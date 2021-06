Cómo instalar la beta para desarrolladores de iOS 15 en tu iPhone

Es hora de experimentar: la beta para desarrolladores de iOS 15 ha llegado, y cualquiera que tenga un iPhone compatible y haya pagado la suscripción al programa de desarrolladores (Apple Developer), puede descargarla y probar los nuevos trucos para móviles de Apple.

Durante el WWDC 2021, Apple presentó el futuro sistema operativo para sus dispositivos más populares, esto incluye, macOS 12, iPadOS 15, watchOS 8 y tvOS 15, y la versión beta para desarrolladores de todos ellos se puede descargar a partir de hoy.

Si estás esperando la beta pública de iOS 15 tenemos malas noticias: Apple no lanzará la versión para consumidores finales hasta julio. Hasta entonces, la beta para desarrolladores tendrá que lidiar con distintos errores y funciones sin terminar, cosa que la hace poco apropiada para el uso diario en los iPhone.

Si no has registrado tu ID de Apple en el programa para desarrolladores, no te aparecerá la descarga de esta beta de iOS 15, y a no ser que quieras pagar por el privilegio, lo mejor que puedes hacer es esperar hasta que Apple lance en julio la beta pública.

También necesitarás tener un dispositivo compatible: cualquier iPhone, desde el iPhone 12 al iPhone 6S ejecutará iOS 15, al igual que el iPhone SE y el iPod Touch (7ª generación). Sea cual sea el que tengas, te recomendamos que hagas una copia de seguridad de tu iPhone antes de instalar la beta para desarrolladores, ya que es posible que tengas que instalar posteriormente una versión estable de iOS 14.

Bueno, pues ya te hemos advertido, por lo que asumimos que sabes qué estás haciendo a partir de este punto. A continuación, hemos enumerado los pasos para poder descargar la beta para desarrolladores de iOS 15.

Cómo instalar iOS 15 en tu iPhone (solo para desarrolladores)

(Image credit: Apple)

Ve a la página de Apple Developer (solo está en inglés). Inicia sesión con tu ID de Apple y acepta los términos y condiciones de uso (si todavía no lo has hecho). Después ve a la página de descargas. Si no aparece la beta para desarrolladores de iOS 15, significa que no tienes un nivel de acceso suficiente para poder descargarla.

Si no tienes una cuenta del programa de desarrolladores, ve a la página de inscripción y selecciona 'Start Your Enrollment' para empezar el proceso. Introduce los datos personales y tu información de pago y dale a 'Purchase'.

Una vez hecho esto, tu cuenta debería tener acceso de desarrolladores. Vuelve a la página de descargas de Apple Developer que hemos comentado antes, preferiblemente desde el navegador de tu iPhone, y ahora debería estar visible la opción de iOS 15. Pulsa en 'Download' y el perfil de configuración debería llegar directamente a tu teléfono.

(Si has descargado la beta desde tu ordenador, tendrás que mandarte el archivo por email y abrirlo en tu iPhone).

En tu iPhone, dale a Ajustes > General > Actualización de software. Debería entonces aparecer iOS 15, por lo que solo te queda darle a 'Descargar e instalar'. Introduce el código de bloqueo de tu teléfono en caso necesario, y la nueva beta para desarrolladores empezará a instalarse, reiniciando tu móvil.