Ya se conocen los nominados a The Game Awards 2023

Ha llegado el momento: ya se han anunciado todos los nominados a The Game Awards 2023, incluidos los seis juegos que luchan por el codiciado título de Juego del Año. La votación pública ya está disponible para que todo el mundo pueda opinar sobre el resultado final.

Según se ha revelado en la web de The Game Awards, los seis aspirantes al GOTY son Baldur's Gate 3 de Larian Studios (que recientemente ganó el premio al Mejor Juego del Año en The Golden Joysticks), Marvel's Spider-Man 2 de Insomniac Games, Alan Wake 2 de Remedy Entertainment, el remake de Resident Evil 4 de Capcom, y Super Mario Bros. Wonder y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom de Nintendo.

(Image credit: Remedy Entertainment)

No cabe duda de que cada uno de ellos es un duro competidor; de hecho, todos y cada uno de ellos han recibido elogiosas críticas por nuestra parte en TRG a lo largo del año pasado. A Baldur's Gate 3, Super Mario Bros. Wonder y Resident Evil 4 les dimos cinco estrellas sobre cinco, mientras que Tears of the Kingdom y Alan Wake 2 obtuvieron cuatro estrellas y media sobre cinco, y Spider-Man 2 se ganó cuatro estrellas sobre cinco.

Curiosamente, como se ha destacado en un post de Twitter, Baldur's Gate 3 y Alan Wake 2 están empatados en la mayor cantidad de nominaciones en The Game Awards: ambos han sido nominados para ocho, así que tendremos que esperar para ver cuál gana más. Marvel's Spider-Man 2 ha recibido siete nominaciones, mientras que Tears of the Kingdom, Super Mario Bros. Wonder y Hi-Fi Rush han conseguido cinco cada uno.

La retransmisión en directo de los Game Awards tendrá lugar el 7 de diciembre, así que anótalo en tu calendario para no perdértelo.