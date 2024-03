Polar presenta el Grit X2 Pro, y parece un rival más barato del Garmin Epix Pro

Polar ha presentado el reloj inteligente para actividades al aire libre Polar Grit X2 Pro, descrito como su "reloj deportivo para actividades al aire libre más avanzado hasta la fecha". Está repleto de funciones de seguimiento de la forma física y navegación que sin duda merecen figurar en nuestra guía de los mejores wearables de actividad, y lo mejor de todo es que, a pesar de su etiqueta premium, sigue siendo más barato que muchos de los mejores relojes Garmin de perfil similar.

El Polar Grit X2 Pro es un reloj de acero inoxidable de aspecto robusto con una pantalla táctil AMOLED de 326ppi y 1,39 pulgadas, un 15% más grande que el Grit X Pro original. Ofrece una autonomía de hasta 43 horas en el modo de entrenamiento de rendimiento y de hasta 10 días en el modo smartwatch, y también tiene un "modo de rendimiento ecológico", que presumiblemente corta algunas funciones mientras está en el modo GPS con el fin de ampliar la duración de la batería a 140 horas, por lo que es bueno para eventos de varios días al aire libre.

Las prestaciones mejoradas en exteriores se extienden a las funciones de navegación, con "una antena de nuevo diseño para aumentar la señal" que funciona junto al GPS de doble frecuencia habitual de Polar. Los mapas topográficos de Europa y Norteamérica, que a menudo hay que comprar por separado en otros sistemas de relojes, vienen preinstalados aquí, y se dice que son "ricos en detalles de edificios, parques, principales redes de carreteras, calles y vías fluviales".

Una nueva función de migas de pan te permite seguir mejor tus pasos (he utilizado la antigua función de Polar Volver al principio en el Polar Pacer Pro, y es un poco tosca) y también dispones de navegación giro a giro, al igual que en algunos de los relojes Garmin de gama alta como el Epix Pro. También dispone de una linterna LED integrada, al igual que el Epix Pro.

Lo que no es como el Epix Pro es el precio: a partir de 799,90€, es un poco más barato que el modelo ultra-premium de Garmin, que viene en 899,99 $ / 829,99 £ / 1.529 AU$. Un paquete más caro incluye el Grit X2 Pro con un pulsómetro Polar H10 por 799,90 $.

En cuanto al seguimiento de la actividad física, el reloj incluye el pulsómetro óptico de Polar, ECG, monitorización de SpO2, temperatura de la piel y todo lo habitual. Para carreras de montaña, senderismo y ciclismo al aire libre, se añade una nueva métrica llamada velocidad 3D al conjunto habitual de estadísticas. La velocidad 3D registrará tu velocidad media de ascenso en 30 segundos (VAM) en distintos terrenos, en lugar del enfoque descendente que se obtiene con el seguimiento GPS tradicional, lo que teóricamente proporcionará una medida más precisa de tu velocidad mientras asciendes y desciendes grandes colinas y valles.

Los pedidos anticipados ya están disponibles, y el Polar Grit X2 Pro llegará a las tiendas el 3 de abril.

¿Un peligro para Garmin?

Me encanta el Garmin Epix Pro: lo llevo en la muñeca mientras escribo esto, y utilizo muchas de sus funciones, incluidas algunas que no puedo conseguir en ningún otro sitio, al menos no todas en un mismo paquete. Cuando corro de noche, pongo la linterna LED en rojo suave, para que otros peatones puedan verme venir aunque lleve ropa más oscura.

Cargo recorridos y archivos GPX en el reloj, y utilizo la navegación giro a giro para realizar mis largas carreras de entrenamiento para el maratón por el centro de Londres. Ya no tengo que preocuparme de adónde voy y puedo concentrarme en lo importante: correr.

Por desgracia, mi unidad es de las oficinas de TechRadar, y es un préstamo - con el tiempo, va a volver a Garmin. No podría permitirme pagar el precio completo por todas estas funciones, así que es agradable ver un reloj que también cubre todas estas bases y que costará menos. Si el rendimiento del Polar Grit X2 Pro está a la altura de lo que promete y, al mismo tiempo, se sitúa por debajo de la mejor oferta de relojes de navegación AMOLED de Garmin, puede que Polar tenga un ganador entre manos. Estoy impaciente por probarlo.