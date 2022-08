Colores del iPhone 14: todos los tonos rumoreados que esperamos ver en la nueva gama

La gama iPhone 14 (opens in new tab)se lanzará dentro de muy poco, ya que está casi asegurado que el evento de presentación sea en septiembre, y como sabréis, los próximos móviles ya se han filtrado mucho.

Se ha hablado de especificaciones, cámaras, diseño, colores, y más. Aunque todavía no hay nada seguro, gracias a todas esas filtraciones podemos hacernos una buena idea de todos los colores y tonos en los que podrían comercializarse el iPhone 14, el iPhone 14 Max (opens in new tab), el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max (opens in new tab).

A continuación, hemos recopilado todos los colores que esperamos ver en la nueva gama iPhone 14, en todos los modelos, según todos los rumores y filtraciones. Además, hemos analizado las probabilidades que hay de que cada uno de ellos llegue realmente en las próximas semanas. Igualmente, hemos comentado los colores y tonos que hemos visto en años anteriores, pero que no parece que se repitan en esta nueva generación de 2022.

Colores del iPhone 14 y del iPhone 14 Max

Empecemos por los colores que se rumorean para el iPhone 14 (estándar). Cabe señalar que, aunque en la mayoría de los casos no se ha mencionado específicamente el iPhone 14 Max, lo cierto es que si nos basamos en los años anteriores, lo típico es que los dos modelos básicos de la gama suelen comercializarse en los mismos colores.

Al igual que el iPhone 13 mini (opens in new tab)se vende en los mismos colores que el iPhone 13 (opens in new tab), este año, eso implica los mismos colores par el iPhone 14 y el iPhone 14 Max. Este último es el nuevo modelo que se unirá a la gama este 2022 (no espera que haya un mini esta vez).

Púrpura

Aunque no estuvo disponible en un primer momento, Apple lanzó posteriormente una versión del iPhone 12 en un precioso color púrupura (Image credit: Apple)

El púrpura podría ser una nueva incorporación respecto al año pasado, ya que el iPhone 13 no está disponible en ese color. Al ser un tono nuevo (que solo hemos visto en el iPhone 12 (opens in new tab)), no estamos seguros de que el iPhone 14 se venda en este tono púrpura, pero lo cierto es que es algo que ya han afirmado al menos dos fuentes.

La primera vez que escuchamos esto fue en Weibo, la red social china, y lo publicó un usuario llamado "Oivo sauce ovo", que afirmó que habría un color púrpura que podría cambiar de tonalidad dependiendo de la iluminación.

Esa publicación fue eliminada posteriormente, pero para entonces AppleTrack (opens in new tab) ya la había visto y compartió la información. Sin embargo, como la fuente no es conocida, no podemos saber si lo que afirma es cierto.

Ahora bien, más recientemente, el usuario @Jioriku (opens in new tab) afirmó en Twitter que efectivamente habrá un modelo púrpura, pero no dijo nada de si cambiaría de tono según cómo le dé la luz.

Sea como sea, nos parecería bastante lógico que el iPhone 14 se comercializara en color púrpura, ya que, además del iPhone 12, el Samsung Galaxy S22 (opens in new tab)y el Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab) se comercializan en el color "Bora Purple (opens in new tab)", es decir, un tono de púrpura, y nos encanta; es un color precioso.

Verde

Un iPhone 13 en color verde (Image credit: Apple)

El verde es un color para el iPhone 14 del que tampoco estamos muy seguros, ya que aunque es probable ya que está disponible para el iPhone 13, de momento, solo ha habido una filtración que ha mencionado este color para el modelo estándar de este año.

La fuente que afirmó esto fue el usuario @Jioriku, que también hemos mencionado antes, y tampoco es que cuente con un amplio historial que respalde su fiabilidad. Por lo tanto, de momento vemos tantas posibilidades de que sí que veamos el iPhone 14 en verde, como de que no. Sea como sea, es un color que nos encantaría ver.

Negro

El iPhone 13 en color "Medianoche" (Image credit: Apple)

Aunque el color más parecido al negro del iPhone 13 se llama Medianoche, y es en realidad un azul muy oscuro, el negro es un color que esperamos que se ofrezca en el iPhone 14, porque es uno de los colores de móviles más populares que hay.

Al menos dos fuentes, las mismas dos que hemos mencionado anteriormente, han sugerido que habrá un tono negro para el iPhone 14 y, aunque no es un color que nos emocione, entendemos que es una apuesta segura, que es discreta y elegante, y eso es algo que le gusta a mucha gente.

Blanco

El iPhone 13 en "Blanco Estrella" (Image credit: Apple)

Al igual que pasa con el negro, el blanco es otro color que se ofrece para la gama actual de iPhone, por lo que seguramente sigan comercializando el iPhone 14 en ese color. Bueno, concretamente se llama "Blanco Estrella", y es otro tono muy popular.

El blanco también lo han sugerido las dos fuentes anteriores, y nos sorprendería mucho que no apareciera en los móviles de Apple de este año.

Azul

El iPhone 13 en color azul (Image credit: Apple)

Una vez más, han sido las mismas dos fuentes las que han mencionado un iPhone 14 azul. Además, es otro color en el que también se comercializa el iPhone 13. Dicho esto, se ha afirmado que en el iPhone 14 el tono de azul podría ser algo distinto, al parecer algo más parecido al azul cielo, en vez del azul oscuro del iPhone actual.

Creemos que este color es menos probable que el negro y el blanco, ya que es un tono menos típico, pero como está disponible en el iPhone 13, y además ha sido rumoreado por múltiples fuentes, hay bastantes posibilidades de que lo veamos.

La mayor incógnita es el tono concreto de azul que veremos finalmente en la nueva gama de este año, ya que las últimas generaciones de iPhone han ido probando diferentes tonos de azul en los distintos modelos.

Rojo

El iPhone 13 en color rojo (Image credit: Apple)

A Apple le gusta el rojo casi tanto como el blanco y el negro, por lo que un iPhone 14 rojo siempre fue muy probable, y lo es más ya que también lo han mencionado las dos fuentes anteriores.

Contamos con que será un rojo brillante, que es el que vemos en las demás gamas de iPhone, y Apple llama a este rojo "PRODUCT(RED)". Cabe señalar que las ventas en este tono contribuyen a la lucha contra las emergencias sanitarias mundiales, como el SIDA y el COVID-19.

Colores del iPhone 14 Pro y del iPhone 14 Pro Max

Hablemos ahora de los colores en los que esperamos ver los modelos superiores de la gama: el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max. Algunos de ellos coinciden con los que esperamos para el iPhone 14 estándar, pero hay otros muchos que son distintos.

Oro u Oro Rosa

El iPhone 13 Pro en color Oro (Image credit: Apple)

Al menos tres fuentes han sugerido que veremos el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max en algún tono de oro. Ahora bien, la primera de ellas, que fue el conocido filtrador Jon Prosser, habló de un tono "Oro Rosa" (opens in new tab), mientras que las otras dos fuentes solo han hablado de "Oro" a secas.

Ahora mismo no estamos seguros de cuál de las fuentes ha acertado, pero la verdad es que creemos que lo más probable es que el color sea simplemente "Oro", ya que el iPhone 13 Pro (opens in new tab) está disponible en ese color, y las filtraciones que dicen que ese será el tono son las más recientes.

Sea como sea, es muy probable que veamos uno de los dos colores para los iPhone 14 Pro, ya que Apple ha demostrado en el pasado que le gusta ese tono, y además el hecho de que múltiples fuentes hayan apuntado al mismo color no hace más que subir las posibilidades.

Sin embargo, si finalmente el color elegido es el oro, y no el oro rosa, es de esperar que sea un tono bastante discreto, casi apagado, basándonos en lo que hemos visto en el pasado.

Púrpura

Un render no oficial del iPhone 14 Pro en color púrpura (Image credit: Jon Prosser / Ian Zelbo)

Ya hemos hablado de este color antes, pero es que el púrpura se rumorea para todos los modelos de la gama iPhone 14, por lo tanto, también para los Pro. Eso sí, creemos que probablemente sea un tono diferente, más oscuro o más pálido, en los modelos superiores, ya que Apple suele comercializar los Pro en colores más elegantes y discretos.

Tanto @Jioriku como la fuente de Weibo mencionada anteriormente, han apuntado al color púrpura, al igual que el filtrador Jon Prosser, que incluso llegó a compartir renders no oficiales de su posible aspecto en un vídeo de YouTube (opens in new tab). Puedes ver uno de esos renders justo aquí encima, y como veis es un tono de púrpura claramente más pálido y menos saturado que el que vimos en el iPhone 12 de 2021.

Verde

El iPhone 13 Pro en Verde Alpino (Image credit: Apple)

La misma fuente que mencionó un iPhone 14 verde dijo que también habría un iPhone 14 Pro y un iPhone 14 Pro Max en color verde.

Si finalmente todos los modelos de la gama se comercializan en un tono verde, es de esperar que no sea el mismo, y que los modelos Pro no sean de un verde tan brillante como el de los modelo básicos. Aunque esto de momento es solo especulación, no hay que olvidar que es lo mismo que hemos visto con el iPhone 13 y el iPhone 13 Pro.

Por ahora, solo ha habido una fuente que ha afirmado esto, por lo que no estamos seguros de que finalmente veremos un iPhone 14 Pro y Pro Max en color verde. Dicho eso, esperaríamos el color "Verde Alpino", que es el que está disponible para el iPhone 13 Pro, aunque siempre es posible que lo que veamos finamente sea una variación de este.

Grafito

El iPhone 13 Pro en color Grafito (Image credit: Apple)

El grafito, que es un tipo de gris, ha sido mencionado tanto por @Jioriku como por @Oivo sauce ovo, además de que también es un color en el que se puede comprar el iPhone 13 Pro y el 13 Pro Max, por lo que creemos que es muy posible que vuelva a estar disponible para los modelos Pro de este año.

Este color es básicamente una alternativa al negro para los modelos Pro, y es un tono oscuro, elegante, y francamente, aburrido.

Plata

El iPhone 13 Pro en color Plata (Image credit: Apple)

El Plata es otro color en el que se comercializa el iPhone 13 Pro, y también ha sido mencionado por las mismas dos fuentes que la mayoría de los demás colores de los que hemos hablado. Por lo tanto, hay una alta probabilidad de que lo volvamos a ver en el iPhone 14 Pro y Pro Max.

Ese color "Plata", es en los modelos actuales un plateado bastante pálido y lo más parecido al blanco para los modelos Pro (que no cuentan con el Blanco Estrella de los modelos estándar). Esperamos el mismo tono este año.

¿Qué colores son los que NO veremos este año?

Image 1 of 2 El iPhone 13 en color rosa (Image credit: Apple ) Image 1 of 2 El iPhone 13 Pro en color Azul Alpino (Image credit: Apple ) Image 1 of 2

Los colores anteriores, aunque no están garantizados, suman el número correcto de opciones de colores para cada teléfono, ya que hay seis tonos para el iPhone 14 y el iPhone 14 Max, y cinco para el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max, y eso coincide exactamente con los mismos colores disponibles para la gama iPhone 13.

Teniendo eso en cuenta, este podría ser el conjunto completo de colores disponibles para los próximos iPhone... y si eso es así... ¿qué colores se están quedando fuera de la selección?

Pues, si estas filtraciones están en lo cierto, probablemente no veremos el color rosa que está disponible para el iPhone 13 en el iPhone 14, ya que al parecer podría ser sustituido por el nuevo tono púrpura. Por otro lado, el iPhone 14 Pro y el Pro Max podrían no comercializarse en el color Azul Alpino en el que se vende el iPhone 13 Pro, que también podría ser reemplazado por un tono púrpura.

En definitiva, el único color nuevo que podríamos ver este año sería precisamente el púrpura, si las filtraciones son precisas. Eso sí, que no te sorprenda si algunos de los colores que vimos en la gama anterior, llegan en tonos distintos.