Cómo borrar contactos en un iPhone

No es ningún secreto que las personas entran y salen de tu vida. Ya sean ex parejas, viejos amigos o ese tipo que te cruzaste un día y con quien nunca volviste a hablar, hay que admitir que no nos mantenemos en contacto con todas las personas que tenemos en la agenda.

A veces, la mejor manera de despedirse es eliminar a esas personas de tu burbuja virtual y, afortunadamente, eliminar contactos en tu iPhone o iPad es un proceso muy sencillo.

Aquí te guiaremos a través de los pasos para hacerlo, y no temas, esto debería funcionar igual en todas las generaciones de iPhone y iPad, ya tengas un iPhone 12 Pro o un iPhone 6S.

Básicamente, eliminar un contacto significa eliminar permanentemente todos los datos de esa persona de un dispositivo concreto. Sin embargo, si eliminas un contacto de tu cuenta de correo electrónico, también eliminarás permanentemente el contacto de todos los dispositivos conectados a esa cuenta de correo electrónico, por lo que vale la pena tener esto en cuenta antes de tomar medidas.

Desde la pantalla de inicio de tu iPhone, presiona la aplicación Contactos para abrir la lista de personas guardadas en tu dispositivo.

Toca el contacto que deseas eliminar, luego presiona el botón Editar en la esquina superior derecha de la pantalla. Aparecerá una lista de opciones de personalización para ese contacto, pero vas a desplazarse hacia abajo del todo para llegar al botón Eliminar contacto.

Una vez presiones el botón Eliminar contacto, verás un segundo botón que repite el comando; esto solo sirve como una forma de confirmar que realmente quieres llevar a cabo esa acción. Toca otra vez el botón para borrar el contacto.

También vale la pena tener en cuenta que, cuando tú quieras, puedes volver a añadir cualquier contacto después de eliminarlo, en caso de que alguna persona afortunada logre encontrar el camino de vuelta a tu vida.