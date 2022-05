Cómo descargar Google Maps para usarlo sin conexión

Pasos rápidos

Instala la aplicación de Google Maps para móviles y accede a tu cuenta de Google

Pulsa sobre tu foto de perfil > Mapas sin conexión > Crear un nuevo mapa sin conexión

Selecciona la zona que quieres guardar sin conexión

Descarga tu mapa

Google Maps puede ser una herramienta esencial para orientarse en una zona nueva, pero si no tienes conexión a Internet puedes quedarte sin ayuda.

Ya sea porque intentas conservar tus datos móviles o porque viajas al extranjero y no quieres pagar las tarifas, hay varias razones por las que puedes no tener conexión a Internet, pero no todo está perdido.

Puedes descargar una versión offline de Google Maps en tu móvil para poder utilizarla tanto si tienes conexión como si no. Sin embargo, no es la función más fácil de encontrar, así que a continuación te explicamos cómo descargar Google Maps y usarlo sin conexión.

Herramientas y requisitos

Un smartphone

La app Google Maps

Pasos

Para empezar, tendrás que descargar la aplicación de Google Maps en tu iPhone o smartphone Android. Si no la tienes instalada, puedes encontrarla en la App Store de Apple o en Google Play Store.

Una vez que lo hayas instalado y hayas iniciado sesión en tu cuenta de Google, toca tu foto de perfil en la esquina superior derecha de Google Maps. Desde aquí verás una opción de menú para los mapas sin conexión, toca ahí y podrás ver los mapas que ya has descargado o puedes crear un nuevo mapa sin conexión.

(Image credit: Future)

Pulsa Crear un nuevo mapa sin conexión. Utilizando los mismos controles de pellizcar y arrastrar que utilizas con los mapas normales de Google, puedes mover un rectángulo resaltado alrededor del globo para seleccionar el área que quieres guardar sin conexión.

Una vez que hayas encontrado el sitio que querías, pulsa "descargar" y el mapa se descargará para su uso la próxima vez que estés conectado a la red WiFi.

Conclusión

Aunque la versión sin conexión no ofrecerá todas las ventajas de Google Maps online (como las actualizaciones de tráfico en directo), podrá guiarte utilizando el GPS de tu teléfono, un sistema que funciona incluso si estás desconectado de Internet.

Otra cosa que hay que tener en cuenta es que estos mapas sin conexión ocuparán una buena parte del almacenamiento de tu móvil. Intenta descargar solo los que necesites o puede que tengas que empezar a borrar aplicaciones y otros datos de tu teléfono para poder almacenar tu colección de mapas.

Si quieres conocer otros trucos interesantes de Google Maps, tenemos una guía que te enseñará cinco cosas que no sabías que Google Maps podía hacer. Y cuando la hayas leído, asegúrate de consultar la segunda parte, que te enseña otras cinco funciones ocultas de Google Maps.