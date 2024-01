Este nuevo navegador para iPhone basado en inteligencia artificial supera a Safari

¿Harto de luchar para encontrar las respuestas a sus consultas de búsqueda en Safari, Chrome, o cualquiera de los otros mejores navegadores en iOS? Acaba de surgir una nueva alternativa que utiliza inteligencia artificial (IA) para buscar por ti, ayudándote a encontrar resultados precisos mucho más rápido.

La aplicación, llamada Arc Search, ha sido creada por The Browser Company de Nueva York, una empresa que también ha creado el navegador de escritorio Arc, que acaparó los titulares en 2023. Con Arc Search, el desarrollador ha añadido un montón de características interesantes que podrían sustituir a tu navegador favorito actual en tu iPhone.

La primera de ellas es la función "Buscar por mí". Cuando introduces una consulta de búsqueda, puedes ver una página estándar de resultados en el motor de búsqueda que elijas, o pulsar el botón "Buscar por mí". Esta función utiliza la IA para recopilar información de seis fuentes diferentes y, a continuación, crea una página web personalizada que muestra toda la información clave que necesitas para responder a tu consulta de búsqueda.

Puede incluir fotos y vídeos útiles, texto con viñetas y mucho más. Es una forma inteligente de obtener información de diversas fuentes y asegurarse de que tiene muchas posibilidades de conseguir lo que necesita a la primera, sin tener que desplazarse interminablemente por información inútil y páginas web poco útiles.

Protección de la intimidad

(Image credit: Future)

Arc Search viene con otras funciones útiles además de Browse for Me. Por ejemplo, puedes decirle que bloquee los anuncios, los rastreadores y los banners de cookies GDPR en todos los sitios web. Es una buena forma de proteger tu privacidad por defecto, aunque no está claro si la aplicación realmente opta por no utilizar cookies en los banners GDPR o simplemente los oculta.

Arc Search también archivará automáticamente las pestañas inactivas después de un día, lo que puede resultar útil para las personas que luchan por controlar su sobrecarga de pestañas (como yo). Y hay un modo de lectura que elimina los elementos visuales innecesarios para ofrecerte una experiencia más centrada.

Sin embargo, algunas funciones no están disponibles en Browse for Me. Por ejemplo, no puedes compartir tus páginas personalizadas ni copiar un enlace a ellas, ni tampoco puedes verlas en modo lector. Quizá estas herramientas lleguen más adelante.

En cualquier caso, Arc Search es una alternativa interesante a los navegadores habituales de iOS, y podría hacerse con el título de mejor navegador si sigue añadiendo funciones interesantes. Si quieres probarlo, puedes descargarlo gratis en la App Store de iOS, sin suscripciones ni compras dentro de la aplicación.