Fitbit acaba de dar a sus usuarios tres correcciones de aplicaciones muy solicitadas

Después de escuchar algunos comentarios, Fitbit está lanzando otra actualización de su aplicación móvil que ofrece a los usuarios algunas características muy solicitadas.

No se trata de una revisión a fondo. El parche consiste principalmente en cambios de calidad de vida. En primer lugar, podrás ver el porcentaje de batería de un dispositivo conectado en la esquina superior izquierda de la pestaña "Hoy", de modo que aparezca en primer plano cuando inicies la aplicación. Unos días antes, Fitbit lanzó una actualización que añadía el mismo indicador a la pestaña Dispositivos, pero estaba bloqueado allí. Además, la compañía está extendiendo el soporte de lectura a los Pixel Watch. Como señala 9To5Google en su informe, esto "antes estaba limitado a los rastreadores y smartwatches fabricados por Fitbit."

Funciones que vuelven

A continuación, Fitbit vuelve a introducir animaciones de celebración. Estas se eliminaron en un parche anterior, pero parece que la gente echaba de menos ver fuegos artificiales cada vez que alcanzaban su objetivo de pasos para el día o un hito importante en su viaje de fitness. Según el anuncio, los usuarios de Android recibirán primero las animaciones y los de iPhone, "a principios de enero".

La última función es el regreso de Steps Streak, que desapareció en la actualización de septiembre de 2023. Como su nombre indica, esta herramienta muestra a los usuarios un gráfico de barras que detalla cuántos pasos han dado a lo largo de un día, una semana, un mes y un año. La compañía afirma que los pasos que hayas dado durante su ausencia seguirán contando para la racha, así que no te preocupes por perder progreso. Ten en cuenta que el gráfico aparecerá en la pestaña "Hoy" en lugar de en la pestaña "Pasos" de la aplicación. Además, Steps Streak llegará por primera vez a los dispositivos Android y también a iOS.

Fitbit también menciona en el anuncio que puedes "personalizar tus métricas de enfoque" a un objetivo de fitness específico. Sin embargo, esto no es una característica nueva. Ya se introdujo en septiembre.

El parche está llegando a todos los usuarios y la marca de fitness pide a los usuarios que "tengan paciencia" si no llega inmediatamente a su smartphone. Llevará algún tiempo ponerlo al día.

Parcheando

En los dos últimos meses, Fitbit ha hecho todo lo posible por satisfacer a sus usuarios. La actualización de septiembre rediseñó la aplicación para que fuera más sencilla, pero a la gente no le gustó el nuevo aspecto. No eran fans de la combinación de colores "descrita como marrón bilis, verde vómito y azul claro" (al menos, les gustaba el tono de azul). El salpicadero también fue criticado por "desordenado", lo que sugiere que los desarrolladores no consiguieron hacer las cosas más limpias.

Desde entonces, la empresa se ha disculpado por los polémicos cambios prometiendo hacer las cosas bien con todo el mundo. Este parche es el resultado de ese compromiso.

Mientras te tenemos echa un vistazo a la lista de TechRadar de las mejores Fitbit del 2023.