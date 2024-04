El OnePlus Watch 2 se acaba de volver mucho más adaptable

Si has estado utilizando un OnePlus Watch 2 y no quieres perder tus datos de salud durante la transición a otro teléfono, entonces la última actualización será una buena noticia.

Según informa Android Authority, los usuarios pronto podrán actualizar la aplicación OHealth en su teléfono a la versión 4.21.5 y ver una nueva opción de migración de datos, que les permitirá cambiar de teléfono sin perder los datos de salud vinculados al OnePlus Watch 2.

Encontrarás la función en los ajustes del perfil, en "Migrar datos", y tendrás que asegurarte de que tus dos teléfonos han iniciado sesión en la aplicación OHealth y están conectados a la misma red Wi-Fi.

No tendrás que instalar ninguna actualización en el OnePlus Watch 2, solo en la aplicación OHealth. La actualización también permite modificar algunos de los ajustes del reloj desde el teléfono, como la activación de la función de elevación de la pantalla para despertarte, y los ajustes de control multimedia, como si mostrará o no automáticamente los controles multimedia cuando pongas el audio.

(Image credit: OnePlus)

¿Y Wear OS?

El OnePlus Watch 2 sí ejecuta Wear OS, que ofrece su propia herramienta de migración de datos a partir de la versión 4.0. Esto hace que sea mucho más fácil cambiar, por ejemplo, de un Pixel 7 a un Pixel 8 y seguir construyendo tus datos de salud sin tener que empezar de nuevo, algo que lleva mucho tiempo y es incómodo.

Entonces, ¿por qué el OnePlus Watch 2 no es compatible desde el principio? En realidad, el smartwatch ejecuta dos sistemas operativos entre los que se puede cambiar, por lo que si estás ejecutando un teléfono OnePlus podrás transferir tus datos sin problemas.

Como no hay inconvenientes en utilizar un teléfono que no sea OnePlus junto con el reloj, este smartwatch se ha vuelto mucho más flexible para casi cualquier usuario, con cualquier teléfono: una rareza en el actual clima tecnológico de ecosistema cerrado. Quizás esté empatado con el CMF Watch Pro de Nothing, mucho más barato y menos avanzado, como mejor reloj agnóstico.