resulta anticuado para este dispositivo.