Death Stranding 2 ya tiene título, fecha de lanzamiento y un nuevo y magnífico tráiler

Death Stranding 2 recibió un nuevo tráiler de casi diez minutos de duración en el evento State of Play de Sony de enero de 2024. El tráiler nos muestra la historia, nuevos gráficos y una fecha de lanzamiento para 2025. También nos confirmaron por fin el título completo del juego: Death Stranding 2: On The Beach.

El tráiler comienza con un par de misteriosas figuras vestidas de militares que recuperan un cuerpo de una extraña crisálida. Los fans del Death Stranding original reconocerán a una de ellas como Frágil (Léa Seydoux), un personaje clave en los acontecimientos del primer juego, que ayuda al protagonista Sam Porter Bridges (Norman Reedus) en su búsqueda para reunir a los restos de los Estados Unidos.

El tráiler nos muestra una nave que parece pertenecer a "Drawbridge", una organización no militar creada para reconectar el fragmentado mundo de Death Stranding.

A continuación, se nos muestran unas magníficas imágenes de los escenarios de Death Stranding 2 antes de ver un avance de un enfrentamiento entre Sam y Higgs, uno de los antagonistas del primer juego. Por último, volvemos a la nave antes de que el avance alcance su clímax con un mensaje siniestro: "¿Deberíamos haber vuelto a conectar?".

Puedes ver el tráiler a continuación.

Hay mucho que desentrañar. Desde la nueva estética Emo de Higgs hasta la misteriosa marioneta que ahora acompaña a Sam en su viaje, el tráiler plantea tantas preguntas como respuestas. Sin embargo, cuando se trata de juegos de Kojima Productions, la especulación y las teorías de los fans forman parte del atractivo.

Lo que más me intrigó fue el logotipo de la organización "Drawbridge". No solo tiene un elegante estilo art-deco que no encaja con mucho de lo que hemos visto en el universo de Death Stranding, sino que el lema de la organización es fascinante: "Palo y cuerda. Para proteger y conectar. Juntos. Por el mañana".

Se trata de otra referencia a un relato corto de Kobo Abe, Nawa ("La cuerda" en inglés). Lo primero que ves al empezar una nueva partida en Death Standing es una cita de este cuento. El cuento trata temas de conexión y aislamiento, y está claro que Kojima Productions también quiere mantener estos temas en el corazón de la narrativa de Death Stranding 2.