Star Wars Jedi: Survivor supera a God of War Ragnarok y Modern Warfare 2 en los Grammy de este año

Star Wars Jedi: Survivor ha ganado el premio a la "Mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos" en la 66ª edición de los premios Grammy, imponiéndose a una dura competencia.

La ceremonia se celebró anoche (4 de febrero de 2024) y reconoció los logros musicales conseguidos entre el 1 de octubre de 2022 y el 15 de septiembre de 2023. Las candidaturas estaban repartidas en 94 categorías que abarcaban desde el codiciado premio al "Álbum del año" hasta galardones específicos para la música creada para su uso en otros tipos de medios.

Entre ellos se encuentra este premio a la "Mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos" que, como su nombre indica, reconoce las mejores bandas sonoras de videojuegos del año.

Aunque la banda sonora de Star Wars Jedi: Survivor, compuesta por Stephen Barton y Gordy Haab, ha ganado el premio de este año, estaba nominada junto a las bandas sonoras de Stray Gods: The Roleplaying Musical, Hogwarts Legacy, God of War Ragnarok y Call of Duty: Modern Warfare 2.

La ganadora del año pasado fue la banda sonora de la expansión Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok, compuesta por Stephanie Economou, que fue nominada junto a las bandas sonoras de Aliens: Fireteam Elite, Call of Duty: Vanguard, Marvel's Guardians of the Galaxy y Old World.

(Image credit: Respawn)

La categoría es una invención relativamente reciente, ya que debutó en 2023. Las bandas sonoras de videojuegos solían considerarse parte de la categoría más amplia de "Mejor banda sonora para medios visuales", en la que a menudo se enfrentaban a la dura competencia de las bandas sonoras de cine y televisión.

De hecho, la banda sonora del éxito indie Journey fue la única banda sonora de videojuego nominada en la categoría anterior, en la que perdió frente a la banda sonora de la película de suspense La chica del dragón tatuado.

Obviamente, la decisión de destacar más bandas sonoras de videojuegos excelentes sólo puede ser algo bueno y, con la reciente llegada de algunos juegos absolutamente fenomenales como Persona 3 Reload, ya estamos deseando ver qué se nominará el año que viene.