Todos los ganadores de The Game Awards 2023

Los Game Awards 2023 ya han concluido, y ha sido una fantástica celebración de los mayores triunfos de los videojuegos del año. Ya conocemos a todos los ganadores de las 31 categorías oficiales, desde el Mejor RPG hasta el Mejor Deportista de Esports y, por supuesto, el Juego del Año.

Ha sido toda una velada: además de los premios en sí, se han mostrado a los espectadores un montón de nuevos tráilers y anuncios de un montón de próximos y emocionantes juegos. Desde el anuncio de Marvel's Blade hasta un teaser del nuevo juego de terror de Hideo Kojima, OD, ha habido mucho por lo que emocionarse. Si te lo has perdido, no te preocupes: en TRG hemos cubierto los mejores anuncios en nuestra cobertura de noticias.

Dejando a un lado los próximos juegos, si te preguntas cuáles son los ganadores de cada categoría, te lo contamos todo. Con la gran calidad de los lanzamientos de este año, ha sido prácticamente imposible predecir los resultados de los The Game Awards, lo que ha hecho que sea especialmente emocionante. Pero no te preocupes: no hace falta que veas toda la retransmisión para enterarte de lo que ha pasado. Aquí tienes un resumen de todos los ganadores (y nominados) de las 32 categorías.

Juego del año

Ganador: Baldur's Gate 3.

Nominados: Alan Wake 2, Marvel's Spider-Man 2, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Super Mario Bros. Wonder, Resident Evil 4 (2023).

Mejor dirección de juego

Ganador: Alan Wake 2.

Nominados: Baldur's Gate 3, Marvel's Spider-Man 2, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Super Mario Bros. Wonder.

Mejor narrativa

Ganador: Alan Wake 2.

Nominados: Baldur's Gate 3, Marvel's Spider-Man 2, Final Fantasy 16, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Mejor dirección de arte

Ganador: Alan Wake 2.

Nominados: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Super Mario Bros. Wonder, Lies of P, Hi-Fi Rush

Mejor partitura y música

Ganador: Final Fantasy 16.

Nominados: Baldur's Gate 3, Alan Wake 2, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Hi-Fi Rush.

Mejor diseño de audio

Ganador: Hi-Fi Rush.

Nominados: Alan Wake 2, Dead Space (2023), Marvel’s Spider-Man 2, Resident Evil 4 (2023).

Mejor interpretación

Ganador: Neil Newbon (Astarion) - Baldur's Gate 3.

Nominados: Ben Starr (Clive Rosfield) - Final Fantasy 16, Cameron Monaghan (Cal Kestis) - Star Wars Jedi: Survivor, Idris Elba (Solomon Reed) - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Melanie Liburd (Saga Anderson) - Alan Wake 2, Yuri Lowenthal (Peter Parker) - Marvel's Spider-Man 2.

Innovación en accesibilidad

Ganador: Forza Motorsport.

Nominados: Diablo 4, Hi-Fi Rush, Marvel’s Spider-Man 2, Mortal Kombat 1, Street Fighter 6

'Games for Impact'

Ganador: Tchia.

Nominados: A Space for the Unbound, Chants of Sennaar, Goodbye Volcano High, Venba, Terra Nil.

Mejor juego en curso

Ganador: Cyberpunk 2077.

Nominados: Apex Legends, Final Fantasy 14, Fortnite, Genshin Impact.

Mejor apoyo de la comunidad

Ganador: Baldur’s Gate 3.

Nominados: Cyberpunk 2077, Final Fantasy 14, Destiny 2, No Man’s Sky.

Mejor juego independiente

Ganador: Sea of Stars.

Nominados: Dredge, Dave the Diver, Cocoon, Viewfinder.

Mejor debut de un juego independiente

Ganador: Cocoon.

Nominados: Dredge, Pizza Tower, Venba, Viewfinder

Mejor juego para móvil

Ganador: Honkai Star Rail.

Nominados: Hello Kitty Island Adventure, Monster Hunter Now, Terra Nil, Final Fantasy 7: Ever Crisis

Mejor RV / RA

Ganador: Resident Evil Village VR Mode.

Nominados: Horizon Call of the Mountain, Gran Turismo 7, Humanity, Synapse.

Mejor juego de acción

Ganador: Armored Core 6: Fires of Rubicon.

Nominados: Dead Island 2, Ghostrunner 2, Hi-Fi Rush, Remnant 2

Mejor juego de acción y aventura

Ganador: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Nominados: Resident Evil 4 (2023), Alan Wake 2, Marvel’s Spider-Man 2, Star Wars Jedi: Survivor.

Mejor RPG

Ganador: Baldur’s Gate 3.

Nominados: Lies of P, Sea of Stars, Final Fantasy 16, Starfield.

Mejor juego de lucha

Ganador: Street Fighter 6.

Nominados: Mortal Kombat 1, God of Rock, Nickelodeon All-Star Brawl 2, Pocket Bravery

Mejor juego familiar

Ganador: Super Mario Bros. Wonder.

Nominados: Pikmin 4, Sonic Superstars, Party Animals, Disney Illusion Island

Mejor simulador / estrategia

Ganador: Pikmin 4.

Nominados: Fire Emblem Engage, Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp, Cities: Skylines 2, Company of Heroes 3.

Mejor juego de deporte o motor

Ganador: Forza Motorsport.

Nominados: EA Sports FC 24, F1 23, Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, The Crew Motorfest

Mejor multijugador

Ganador: Baldur’s Gate 3.

Nominados: Super Mario Bros. Wonder, Party Animals, Diablo 4, Street Fighter 6.

Mejor adaptación

Ganador: The Last of Us.

Nominados: Gran Turismo, The Super Mario Bros. Movie, Twisted Metal, Castlevania: Nocturne.

Juego más esperado

Ganador: Final Fantasy 7 Rebirth.

Nominados: Hades 2, Like a Dragon: Infinite Wealth, Tekken 8, Star Wars Outlaws.

Creador de contenido del año

Ganador: Ironmouse.

Nominados: Quackity, Spreen, PeopleMakeGames, SypherPK.

Mejor juego de eSports

Ganador: Valorant

Nominados: Dota 2, Counter-Strike 2, League of Legends, PUBG Mobile.

Mejor jugados de eSports

Ganador: Lee ‘Faker’ Sang-hyeok.

Nominados: Paco ‘Hydra’ Rusiewiez, Mathieu ‘Zywoo’ Herbaut, Max ‘Demon1’ Mazanov, Park ‘Ruler’ Jae-hyuk, Phillip ‘ImperialHal’ Dosen

Mejor equipo de eSports

Ganador: JD Gaming (League of Legends).

Nominados: Evil Geniuses (Valorant), Fnatic (Valorant), Team Vitality (Counter-Strike), Gaimin Gladiators (Dota 2)

Mejor entrenador de eSports

Ganador: Christine ‘Potter’ Chi.

Nominados: Yoon ‘Homme’ Sung-young, Danny ‘Zonic’ Sorensen, Jordan ‘Gunba’ Graham, Remy ‘XTQZZZ’ Quoniam

Mejor evento de eSports

Ganador: 2023 League of Legends World Championship.

Nominados: Evo 2023, Valorant Champions 2023, The International Dota Championships 2023, Blast.tv Paris Major 2023.

Voz del jugador

Ganador: Baldur's Gate 3.

Finalistas: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Marvel's Spider-Man 2, and Genshin Impact, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.