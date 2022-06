¿A qué hora se estrena la temporada 3 de The Umbrella Academy en Netflix España?

¡Por fin! Tras una espera de casi dos años y mucha expectación, ha llegado el gran estreno de la temporada 3 de The Umbrella Academy (opens in new tab), de forma exclusiva en Netflix (opens in new tab), el 22 de junio.

¡Qué buena forma de ir empezando el verano! ¿No? La verdad es que en otras fechas la mayoría de la gente tendría que esperarse a que finalizara su jornada (laboral o de clases) para ver los nuevos capítulos, pero ahora muchas personas empiezan sus vacaciones, por lo que sabemos que más de uno querrá saber exactamente a partir de qué hora se pueden ver los capítulos en Netflix.

Pues bien, respondamos a la pregunta: la temporada 3 de The Umbrella Academy estará disponible en Netflix España a partir de las 9:00 de la mañana (del miércoles 22 de junio).

Lo cierto es que si ya teníamos muchas ganas de ver los nuevos capítulos, después de que Netflix publicara el tráiler oficial, nuestras ganas no hicieron más que aumentar, ¡nos encantó el tráiler y promete mucho! Te lo dejamos a continuación por si todavía no lo has visto, aunque lo dudamos mucho la verdad.

Pero eso no es todo, ya que gracias al vídeo que publicó Netflix durante la conferencia Netflix Geeked 2022 (opens in new tab), pudimos echar un buen vistazo al Hotel Obsidian.

El Hotel Obsidian es una prisión espacial, tipo hotel, donde los peores supervillanos de la galaxia han sido encarcelados por la Academia Umbrella. Curiosamente, en los cómics se llama Hotel Oblivion, y sea como sea, esperamos ver mucha acción ahí dentro:

#GeekedWeek has your first look at #TheUmbrellaAcademy 's new home-- The Hotel Obsidian. pic.twitter.com/IGa3BkBdSVJune 6, 2022 See more

¿Sabéis qué? Nosotros en TechRadar en realidad ya hemos podido ver la temporada 3 de The Umbrella Academy, y os contamos nuestra crítica y análisis en este artículo (opens in new tab). Sin spoilers, por supuesto.

Os adelantamos, que nuestra opinión (opens in new tab) es distinta a las que hemos visto que tienen otros medios...

¿Quiénes forman parte del reparto de la temporada 3 de The Umbrella Academy?

Esperamos ver más travesuras de Klaus en la temporada 3 de The Umbrella Academy. (Image credit: Netflix)

Estos son los miembros de la Academia Umbrella, y los actores y actrices que los interpretan:

Elliot Page como Vanya Hargreeves/Número 7

Tom Hopper como Luther Hargreeves/Número 1

David Castenada como Diego Hargreeves/Número 2

Emmy Raver-Lampman como Allison Hargreeves/Número 3

Robert Sheehan como Klaus Hargreeves/Número 4

Aidan Gallagher Cinco/Número 5

Justin H. Min como Ben Hargreeves/Número 6, aunque será el número 2 de la Sparrow Academy

Rita Aryu como Lila Pitts

La Sparrow Academy es un nuevo grupo de superhéroes que veremos en la temporada 3 de The Umbrella Academy. (Image credit: Netflix)

Y aquí tienes a los de la Academia Sparrow:

Justin Cornwell como Marcus Hargreeves/Número 1

Britne Oldford como Fei Hargreeves/Número 3

Jake Epstein como Alphonso Hargreeves/Número 4

Genesis Rodriguez como Sloane Hargreeves/Número 5

Cazzie David como Jayme Hargreeves/Número 6

Bueno, ¿y por dónde íbamos?

Ya que han pasado casi dos años, es posible que haya gente que no recuerde muy bien cómo terminó la temporada 2... Claro que podríais hacer un maratón mañana martes y verla otra vez para tenerlo todo fresco para el gran estreno del miércoles 22 de junio. Pero para aquellos que, como yo, no estén de vacaciones y les falten horas, podemos recordaros lo importante, para saber por dónde seguirá la temporada 3.

Básicamente, los hermanos Hagreeves pasaron la segunda temporada atrapados en Dallas en los años 60, y al final, pensaban que habían vuelto a su línea de tiempo habitual. Pero no iba a ser tan fácil. Resulta que no han vuelto a la normalidad, ya que cuando pretendían volver, en realidad aterrizaron en una dimensión paralela.

Al final del último capítulo de la temporada 2, los miembros de la Academia Umbrella llegan a su supuesta casa, pero las cosas han cambiado. Para empezar, su padre, Sir Reginald Hargreeves, que supuestamente falleció, está vivo y les recibe, con esa frialdad que le caracteriza. Y entonces, empieza la locura: en la casa, hay otro grupo de superhéroes, que forman la Academia Sparrow, y son los hijos de Sir Reginald en esta dimensión. Los Sparrows son mucho más hábiles, más hostiles y obstinados.

La historial real tras Sir Reginald podría ser clave en la temporada 3 de The Umbrella Academy. (Image credit: Netflix)

Sabemos que los dos grupos no se llevarán bien, al menos de primeras. En la temporada 3, se espera que veamos tanto a los de la Academia Umbrella como a los Sparrow, y podéis contar con que habrá más de una pelea... Hasta que... ¿lo adivináis no? ¡Hay que evitar el Apocalipsis! Al fin y al cabo, estamos hablando de la serie The Umbrella Academy.

Ya sabemos, gracias al tráiler, que la nueva amenaza para la temporada 3 es algo que se llama Kugelblitz, que es una "masa de energía" que comienza a causar estragos en todo el universo. El Kubelblitz fue originado precisamente por una paradoja temporal causada por los propios Umbrellas por haber ido a esa dimensión paralela.

¿Conseguirán los Umbrella y los Sparrow dejar su diferencias a un lado para luchar juntos contra esa amenaza? ¿Podrán salvar el mundo? En menos de 48 horas podremos averiguarlo.