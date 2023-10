Google Fotos ya puede hacer vídeos automáticos de lo más destacado de tu vida: así se hace

Google Fotos ya es capaz de realizar algunos trucos fotográficos y de vídeo cada vez más impresionantes, y ahora ha aprendido a crear automáticamente vídeos destacados de los amigos, familiares y lugares que hayas elegido de tu biblioteca.

La aplicación Google Fotos para Android e iOS ya ofrece herramientas de creación de vídeos, pero esta nueva actualización (que comenzó a desplegarse el 25 de octubre) te permitirá buscar las personas, lugares o actividades de tu biblioteca que te gustaría que protagonizaran un vídeo creado por la IA. La aplicación creará automáticamente un vídeo de un minuto de duración con los temas que hayas elegido.

Este vídeo incluirá una combinación de clips de vídeo y fotos, pero Google Fotos también añadirá música y sincronizará las secuencias con esas melodías. Este tipo de vídeos destacados creados automáticamente, que ya hemos visto en la función Recuerdos de Google Fotos y en otras de GoPro, pueden ser un poco imprecisos en su ejecución, pero estamos deseando jugar un rato con el nuevo director de IA de Google.

Por suerte, si no te gustan algunas de las opciones de Google Fotos, también puedes recortar o reorganizar los clips y elegir otra música. Puedes ver todo esto en acción en el siguiente vídeo de ejemplo.

(Image credit: Google)

¿Cómo podrás probar esta nueva función una vez que esté disponible en tu dispositivo Android e iOS (a partir del 25 de octubre)?

En la parte superior de la aplicación, pulsa el icono "más" y verás un nuevo menú que incluye opciones para crear nuevos álbumes, collages, fotos cinemáticas, animaciones y, sí, vídeos destacados.

(Image credit: Google)

Toca "Vídeos destacados" y verás una barra de búsqueda en la que podrás buscar a los protagonistas de tu vídeo, ya sean personas, lugares o incluso los años en los que han tenido lugar los acontecimientos. Según la demostración de Google, parece que la duración predeterminada del vídeo es de un minuto, pero es aquí donde puedes hacer más ajustes antes de pulsar "Guardar".

Hemos preguntado a Google si esta función llegará a la versión web de Google Fotos y también a los Chromebooks, pero todavía no nos han contestado.

La punta del iceberg de la IA

El principal objetivo de Google con las fotos y los vídeos es automatizar los tipos de edición para los que los no profesionales no tienen tiempo o ganas de hacer, por lo que esta herramienta de creación de vídeo con IA no es una gran sorpresa.

Hace poco vimos una herramienta similar en la función Recuerdos de Google Fotos, que ahora te permite ser "coautor" de álbumes de Recuerdos con amigos y familiares. Los colaboradores pueden añadir sus propias fotos y vídeos a tus Recuerdos, que luego pueden compartirse como un vídeo independiente.

Así que, tanto si quieres editar tus propios vídeos de momentos destacados como si, gracias a esta nueva herramienta, dejas que los algoritmos de Google lo hagan por ti, Google Fotos se está convirtiendo cada vez más en el lugar ideal para hacerlo sin complicaciones.

El Google Pixel 8 Pro también estrenó recientemente algunas impresionantes funciones de vídeo basadas en la nube, como el Optimizador de Vídeo y el Vídeo con Visión Nocturna. La única lástima es que estas funciones requieren una conexión a Internet en lugar de funcionar en el dispositivo, aunque las herramientas de IA como el Borrado Mágico al menos funcionan localmente en tu teléfono.