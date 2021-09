Age of Empires 4 realizará una prueba técnica gratuita del juego este fin de semana

El Age of Empires 4 sale el 28 de octubre, y este fin de semana realizarán un prueba técnica gratuita, llamada prueba de estrés, para que todas las personas a las que les gusta el juego puedan probarlo, y sobre todo para meterle caña al modo multijugador y ver si ver si todo funciona bien, o si por lo contrario da problemas.

Dado que queda poco más de un mes para el gran lanzamiento del juego, este es el momento perfecto de pulir los últimos detalles y poner a prueba al nuevo Age of Empires 4.

Si quieres formar parte de esta prueba de estrés, solo tendrás que acceder a la página de Age of Empires 4 en Steam, iniciar sesión si no lo has hecho ya, y darle a "Solicitar acceso" en la sección "Unirse a Age of Empires IV Technical Stress Test".

La prueba de estrés dará comienzo hoy 17 de septiembre a las 19:00 y finalizará el lunes 20 a la misma hora. También puedes acceder a través de la aplicación Xbox Insider Hub.

No tienes que haber jugado previamente a la beta de Age of Empires 4, tan solo tendrás que asegurarte de que tu ordenador cumpla con los requisitos mínimos del juego, que son estos:

Procesador y Sistema Operativo de 64 bits



SO: Windows 10 64bit



Windows 10 64bit Procesador: Intel Core i5-6300U o AMD Ryzen 5 2400G



Intel Core i5-6300U o AMD Ryzen 5 2400G Memoria: 8 GB de RAM



8 GB de RAM Gráficos: Intel HD 520 o AMD Radeon RX Vega 11



Intel HD 520 o AMD Radeon RX Vega 11 DirectX: Versión 12



Versión 12 Almacenamiento: 50 GB de espacio disponible

Cuando abras el juego, este modificará automáticamente los ajustes gráficos según las especificaciones de tu ordenador (función que hasta ahora no estaba disponible en la beta y que todavía está en pruebas).

Claro está, que lo que estará disponible este fin de semana será una versión limitada del Age of Empires 4, pero habrá diferentes modos de juego disponibles, y concretamente cuatro civilizaciones y cinco mapas.

Para principiantes, el tutorial es un punto de partida obvio, y también podrás enfrentarte a la máquina en partidas personalizadas. Pero lo que el desarrollador del videojuego realmente quiere que hagas, es que juegues contra otra gente online para poder recopilar los máximos datos posibles sobre lo bien que rinde el juego y de posibles problemas que puedan surgir. Concretamente esto es lo que han afirmado: "Nos centraremos principalmente en la estabilidad, el rendimiento y el emparejamiento o los informes del servidor durante este evento."

Análisis: Zoom y otros cambios basados en los comentarios de la gente

Por lo general, los jugadores que ya han probado la beta de Age of Empires 4 son muy optimistas respecto a las novedades que trae el juego.

Uno de los cambios más destacables y que más ha gustado a la gente es que ahora podrás alejar el zoom de la cámara para tener una visibilidad más amplia del juego en tu pantalla, que es algo que los gamers de AoC llevaban tiempo pidiendo ya que era una función muy limitada hasta ahora.

Esa es probablemente la modificación más destacada, al menos por parte del desarrollador del juego, pero ha habido más cambios, enfocados sobre todo ha arreglar diferentes bugs del juego; tanto en los gráficos y el sonido, como en detalles del juego como la economía. También han equilibrado la civilización china y la inglesa (dos de las civilizaciones disponibles en la prueba de estrés de este fin de semana; las otras dos serán el Sacro Imperio Romano y la Dinastía Abbasid).

Por lo general los que han probado la beta estarán contentos con el progreso que se ha hecho, y les gustará ver que el feedback que han dado, y sus opiniones, han servido para algo. Esperamos también que los jugadores que prueben Age of Empires 4 por primera vez queden impresionados con el juego, y la forma en la que funcionan las partidas multijugador (que como hemos comentado es el objetivo principal de la prueba técnica de este fin de semana).

Por último, queríamos señalar que el Acuerdo de Confidencialidad queda liberado este fin de semana en la prueba, por lo que podréis comentar con vuestros amigos qué os parece el Age of Empires 4, convencer a alguno más para que se una a la prueba, y de esta manera el desarrollador podrá recopilar más datos sobre el funcionamiento del juego (al haber más usuarios conectados).

Vía PC Gamer

