ChatGPT está consiguiendo una memoria similar a la humana: el primer gran paso hacia la IA General

ChatGPT se está pareciendo cada vez más a tu asistente de confianza, recordando no sólo lo que le has dicho sobre ti, tus intereses y preferencias, sino aplicando esos recuerdos en futuros chats. Es un cambio aparentemente pequeño que puede hacer que la IA generativa parezca más humana y, tal vez, allanar el camino hacia la IA general, que es cuando un cerebro de IA puede funcionar más como la materia gris de tu cabeza.

OpenAI anunció la prueba limitada en una entrada de blog el martes, explicando que está probando la capacidad de ChatGPT (tanto en la versión gratuita como en ChatGPT Plus) para recordar lo que le dices en todos los chats.

ChatGPT can with this update remember casually, just picking up interesting bits along the way, like my preference for peanut butter on cinnamon raisin bagels, or what you explicitly tell it to remember.

La ventaja de que ChatGPT tenga memoria es que las nuevas conversaciones con ChatGPT ya no empiezan de cero. Una nueva pregunta puede tener, para la IA, un contexto implícito. Un ChatGPT con memoria se parece más a un asistente útil que sabe cómo te gusta el café por la mañana o que nunca quieres programar reuniones antes de las 10 de la mañana.

En la práctica, OpenAI dice que la memoria se aplicará a futuras peticiones. Si le dices a ChatGPT que tienes un hijo de tres años al que le encantan las jirafas, los siguientes chats de ideación de tarjetas de cumpleaños podrían dar como resultado ideas de tarjetas con una jirafa.

ChatGPT no se limitará a recordar tus gustos e intereses, sino que utilizará esa información para trabajar más eficazmente para ti.

Me acuerdo de ti

Para algunos, una IA capaz de recordar múltiples conversaciones y utilizar esa información para ayudarte puede resultar un poco desagradable. Probablemente por eso OpenAI está permitiendo a la gente optar fácilmente por eliminar los recuerdos mediante el modo "Chat temporal", que parecerá como si estuvieras introduciendo un poco de amnesia en ChatGPT.

Al igual que puedes eliminar el historial de Internet de tu navegador, ChatGPT te permitirá ir a la configuración para eliminar los recuerdos (me gusta pensar en esto como una cirugía cerebral selectiva) o puedes decirle conversacionalmente a ChatGPT que se olvide de algo.

Por ahora, se trata de una prueba entre algunos usuarios gratuitos y de ChatGPT Plus, pero OpenAI no ha ofrecido una fecha límite para el despliegue de los recuerdos de ChatGPT a todos los usuarios. No he encontrado esta función ni en mi suscripción gratuita a ChatGPT ni en mi suscripción Plus.

OpenAI también está añadiendo funciones de memoria a sus nuevas GPT similares a aplicaciones, lo que significa que los desarrolladores pueden incorporarlas a sus IAs parlanchinas. Estos desarrolladores no podrán acceder a las memorias almacenadas en la GPT.

¿Demasiado humano?

Una IA con memoria a largo plazo es una propuesta más delicada que una que, en el mejor de los casos, recuerde conversaciones anteriores. Naturalmente, hay implicaciones para la privacidad. Si ChatGPT memoriza aleatoriamente lo que considera interesante o relevante sobre ti, ¿tienes que preocuparte de que tus datos aparezcan en las conversaciones de ChatGPT de otra persona? Probablemente no. OpenAI promete que los recuerdos quedarán excluidos de los datos de entrenamiento de ChatGPT.

OpenAI añade en su blog: "Estamos tomando medidas para evaluar y mitigar los sesgos, y evitar que ChatGPT recuerde proactivamente información sensible, como tus datos de salud, a menos que se lo pidas explícitamente". Esto puede ayudar, pero ChatGPT debe entender la diferencia entre información útil y sensible, una línea que no siempre está clara.

Esta actualización podría tener implicaciones importantes. ChatGPT ya puede parecer humano en conversaciones dirigidas, pero sus alucinaciones y recuerdos borrosos, a veces incluso sobre cómo empezó la conversación, dejan claro que nos separan más que unos pocos miles de millones de neuronas.

Los recuerdos, especialmente la información que te llega de forma casual a lo largo de las conversaciones de ChatGPT, podrían cambiar esa percepción. Nuestras relaciones con otras personas se rigen en gran parte por las experiencias compartidas y los recuerdos que tenemos de ellas. Los utilizamos para crear nuestras interacciones y conversaciones. Así es como conectamos. Seguramente, acabaremos sintiéndonos más conectados a un ChatGPT que pueda recordar nuestra aversión por la comida picante y nuestro amor por todo lo relacionado con Rocky Balboa.