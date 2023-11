WhatsApp está probando una forma de acceder a tu cuenta sin el móvil durante emergencias

Como parte de una nueva actualización de iOS, WhatsApp está introduciendo un método de inicio de sesión alternativo que permite a los usuarios iniciar sesión introduciendo su correo electrónico.

De momento, Meta aún no ha hecho un anuncio formal sobre la actualización. Nos enteramos de esto a través de WABetaInfo. Explican que esta herramienta puede ser útil si alguna vez te encuentras en una situación en la que no tienes servicio de telefonía móvil y no puedes obtener el código a través de un mensaje de texto. La primera vez que se vieron indicios de esta función fue en una versión beta a principios de noviembre. Sin embargo, el acceso estaba restringido a unas pocas personas. A partir de ahora, los propietarios de iPhone podrán introducir su email personal y recibir un código de seis dígitos para iniciar sesión.

Ten en cuenta que esto es estrictamente un método de copia de seguridad. Seguirá siendo necesario introducir un número de teléfono para crear una nueva cuenta de WhatsApp. Por supuesto, el inicio de sesión con el número seguirá siendo una opción. 9To5Mac afirma en su artículo que los emails sólo se utilizarán para "acceder a la cuenta y no serán visibles para" otras personas.

Para probar la función, los usuarios de iPhone tendrán que instalar la versión 23.24.70 de WhatsApp para iOS. A partir de ahí, hay que ir a la pestaña Ajustes y luego tocar Cuenta, donde se encuentra la opción de inicio de sesión por correo electrónico. No se sabe si esta actualización se extenderá a Android. La última beta de WhatsApp para Android, según WABetaInfo, añade un filtro para las actualizaciones de estado en la plataforma y no mucho más.

Mayor seguridad

Este parche forma parte de un esfuerzo continuo de Meta por aumentar y ampliar la seguridad de WhatsApp. 2023 ha sido un año ajetreado para el servicio, ya que ha visto la introducción de la herramienta Proteger dirección IP para retransmitir llamadas telefónicas a través de servidores de la empresa, así como la compatibilidad con claves de acceso. En el futuro, WhatsApp tiene previsto implementar nombres de usuario en Android como una capa adicional de privacidad si alguien no se siente cómodo compartiendo su nombre. Se desconoce cuándo veremos este despliegue. La última vez que oímos hablar de ello fue en mayo. Es de suponer que aún está en desarrollo.