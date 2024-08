Nvidia lanza hoy una GPU sorpresa, pero ¿merece la pena comprar la nueva RTX 4070?

La nueva versión de la RTX 4070 de Nvidia ha sido anunciada oficialmente, y la tarjeta gráfica es más o menos como se había rumoreado, con una memoria de vídeo ligeramente más lenta, pero la buena noticia es que no parece haber un impacto significativo en el rendimiento.

Wccftech no ha tardado en descubrir el lanzamiento de la nueva variante de la 4070, que Nvidia ha revelado de forma discreta como parte de las notas de la última versión de su controlador gráfico.

Este controlador Game Ready es compatible con la GeForce RTX 4070 con memoria RAM de vídeo GDDR6 (en lugar de GDDR6X, que es la memoria empleada actualmente en la tarjeta gráfica). Como ya se había rumoreado, se trata de módulos GDDR6 de 20 Gbps, lo que reduce el ancho de banda de la memoria a 480GB/s (desde 504GB/s).

Suena mal, pero al parecer Nvidia ha ajustado los tiempos y latencias de la memoria para mejorar un poco los módulos GDDR6, y el resultado final es que las versiones nueva y antigua de la RTX 4070 ofrecen efectivamente el mismo nivel de rendimiento.

Nvidia nos informa: «Para mejorar el suministro y la disponibilidad para satisfacer la fuerte demanda, presentamos la GeForce RTX 4070 con memoria GDDR6 extra rápida. El resto de especificaciones siguen siendo las mismas. Ofrece un rendimiento similar en juegos y aplicaciones.»

Wccftech tiene algunas pruebas que respaldan esta afirmación y muestran que el rendimiento de la nueva RTX 4070 es igual al del modelo GDDR6X existente en una serie de juegos y aplicaciones. El rendimiento relativo de ambas tarjetas gráficas está dentro del 1 % en todos los casos excepto en una aplicación (Chaos V-Ray, donde el modelo GDDR6 es un 3 % más rápido, pero esto puede considerarse un caso atípico).

Como era de esperar, la nueva RTX 4070 tiene el mismo precio, por lo que Nvidia tuvo que asegurarse de que el rendimiento fuera prácticamente idéntico. Team Green señala que sus socios fabricantes de tarjetas venderán la nueva tarjeta gráfica a partir de septiembre, es decir, pasado mañana (no habrá una Founders Edition de Nvidia).

(Image credit: Future / John Loeffler)

¿Merece la pena comprarla?

¿Merece la pena comprar esta nueva versión de la RTX 4070? La respuesta es sí. O al menos merece tanto la pena como la anterior RTX 4070 con GDDR6X, que probablemente seguirá representando la mayoría de modelos en las estanterías durante bastante tiempo (por supuesto, las existencias tardan bastante en agotarse).

La buena noticia es que los jugadores de PC temían que la variante con GDDR6 fuera un poco más lenta, pero como podemos ver, tanto por las afirmaciones de Nvidia como por los supuestos benchmarks presentados más arriba, no hay ninguna diferencia significativa entre las dos versiones de la RTX 4070.

La noticia no tan buena es que también esperábamos que el uso de GDDR6 mejorara la eficiencia energética de la nueva RTX 4070, pero el TGP (consumo energético) de la tarjeta gráfica no ha cambiado: sigue siendo de 200 W como antes. Por cierto, no hay diferencias en el chip utilizado en ambas versiones (AD104-250 está en ambas - mientras que las especulaciones anteriores apuntaban a un giro ligeramente diferente AD104-251).

En resumen, nada de esto ayudará a la RTX 4070 a recuperar su puesto en nuestro resumen de las mejores GPU, del que fue desbancada por la RTX 4070 Super. Sin embargo, la RTX 4070 básica con GDDR6 sigue siendo una buena opción de compra, y otra consideración a tener en cuenta es el rumor de que es posible que veamos subir el precio de la RTX 4070.

Este aumento de precio está supuestamente ligado a la razón del cambio a GDDR6, ya que, como afirmaba un informe anterior, la VRAM GDDR6X más rápida es más escasa en stock, y eso es algo que Nvidia insinúa cuando menciona la necesidad de «mejorar el suministro y la disponibilidad» de la RTX 4070. Teniendo en cuenta este posible aumento de precio, si estás pensando en comprar una RTX 4070, es mejor que lo hagas cuanto antes, y la nueva variante es tan buena como la 4070 actual.