Al Apple Watch 8 se le podrían unir dos relojes más, pero un viejo favorito podría retirarse

Este podría ser un gran año para el Apple Watch. De hecho, según una nueva afirmación, podría ser el mayor de la historia de la gama, con el posible lanzamiento de tres nuevos modelos.

Así lo afirma Mark Gurman en la última edición de su boletín Power On para Bloomberg. El periodista tiene un gran historial de información sobre Apple, y afirma que además del Apple Watch 8, también veremos el Apple Watch SE 2 y un Apple Watch orientado a los deportes extremos.

En concreto, todos estos son wearables de los que ya hemos oído hablar antes, y de diversas fuentes, por lo que es muy probable que Gurman tenga razón.

También dice que los tres llegarán a finales de año (presumiblemente en septiembre, junto con el iPhone 14). Sin embargo, es posible que no sean grandes actualizaciones, lo que podría ser un poco decepcionante dado que el Apple Watch 7 también fue una actualización bastante pequeña.

Gurman afirma que no habrá nuevos sensores de salud importantes este año, salvo posiblemente un sensor de temperatura corporal, que se rumorea desde hace tiempo. Pero no parece estar seguro de que vayamos a verlo, y no hace mucho sugirió que esta característica podría no llegar en el 2022.

Sin embargo, parece que los wearables incorporarán "importantes actualizaciones en el seguimiento de la actividad" y chips más rápidos. Este último punto debería ser extra deseable, ya que el Apple Watch 7 tenía un chip casi idéntico al del Apple Watch 6.

Por último, Gurman afirma que el Apple Watch 3 podría retirarse este año. Ese es actualmente la opción más barata del Apple Watch, pero presumiblemente otro modelo ocupará su lugar, y realmente está subiendo un poco ahora, por lo que dejar de fabricarlo podría tener sentido. Dicho esto, lo cogeremos todo con pinzas, de momento.

Para hacer una buena competencia hay que traer grandes cambios

Por lo que dice Gurman, parece que el Apple Watch 8 podría no ser mucho mejor que el Apple Watch 7, que a su vez no era mucho mejor que el Apple Watch 6.

Esto no es del todo sorprendente, dado que los wearables de Apple se encuentran entre los más pulidos y potentes del momento. Pero este año podría ser un gran año para Wear OS, dando a Apple más competencia.

Tras el cambio de Samsung a Wear OS para la gama Samsung Galaxy Watch 4 a finales del año pasado, se espera que pronto veamos una experiencia Wear OS revisada en numerosos relojes existentes y futuros.

Además, es posible que la propia Google lance finalmente el Pixel Watch, y el Samsung Galaxy Watch 5 seguramente también ofrecerá una dura competencia. Así que Apple no puede permitirse el lujo de acomodarse.

Fuente: Apple Insider