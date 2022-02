TCL muestra cinco nuevos móviles económicos en el MWC 2022 con baterías enormes y cámaras fantásticas

Una de las primeras marcas que ha mostrado nuevos móviles en la importantísima conferencia anual MWC 2022 ha sido TCL, que ha presentado no solo uno o dos ¡sino cinco nuevos modelos de teléfonos económicos!

Hablamos de la serie TCL 30, y por si fuera poco, estos cinco móviles no son los únicos que componen esa familia, ya que en enero ya se presentaron otros dos modelos, y posiblemente haya más en un futuro.

Hay que decir que todos estos teléfonos se parecen mucho entre ellos, pero cada uno cuenta con ciertas características que hacen que se distingan de los demás.

Esta no es la única tecnología que TCL ha llevado al MWC, ya que la compañía también nos ha mostrado una variada selección de dispositivos, como tablets, aparatos de audio y gafas inteligentes. Sin embargo, la mayoría de ellos, como las gafas inteligentes Nxtwear Air o la tablet Nxtpaper E-Ink, ya habían sido anunciados en otras feries tecnológicas anteriores.

Pero volvamos a los móviles que han presentado.

¿Cuáles son las características de los nuevos móviles de TCL?

Como hemos dicho, los cinco teléfonos se parecen mucho entre sí, y claramente han sido creados a partir de la misma plantilla, pero haciendo algunos ajustes por aquí y por allí. A continuación, te dejamos una tabla con las especificaciones de cada modelo.

Móviles TCL 30: especificaciones Móvil Pantalla Cámaras traseras Cámara delantera RAM / Almacenamiento Batería y carga Chip Lector de huellas dactilares Conectividad TCL 30 6.7 pulgadas FHD+ 60Hz 50MP principal, 2MP macro, 2MP sensor de profundidad 8MP 4GB / 64GB (ampliable hasta 1TB) 5,010mAh, 18W MediaTek Helio G37 Montado en el lateral 4G TCL 30 Plus 6.7 pulgadas FHD+ 60Hz 50MP principal, 2MP macro, 2MP sensor de profundidad 13MP 4GB / 128GB (ampliable hasta 1TB) 5,010mAh, 18W MediaTek Helio G37 Montado en el lateral 4G TCL 30 5G 6.7 pulgadas FHD+ 60Hz 50MP principal, 2MP macro, 2MP sensor de profundidad 13MP 4GB / 64GB (ampliable hasta 1TB) 5,010mAh, 18W MediaTek Dimensity 700 Montado en el lateral 5G TCL 30 E 6.52 pulgadas HD+ 60Hz 50MP principal, 2MP sensor de profundidad 5MP 3GB / 64GB (ampliable hasta 512GB) 5,000mAh, ?W MediaTek Helio G25 En la parte trasera 4G TCL 30 SE 6.52 pulgadas HD+ 60Hz 50MP principal, 2MP macro, 2MP sensor de profundidad 8MP 4GB / 128GB (ampliable hasta 512GB) 5,010mAh, 15W MediaTek Helio G25 En la parte trasera 4G

Las similitudes no se encuentran solo en el interior, ya que si os fijáis en la foto de portada de este artículo, queda claro que el diseño de todos los modelos es muy parecido.

Las características más destacables de estos móviles, es que todos cuentan con baterías de gran capacidad, y tienen una cámara principal de 50MP con un sensor de gran tamaño, que debería hacer que la capacidad fotográfica de estos móviles en situaciones de poca luz sea fantástica.

Todavía no conocemos los precios concretos que tendrán estos móviles en España, por lo que no sabemos cuánto se diferenciarán unos de otros. Dicho esto, parece que el TCL 30 E es el modelo de gama más baja, y por tanto el más barato, mientras que el TCL 30 Plus o el TCL 30 5G serán los más caros.

Lo más seguro es que no todos los modelos se pongan a la venta en todos los países, lo que al menos hará que te sea más fácil elegir uno de ellos, al haber menos opciones.