¿Te preguntas a partir de qué hora puedes ver Viuda Negra en Disney+ ? La verdad es que los seguidores habéis estado esperando mucho tiempo para poder añadir esta película a vuestro maratón de películas de Marvel, y aunque la entrega número 24 del Universo cinematográfico de Marvel también se estrenará en cines de forma simultánea, los suscriptores podrán disfrutarla en casa siempre y cuando estén dispuestos a pagar un precio adicional mediante el Acceso Premium de Disney+.

Viuda Negra llega a Disney+ hoy, 9 de julio de 2021. Y a continuación, os diremos la hora exacta en la que podéis comenzar a reproducir la película gracias a Disney+, aunque de nuevo, tendrás que pagar 21,99€ adicionales con la tarifa de Acceso Premium además de estar suscrito a la plataforma.

Ambientada después de Capitán América: Civil War, Viuda Negra será la última película en la que veremos a Scarlett Johansson como Natasha Romanoff, ya que... [SPOILER] desafortunadamente, el personaje murió en Los Vengadores: Endgame.

No obstante, sin duda, la película supondrá el final que se merece la historia del personaje y un cierre a la carrera de 11 años de Natasha en el Universo cinematográfico de Marvel, ya que profundiza en su trama relacionada con en el programa 'Viuda Negra'. La película introduce una gran cantidad de personajes nuevos, incluyendo a los padres de Natasha, Alexei y Melina, interpretados por David Harbour y Rachel Weisz; y a Yelena Belova, interpretada por Florence Pugh. Lo cierto es que podríamos definir la película como "un auténtico thriller de espías".

¿A qué hora se estrena Viuda Negra en Disney+?

Viuda Negra llega a Disney+ con Acceso Premium hoy 9 de julio de 2021 a las 9:00h. Todo el contenido original de Disney+ llega al mismo tiempo al servicio de streaming, pero la película estará disponible a una hora u otra dependiendo de tu zona horaria. De modo que, mientras que en Estados Unidos se estrenará a medianoche, aquí a España llegará a las 9:00 de la mañana.

¿Cuándo estará disponible Viuda Negra de forma gratuita en Disney+?

Viuda Negra estará disponible para todos suscriptores habituales de Disney+ el próximo 6 de octubre de 2021, según la lista que ha publicado el servicio de streaming. No obstante, como tienes que estar suscrito al servicio para poder verla, técnicamente no es gratis, pero te costará mucho menos porque no tendrás que pagar el precio adicional de Acceso Premium, sino que simplemente estará disponible en la biblioteca general.

El hecho de que Viuda Negra se abra para todo el público en octubre, después de su lanzamiento, coincide con el plazo de tres meses que ya hemos visto en ocasiones anteriores de títulos cuyos estrenos llegaron con Acceso Premium como Raya y El Último Dragón.