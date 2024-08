Cómo volver a la rutina con ilusión después del verano (y ahorrarte una pasta con MSI)

Soy consciente de que igual acabo de fastidiarte un poco el día recordándote que la temida vuelta a la rutina está cada vez más cerca. De verdad que lo siento. Pero la buena noticia es que estoy aquí para ayudarte a endulzar esa vuelta, y encima ahorrándote un buen dinero.

¡Qué a gusto que se está en la playa, en la montaña, o simplemente en casa sin hacer nada! Pero todo tiene un fin, y estamos en las últimas semanas de verano. Después, tocará volver: volver a la universidad si eres estudiante, al trabajo si eres adulto (o al horario habitual y no al reducido de verano), y los niños a su colegio. Y sí, también estamos los que no hemos tenido vacaciones y nuestra rutina laboral ha seguido igual, pero incluso nosotros estamos disfrutando de los baños en la piscina o en la playa, y de las comidas con amigos o con la familia.

Por lo tanto, a todo el mundo le viene bien un poco de ánimo y de ilusión de cara al fin del verano.

Empecemos hablando de la parte más emocional: piensa que la “Vuelta al Cole” no es solo volver al trabajo o a los estudios; también trata de explorar nuevos mundos, desarrollar habilidades estratégicas y estar siempre listo para la aventura. A todos nos gusta evolucionar y mejorar, y eso es mucho más fácil con la potencia y el rendimiento de un buen portátil, ya que nos abre muchos caminos, ya sea para la creatividad, el aprendizaje y la productividad, o para echar unas buenas partidas y desestresarnos en esta vuelta a la rutina.

Y aquí va una noticia fantástica: en PcComponentes hay una campaña de ofertas con portátiles MSI con descuentos increíbles en todas las gamas. Por eso, os quiero hablar de los distintos modelos en oferta, ya que las distintas líneas de MSI tienen distintos puntos fuertes. De esta forma, podrás encontrar el mejor para ti, y como ya he dicho, ahorrarás mucho dinero puesto que ahora mismo hay ofertas impresionantes.

Por cierto, no quiero quedarme sin decir unas palabras, y os lo digo de corazón. Más allá de ser editora de TechRadar España, soy ingeniera informática. Llevo muchísimos años comprando tecnología en PcComponentes, y ya hablemos de tiempos de envío, de garantías, de política de devoluciones, de calidad del producto o de atención al cliente... nunca me han fallado. Por eso, no puedo más que recomendar a este vendedor, y tenía que decirlo aquí.

Ahora, sigamos con las ofertas en portátiles MSI. ¿Pensabas que todos los portátiles de MSI son para jugar? Pues lo cierto es que si bien todos te lo permiten, ya que son muy potentes, según la gama que escojas, los distintos modelos se centran en una cosa u otra. Al fin y al cabo, no todo el mundo quiere un portátil con luces de colores.

Por cierto, la mayoría de los siguientes modelos cuentan con la conexión inalámbrica a Internet más rápida y prometedora que hay, puesto que vienen con WiFi 7. A modo informativo, con el anterior Wifi 6E tuvimos una nueva frecuencia, 6Ghz, con una velocidad y una baja latencia que hacen que el cable empiece a ser opcional en algunos casos. Pues bien, Wifi 7 ha decidido usar los recursos disponibles (2,4Ghz, 5Ghz y 6Ghz) y hacer una fusión para poder triplicar el ancho de banda en algunos casos. Y es increíble.

GAMA GAMING: nada como unas partiditas para amenizar la vuelta a la rutina

Está claro que MSI es la marca de portátiles gaming por excelencia, y por eso, empezaremos por ahí. Vamos con los dos modelos de esta sección.

El MSI Raider GE68 HX es puro gaming (Image credit: MSI)

MSI Raider GE68 HX 14VFG-266XES El pepinazo gaming Especificaciones CPU: Procesador Intel Core i9-14900HX Gráfica: NVIDIA RTX 4060 con una VRAM GDDR de 8GB RAM: Memoria RAM DDR5 base de 32GB (16GB*2) con capacidad hasta 96GB Almacenamiento: 1TB Pantalla: Panel QHD+ de 16 pulgadas y una tasa de refresco máxima de 240Hz Batería: 99,99 Whr, la capacidad máxima permitida Conexión Inalámbrica: WiFi 7

OFERTA Echa un vistazo a la súper oferta del MSI Raider GE68 HX en PcComponentes, con la que te ahorrarás 406,45€.

¡Es el precio mínimo histórico que ha tenido este portátil!

La gama Raider de MSI es lo que yo llamo “pepinazo gaming”. Son unas bestias, y el modelo MSI Raider GE68 HX 14VFG-266XES sigue esa tendencia.

Hablemos de especificaciones. El MSI Raider GE68 HX llega hasta una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4090, su cerebro es el chip Intel Core i9-14900HX, tiene una RAM que puede llegar hasta unos descomunales 96GB. Con este portátil gaming serás imparable. Además, cuenta con una impresionante pantalla QHD+ de 16 pulgadas con una tasa de refresco máxima de 240Hz, para que no te pierdas ningún detalle. ¡Ah! Y la batería es del máximo permitido: 99,99 Whr, ya que se necesita mucha energía para mover toda esta potencia. Una conexión WiFi 7 completa este impresionante listado de especificaciones.

Si te preguntas cómo es el diseño del MSI Raider GE68 HX, la respuesta rápida es que no pasa desapercibido. En la parte frontal tiene una atractiva banda de luz RGB ‘Mystic Light’ totalmente personalizable por el usuario, que ofrece un espectáculo de luces que se combina con la retroiluminación del teclado y del logotipo de la parte posterior. Por cierto, todo esto con una capacidad de personalización infinita para que adaptes tu portátil a ti.

El chasis es metalizado compuesto de una aleación de magnesio y aluminio que permiten una reducción del peso, una mejor disipación del calor, y una mayor durabilidad. Es un diseño oscuro que contrasta con la gran variedad de colores que presentan sus teclas, el logotipo de la parte posterior. Hay un detalle nuevo que es un panel táctil háptico sin juntas, que se localiza fácilmente por una llamativa iluminación RGB ‘Mystic Light’.

Todo lo anterior está genial, y es precioso, pero no olvidemos que es todo estética. Hay dos cosas que hay que resaltar, y que realmente son importantes para la durabilidad del portátil: las bisagras, que han sido rediseñadas en una aleación de zinc para proporcionar una mayor resistencia y durabilidad, y por supuesto: el sistema de refrigeración (no olvidemos que históricamente uno de los puntos flojos de los portátiles gaming es que muchos se calientan). Por suerte, el Raider GE68 HX equipa el sistema de refrigeración “Cooler Boost 5”, con ventiladores más grandes y Heat Pipes más anchos, para garantizar un rendimiento óptimo incluso durante las sesiones de juego más intensas. El MSI Raider GE68 HX cuenta con 2 ventiladores y 6 Pipes. Además, el MSI Raider incorpora una disipación del calor mejorada gracias a los ‘Shared Pipes’.

Por último, hablemos de ciertas tecnologías únicas que incorpora el MSI Raider GE68 HX:

Sistema de audio: un total de 6 altavoces que permiten una experiencia de audio inmersiva.

un total de 6 altavoces que permiten una experiencia de audio inmersiva. Tecnología MSI OverBoost Ultra x Switch MUX: el diseño MUX es un sistema que viene incorporado en el MSI Center que habilita una conexión directa entre la tarjeta gráfica dedicada y la pantalla. Una conexión que, si no se habilita el Switch MUX, se ve ralentizada por el paso de la imagen por la tarjeta gráfica integrada.

Para los casos en los que el usuario requiere todos los recursos de la CPU y la GPU, la tecnología MSI OverBoost Ultra junto con el MUX activado, ofrece un rendimiento máximo combinado de hasta 250W.

el diseño MUX es un sistema que viene incorporado en el MSI Center que habilita una conexión directa entre la tarjeta gráfica dedicada y la pantalla. Una conexión que, si no se habilita el Switch MUX, se ve ralentizada por el paso de la imagen por la tarjeta gráfica integrada. Para los casos en los que el usuario requiere todos los recursos de la CPU y la GPU, la tecnología MSI OverBoost Ultra junto con el MUX activado, ofrece un rendimiento máximo combinado de hasta 250W. MSI AI Artist : Todo el mundo conoce alguna web donde una inteligencia artificial generativa te crea imágenes según lo que vaya diciéndole. Para eso, hace falta Internet, y en algunos casos, pagar para que esa IA funcione ya que se ejecuta totalmente en la nube. Con MSI AI Artist, esa IA de la nube baja a tu portátil MSI para dar vida a la IA dentro de tu equipo, sin depender de Internet ni ningún tipo de suscripción.

: Todo el mundo conoce alguna web donde una inteligencia artificial generativa te crea imágenes según lo que vaya diciéndole. Para eso, hace falta Internet, y en algunos casos, pagar para que esa IA funcione ya que se ejecuta totalmente en la nube. Con MSI AI Artist, esa IA de la nube baja a tu portátil MSI para dar vida a la IA dentro de tu equipo, sin depender de Internet ni ningún tipo de suscripción. MSI AI Engine: MSI AI Engine reconoce automáticamente varios escenarios de usuario (modo juego, modo trabajo, modo entretenimiento…), activando los ajustes apropiados en rendimiento, efectos de sonido, modo de pantalla y retroiluminación del teclado de manera automática.

Para más información sobre el MSI Raider GE68 HX: https://es.msi.com/Laptop/Raider-GE68-HX-14VX

Gracias a su diseño minimalista, el MSI Stealth 14 AI Studio OLED es el portátil gaming de MSI que te puedes llevar a la oficina (Image credit: MSI)

MSI Stealth 14 AI Studio OLED A1VFG-032XES El portátil gaming que te puedes llevar a la oficina Especificaciones CPU: Procesador Intel Core Ultra 9 185H Gráfica: NVIDIA RTX 4060 con una VRAM GDDR de 8GB RAM: Memoria RAM DDR5 base de 32GB (16GB*2) con capacidad hasta 96GB Almacenamiento: 1TB Pantalla: Panel OLED de 14 pulgadas y una tasa de refresco máxima de 120Hz Batería: 72 Whr Conexión Inalámbrica: WiFi 7

OFERTA Este fantástico y versátil portátil gaming de 14 pulgadas está con un 14% de descuento. Echa un vistazo a la súper oferta del MSI Stealth 14 AI Studio OLED en PcComponentes con la que te ahorrarás 300€.

Hablemos ahora de la gama MSI Stealth, que también son portátiles gaming. El MSI Stealth 14 AI Studio OLED es el portátil perfecto para los gamers que no solo quieran disfrutar de la mejor experiencia gaming sobre la marcha, sino que también necesiten usar su potente portátil para más cosas, como en la oficina para trabajar.

Este es un portátil que tiene alma de gamer, con los mejores componentes, pero que por fuera tiene un diseño minimalista y estilizado, proporcionando una experiencia de usuario elegante y una sensación de alta calidad al contacto. Además, tiene un exclusivo diseño de bisagra oculta, creando una imagen fluida y elegante. Este diseño lo hace perfecto para que te lo puedas llevar a donde quieras (sin necesidad de que todo el mundo sepa que eres un jugador nocturno empedernido). Por si fuera poco, el MSI Stealth es más ligero que el MSI Raider, por lo que es mucho más fácil de transportar.

Por cierto, un detalle destacable del diseño de la pantalla del MSI Stealth 14 es que es un panel diseñado en Golden Ratio (relación de aspecto 16:10), que presenta unos biseles ultrafinos y una pantalla con un espacio visual y de trabajo mayor en comparación con las pantallas estándar 16:9. Esto aumenta la productividad, ya que facilita la visualización de los trabajos creativos, de las tareas y a la hora de jugar.

En cuanto a las especificaciones, bajo su chasis de aleación de magnesio y aluminio de 14 pulgadas, con un peso de 1.7kg y un grosor de tan solo 19mm, encontramos unos componentes realmente potentes, dando ejemplo a eso de “el tamaño no importa”.

El MSI Stealth 14 AI Studio OLED está disponible con distintas tarjetas gráficas, pudiendo optar incluso por una NVIDIA GeForce RTX 4070, y al igual que el MSI Raider GE68 HX, cuenta con RAM DDR5 que parte de 32GB y se puede ampliar hasta 96GB. El procesador también es de los más potentes: el Intel Core Ultra 9 185H.

Una diferencia notable con el MSI Raider es la pantalla, y por varios motivos. Por un lado, este MSI Stealth 14 AI Studio OLED, tal y como su nombre indica, cuenta con una pantalla OLED con una resolución 2.8K mayor que el otro modelo, y el motivo es precisamente esa naturaleza más híbrida que tiene este portátil, que está destinado tanto al trabajo, donde es posible que necesites un elevado nivel de detalle, como para el juego, para lo cual cuentas con una tasa de refresco es de 120Hz, lo cual está genial. Y la otra diferencia importante es el tamaño, ya que el MSI Stealth 14 cuenta con una pantalla más pequeña de 14 pulgadas, que te vendrá mejor si pretendes transportar a menudo el portátil.

La batería en este caso es de menor capacidad, de 72 Whr, y si lo piensas, es lógico, ya que la pantalla es más pequeña, por lo que se consume menos energía.

También es importante destacar del MSI Stealth 14 AI Studio OLED que tiene certificación Intel Evo, la cual solo se le da a los portátiles que son finos, ligeros y ofrecen gran autonomía. Para recibir esta certificación por parte de Intel, los portátiles deben cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo, que se inicien desde el bloqueo en menos de 1 segundo, que se carguen mediante conector USB Tipo-C, que tengan mínimo un panel Full HD, una duración de batería mínima garantizada de 9 horas, y por supuesto, que no sobrepasen ciertos límites de peso y grosor.

El sistema de refrigeración de este portátil es el “Vapor Chamber Cooler“ con 2 ventiladores, diseñado con un refrigerador de cámara de vapor dedicado en la CPU y la GPU que puede gestionar el flujo térmico y maximizar el rendimiento. La mayor capacidad térmica reduce el ruido y la temperatura, manteniendo el rendimiento estable mientras se utiliza software muy exigente.

Y acabemos con las tecnologías, y es que, además de venir con WiFi 7, que tal y como hemos dicho es la conexión inalámbrica más rápida que hay, el MSI Stealth 14 AI Studio viene repleto de herramientas de inteligencia artificial que simplifican las complejas tareas de trabajo y diseño. Entre estas herramientas tenemos el MSI AI Engine, el sistema propio de MSI que ajusta automáticamente el rendimiento y propiedades del portátil a la tarea que se esté llevando a cabo. Todas estas herramientas pensadas para la IA se ven además potenciadas por la NPU que integra el procesador de Intel, una unidad de procesado especial pensada específicamente para aquellas tareas relacionadas con la inteligencia artificial.

Para más información sobre el MSI Stealth 14 AI Studio: https://es.msi.com/Laptop/Stealth-14-AI-Studio-A1VX

GAMA BUSINESS & PRODUCTIVITY: vuelve a la rutina por todo lo alto convirtiéndote en el más productivo

Bueno pues volvamos a la realidad que nos trae aquí, es decir, la vuelta a la rutina, que no todo va a ser jugar para animarnos. Veamos los mejores modelos para sacar lo máximo de ti.

El MSI Modern 15 B13M-281XES es perfecto para la oficina y los estudios, y tiene un precio asequible (Image credit: MSI)

MSI Modern 15 B13M-281XES Productividad al mejor precio Especificaciones CPU: Procesador Intel Core i7-1355U Gráfica: Integrada Intel Iris Xe Graphics RAM: Memoria RAM DDR4 de 16GB Almacenamiento: 1TB Pantalla: Panel FullHD con una tasa de refresco de 60Hz

OFERTA Oferta del MSI Modern 15 B13M

Ahorra 306,45€

Te hemos dicho que el precio de este portátil es fantástico, y es que con esta oferta es irresistible, ya que ¡tiene un descuento 30%!

Precio: 1.005,45€ 699€

Si lo que estás buscando es un portátil que funcione realmente rápido pero que te cueste poco, este es el tuyo, y con la oferta que hay ahora mismo es irresistible.

La gama MSI Modern es para todos aquellos que buscan un portátil para la oficina o para los estudios, con el que realmente puedan ser productivos para tareas cotidianas típicas como la ofimática. Sus componentes no son los más potentes que hay, sino los necesarios para prácticamente cualquiera que no sea un creativo profesional o que no necesite jugar a los videojuegos más exigentes. Como hemos dicho, gracias a esto estamos ante un modelo con un buen precio.

¿Qué especificaciones tiene? Pues como verás no te va a faltar de nada: procesador Procesador Intel Core i7-1355U, 16GB de RAM, 1TB de almacenamiento y una pantalla Full HD de 15,6 pulgadas.

El MSI Modern 15 B13M cuenta con un diseño elegante y minimalista, con un chasis ultrafino con un peso total de 1,7Kg. Además, este portátil está disponible en azul estelar y negro clásico, para que puedas elegir el que más te guste.

Más allá de la estética, el MSI Modern 15 B13M cuenta con multitud de elementos que favorecen tu productividad como son:

Un panel táctil más grande y con un control suave y sensible.

La función Flip-n-Share de 180° que permite compartir la pantalla con un solo clic para conseguir un espacio de trabajo más eficaz.

Un teclado ergonómico y retroiluminado.

Todos los puertos de conexión que puedas necesitar (USB-A, USB-C, microSD, HDMI y combo minijack).

Y finalmente, un extra que últimamente se ve poco en portátiles: un number-pad, que es ese teclado numérico que se encuentra al lado de las letras, el cual realmente facilita mucho aquellos trabajos que implican el tecleo de números (como por ejemplo, para llevar contabilidad).

Para más información sobre el MSI Modern 15 B13M: https://es.msi.com/Business-Productivity/Modern-15-B13X

Aumenta tu productividad al máximo con un rendimiento tope de gama con el MSI Prestige 16 AI Studio (Image credit: MSI)

MSI Prestige 16 AI Studio B1VFG-032ES Productividad al máximo en un portátil premium Especificaciones CPU: Procesador Intel Core Ultra 9 185H Gráfica: NVIDIA RTX 4060 con una VRAM GDDR de 8GB RAM: Memoria RAM soldada LPDDR5 de 32GB Almacenamiento: 1TB Pantalla: QHD+ de 16 pulgadas y una tasa de refresco máxima de 120Hz Batería: 99.9 Whr, la capacidad máxima permitida Conexión Inalámbrica: WiFi 7 Sistema Operativo: Windows 11 Home

OFERTA Disfruta de una productividad ilimitada con este portátil para tu trabajo o tus estudios, y además por las noches podrás relajarte ejecutando tus juegos preferidos. Y ahora, ahorra dinero con esta oferta del MSI Prestige 16 AI Studio en PcComponentes con la que te ahorrarás 299,45€.

Y seguimos dentro de la gama de Business & Productivity, pero ahora vamos a subir el nivel ya que esta es una línea mucho más premium. Para todos aquellos que buscan un extra de potencia y rendimiento, tenemos el MSI Prestige 16 AI Studio, que viene con los mejores componentes, tales como una tarjeta gráfica dedicada de la serie NVIDIA RTX40. Este portátil es la unión entre elegancia y rendimiento.

Si queremos comparar este el MSI Prestige 16 AI Studio con los modelos que hemos visto hasta ahora, podríamos decir que a nivel de rendimiento y potencia es similar al segundo portátil del que hemos hablado, el MSI Stealth 14 AI Studio, pero con algunas características adicionales enfocadas a aumentar tu productividad al máximo. Por ejemplo, una pantalla más grande de 16 pulgadas.

Podemos empezar hablando de su diseño. Como ya hemos dicho, es pura elegancia. Se caracteriza por tener un chasis ligero y estilizado en una aleación de magnesio y aluminio. Es un portátil realmente ligero, de únicamente 1,6kg y menos de 2cm de grosor, por lo que es perfecto para aquellas personas que hacen del mundo su oficina y llevan su trabajo a todos lados.

Por cierto, tiene certificación Intel Evo (igual que el MSI Stealth 14 AI Studio), y tal y como hemos explicado antes, esta certificación te garantiza que se trata de un portátil fino, ligero y con una gran duración de batería.

Pero además, por las noches podrás echar tus partiditas a los mejores videojuegos gracias a que hay especificaciones de sobra: un procesador Intel Core Ultra 9 185H, tarjeta gráfica dedicada hasta la NVIDIA RTX 4070, 32GB de RAM y hasta 2TB de almacenamiento. La batería es del máximo permitido, 99,99 Whr, y la conexión inalámbrica es WiFi 7, que tal y como hemos dicho antes es la mejor que hay.

Gracias a que el MSI Prestige 16 AI Studio tiene una pantalla de 16 pulgadas, te ofrece más espacio para trabajar en multitarea con varias ventanas a la vez, aumentando tu productividad. Además es una pantalla rápida con tasa de refresco de 120Hz, y podrás verlo todo de forma muy nítida gracias a la resolución QHD+.

Por último, otra cosa que tiene en común con el MSI Stealth 14 AI son las herramientas de IA (si os fijáis los dos modelos tienen “AI” en su nombre). En definitiva, el MSI Prestige 16 AI Studio simplificará tus tareas gracias a su inteligencia artificial, aumentando una vez más tu productividad.

Para más información sobre el MSI Prestige 16 AI Studio: https://es.msi.com/Business-Productivity/Prestige-16-AI-Studio-B1VX

GAMA CONTENT CREATION: cuando el límite de tu creatividad lo pone tu imaginación

Y para finalizar con esta exposición de portátiles de MSI para endulzar tu vuelta a la rutina, no podemos quedarnos sin hablar de los increíbles MSI Creator: el sueño de cualquier creativo profesional.

No todo el mundo es gamer, y MSI es bien consciente de ello. Por eso, creó su increíble gama de portátiles Content Creation, los MSI Creator, que ofrecen un rendimiento impresionante gracias a que equipan los mejores componentes del mercado y cuentan con pantallas excelentes, y a la vez presentan un diseño elegante y minimalista perfecto para los creativos.

A diferencia de en las gamas Gaming y Business & Productivity, en este caso, los dos portátiles de los que voy a hablaros son de la misma línea, por lo que tienen varias cosas en común.

Los MSI Creator están pensados por y para creadores. Son equipos que cuentan con unas características concretas para facilitar el trabajo de creadores y diseñadores, con una mayor fidelidad de color, mejor brillo de pantalla y unas tarjetas gráficas dedicadas de las máximas prestaciones.

Otra cosa que tienen en común los dos modelos es que su pantalla tiene una relación de aspecto 16:10 (Golden Ratio), en vez del estándar de 16:9, lo cual te da espacio visual adicional para dar vida a tus creaciones.

Veamos ahora dos modelos de MSI Creator, con sus respectivas ofertas, y hablaremos de qué les distingue.

El MSI Creator M16 HX es un portátil destinado a los creativos profesionales a un precio más accesible, pero que va sobrado. (Image credit: MSI)

MSI Creator M16 HX C14VFG-073XES Un portátil para crear y diseñar sin límites Especificaciones CPU: Procesador Intel Core i7-14700HX Gráfica: NVIDIA RTX 4060 con una VRAM GDDR de 8GB RAM: Memoria RAM DDR5 base de 32GB (16GB*2) con capacidad hasta 96GB Almacenamiento: 1TB Pantalla: Panel QHD+ de 16 pulgadas y una tasa de refresco máxima de 240Hz Batería: 65 Whr

OFERTA Oferta del MSI Creator M16 HX

Ahorra 306,45€

Cuando veas la fidelidad de esta pantalla estarás deseando dar vida a tus creaciones en ella. Además, gracias a su fantásticos componentes, también podrás jugar con este portátil para creativos profesionales.

Precio: 1.805,45€ 1.499€

Empezamos con el MSI Creator M16 HX, que ofrece todo lo que hemos comentado para creativos profesionales, y que en este caso podríamos considerar una gama de entrada (dentro de la élite). Dicho de otra forma, cuesta menos que el siguiente modelo que veremos.

A primera vista, el detalle que más salta a la vista respecto al diseño del MSI Creator M16 HX es el chasis estilizado de color gris, con ese panel Golden Ratio. Es realmente un portátil muy elegante. También es destacable la gran cantidad de puertos con los que cuenta para ofrecer la máxima funcionalidad al usuario: tiene un total de 7 conexiones entre las cuales tenemos Puerto RJ45 (cable de red), jack de 3.5mm, HDMI, USB-A y USB-C, etc.,

Hemos dicho antes “gama de entrada”, pero ahora verás que eso no quiere decir que le falte potencia, pero vamos, para nadie. Las especificaciones del MSI Creator M16 HX son un procesador y una tarjeta gráfica que llegan hasta el Intel Core i9 14900HX y la NVIDIA RTX 4070, acompañados de hasta 96GB de RAM DDR5 (vaya gama de entrada, ¡eh!).

La pantalla, que es vital para el trabajo de creativos, es una auténtica maravilla: una QHD+ de 16 pulgadas y una tasa de refresco de 240Hz. Pero es que eso no es lo más importante, y es que los MSI Creator tienen ciertas tecnologías y herramientas únicas enfocadas a los creativos, tales como la certificación True Pixel, que asegura una fidelidad de color exacta. También hay que mencionar que este portátil viene con la herramienta de inteligencia artificial generativa de MSI que ya hemos comentado antes, MSI AI Artist.

También está presente en el MSI Creator M16 HX la tecnología Switch MUX con la que también cuentan los portátiles de la gama gaming, y es que es algo necesario en un portátil del que se espera el máximo rendimiento. Tal y como hemos dicho antes, el diseño MUX es un sistema que habilita una conexión directa entre la tarjeta gráfica dedicada y la pantalla, con el objetivo de que no se ralentice la imagen.

Y por supuesto, no podemos olvidarnos del sistema de refrigeración, que como ya sabéis es vital en un portátil tan potente (recuerda que el calor excesivo disminuye el rendimiento de los ordenadores). En este caso, el MSI Creator M16 HX cuenta con el sistema de refrigeración Cooler Boost 5, igual que el MSI Raider GE68 HX (el pepino gaming del que os hemos hablado al principio). En este caso, cuenta con 2 ventiladores y 5 Heat Pipes.

Para más información sobre el MSI Creator M16 HX: https://es.msi.com/Content-Creation/Creator-M16-HX-C14VX

MSI Creator Z17 HX Studio ofrece una combinación de extras para aumentar tu creatividad y rendimiento tope de gama que te va a dejar sin palabras. (Image credit: MSI)

MSI Creator Z17 HX Studio A14VGT-275ES El sueño de cualquier creativo Especificaciones CPU: Procesador Intel Core i9-14900HX Gráfica: NVIDIA RTX 4070 con una VRAM GDDR de 8GB RAM: Memoria RAM DDR5 base de 32GB (16GB*2) con capacidad hasta 96GB Almacenamiento: 1TB Pantalla: QHD+ de 17 pulgadas y una tasa de refresco máxima de 165Hz Batería: 90 Whr Conexión Inalámbrica: WiFi 7 Sistema Operativo: Windows 11 Pro

OFERTA OFERTA MSI CREATOR Z17

Ahorra 150€ + Regalo

Estoy segura de que si eres creativo, después de leer todo lo que te ofrece el MSI Creator Z17 estarás deseando tener este portátil. Y también estoy segura de que sabes que todo esto tiene un precio (al fin y al cabo, es lo mejor de lo mejor). Por suerte, ahora está rebajado en PcComponentes, así que puedes aprovechar la oferta (el precio original era de 3.099€).

Además, viene con el videojuego Black Myth Wukong de regalo (valorado en 59,99€ en Steam y Epic Games Store).

Y terminamos con el último modelo del que vamos a hablar, que es el sueño de cualquier creativo profesional. Es un MSI Creator, por lo que sigue la misma filosofía que el portátil anterior, fusionando un rendimiento excepcional con un diseño elegante y herramientas para creativos. Pero comparado con el MSI Creator M16 HX, este MSI Creator Z17 HX Studio es básicamente más grande, más potente y viene con más extras: es el tope de gama.

Podemos empezar diciendo que es compatible con el MSI Pen 2, compatible con la tecnología Precision Pen Touch exclusiva de MSI, lo que permite una experiencia de escritura y dibujo más versátil, llevando tu experiencia a un nuevo nivel. Este nuevo y mejorado lápiz táctil cuenta con 4096 niveles de presión para que el diseñador pueda hacer el trazo exactamente del grosor que desee, y además cuenta con respuesta háptica.

El diseño, y la pantalla en especial, son una pasada en el MSI Creator Z17 HX Studio. Como hemos comentado al principio de esta sección, su pantalla es Golden Ratio, es decir, con una relación de aspecto 16:10 pensada para que puedas sacar el máximo provecho del espacio, pero es que en este caso además es táctil, y tiene un borde realmente finísimo, con una proporción de visualización del 95%. ¡Ah! Y encima es más grande, de 17 pulgadas.

Es una pantalla destinada a creativos, y para ello debe interpretar y mostrar el color a la perfección: de esa fidelidad del color se encarga la tecnología True Pixel. Además, muestra las imágenes de forma vibrante gracias a la resolución QHD+, con una gama cromática 100% DCI-P3 (típica) y Delta-E calibrada de fábrica. Además, la calibración del color está verificada por Calman (líder de la industria).

Por cierto, al igual que los demás portátiles “Studio” de esta guía, también cuenta con la herramienta de inteligencia artificial generativa MSI AI Artist de la que ya os hemos hablado, para aumentar tu creatividad más todavía.

El MSI Creator Z17 HX Studio es un portátil que sin duda entra primero por los ojos, con un chasis ultrafino de 19 mm metalizado en aleación de magnesio y aluminio, y un diseño sobrio y elegante que hará las delicias de cualquier diseñador que aprecie un buen portátil.

Si te pensabas que lo importante de este equipo es solo su diseño y sus extras, estás equivocado, ya que por dentro viene con los mejores componentes del mercado, con unas especificaciones increíbles. El MSI Creator Z17 HX Studio viene con una gráfica NVIDIA GeForce RTX 4070, el chip tope de gama Intel Core i9-14900HX y una RAM DDR5 que puede llegar hasta 96GB.

Todos esos componentes de alta gama, junto con un sistema de refrigeración “Vapor Chamber Cooler“ de cámaras de vapor, y una rapidísima conexión inalámbrica WiFi 7, te garantizan el mejor rendimiento posible en un portátil.

Y ya para terminar, a todo lo anterior tienes que añadir una batería de larga duración de 90Whr y tecnología de carga rápida que se adapta a tus necesidades mejor que nunca.

Para más información sobre el MSI Creator Z17 HX Studio: https://es.msi.com/Content-Creation/Creator-Z17-HX-Studio-A14VX

- Este artículo forma parte de una campaña de pago de MSI -