La PS5 Pro podría ofrecer una importante mejora de GPU según una filtración "muy precisa"

La presentación de una PlayStation 5 Pro parece casi garantizada, aunque es imposible decir con seguridad qué tipo de mejoras de hardware traería cualquier posible nuevo modelo del sistema. Dicho esto, hay un montón de filtraciones y rumores y uno, ahora verificado por Tom Warren de The Verge, sugiere que la mayoría de las mejoras se centrarían en el rendimiento de la GPU de la consola.

En un reciente post en X / Twitter, Warren describió cómo "Sony ha tomado algunas decisiones interesantes para su próxima consola" según la documentación de desarrollo de PS5 Pro que supuestamente ha visto. Aunque no es información nueva, explicó que la CPU de la consola "tendrá como objetivo una velocidad de reloj de 3,85 GHz (un 10% más que la PS5) en un nuevo modo de CPU de alta frecuencia" con un "modo estándar de 3,5 GHz" separado que coincide con la especificación de la PS5 base.

Según Warren, los desarrolladores "podrán elegir el modo y acceder a 1,2GB más de memoria del sistema", lo que podría ofrecer pequeñas mejoras de rendimiento en los títulos compatibles. Todo esto concuerda perfectamente con la última filtración de las especificaciones de PS5 Pro y Warren afirma que "puede verificar" que esta información es "exacta", lo que le da aún más credibilidad.

Aunque un aumento del 10% en la velocidad de reloj de la CPU y 1,2 GB adicionales de memoria del sistema no parecen una revisión especialmente revolucionaria, Warren añadió posteriormente una respuesta en la que afirmaba que la GPU de PS5 Pro recibiría la friolera de un 45% más de potencia. Esto refuerza la información de la filtración anterior y supondría un gran avance para la consola.

Una GPU sustancialmente mejorada podría ofrecer por fin una compatibilidad adecuada con juegos 8K, por no hablar de un mejor rendimiento en títulos que incluyan cantidades significativas de trazado de rayos u otras funciones que requieran un uso intensivo de la GPU. Ahora que juegos tan ambiciosos como Lords of the Fallen y Dragon's Dogma 2 luchan por mantener una tasa de imágenes por segundo sólida en la consola básica, esta podría ser la solución para aquellos que buscan una experiencia lo más fluida posible.

Más lecturas interesantes...