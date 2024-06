La nueva Insta360 Go 3S es la cámara 4K más pequeña del mundo – ¡Mira qué chiquitita!

La marca Insta360 ha hecho caso a lo que muchos fans de su serie Go de cámaras de acción diminutas deseaban y ha ofrecido vídeo 4K en su nuevo modelo. En pocas palabras, la nueva Go 3S es la cámara 4K más pequeña del mundo. Llega como una actualización de la anterior Go 3 (que está limitada a vídeo 2,7K), y la mejora con un aumento de la resolución de vídeo y fotos, y eso sin ningún aumento notable de tamaño o peso.

Ya hemos probado la Insta360 Go 3S y su uso nos ha parecido muy divertido. Permite capturar vídeos POV (desde tu punto de vista) únicos gracias a su diminuto tamaño y a su ingenioso soporte magnético, que te permite colocar la cámara en lugares donde imposible poner un móvil o una cámara de acción más voluminosa.

Puedes fijar la Go 3S a una superficie magnética, al collar de una mascota, a un sombrero, a ropa o a superficies lisas como un parabrisas con uno de los accesorios incluidos: las posibilidades son casi infinitas para usuarios de todas las edades.

La diminuta Go 3S es una cámara de acción diferente, que lleva la versatilidad por bandera. Pesa sólo 39,1g como cámara independiente, pero puede adquirirse en un paquete con un Action Pod por 399,99€ (64GB) o 429,99€ (128GB). Combinando estos dos elementos tendrás una cámara de acción al estilo GoPro, aunque el pod no es totalmente resistente al agua.

Nota: el Action Pod es un módulo que convierte la GO 3 en una cámara con pantalla táctil de 2,2 pulgadas y que además sirve como base de carga y conexión y como control remoto.

Hay algunas mejoras menores respecto a la Go 3, además de nuevas funciones: tiene el doble de resistencia al agua, hasta 10m, vídeo a cámara lenta mejorado, ahora hasta 200 fps, y control por gestos, muy útil para entornos ruidosos en los que el control por voz es menos probable que funcione.

También está equipada con la red Encontrar de Apple, lo que tiene sentido dado lo pequeña que es la Go 3S, mientras que la superposición de estadísticas Garmin/Coros en los vídeos convierte a la Go 3S en una de las mejores cámaras para corredores, ciclistas y para ir en piragua, por nombrar algunas actividades.

Por lo demás, no hay muchas más novedades en la Go 3S, pero lo cierto es que nos parece bien, ya que el aumento de la resolución de vídeo de 2,7K a 4K, y de las fotos de 6,6MP a 12MP, son cosas que ya tienen bastantes efectos positivos en varios modos de disparo.

Por ejemplo, más píxeles hacen que el modo de vídeo FreeFrame sea más útil. FreeFrame permite seleccionar la relación de aspecto después de grabar y es una opción especialmente útil para quienes comparten vídeos en varias plataformas, como YouTube, Instagram y TikTok. Más píxeles te dan, en definitiva, mayor capacidad de edición para un solo clip de vídeo.

Y el Action Pod sigue siendo un elemento útil, ya que es una pantalla táctil abatible decente en la que componer las tomas, e incluso funciona a distancia con la Go 3S desmontada.

Dado que la anchura y la altura de la Go 3S son idénticas a las de la Go 3, es compatible con los mismos accesorios, incluido el Action Pod. Aquellos que quieran actualizarse con la Go 3 y ya tengan el Action Pod pueden ahorrarse algo de dinero comprando la Go 3S por sí sola, desde 239,99€.

La Go 3S no está exenta de compromisos: su calidad de imagen no es comparable a la de las mejores cámaras de acción, como la GoPro Hero 12 Black, y la duración de la batería es inferior. Sin embargo, te permitirá hacer fotos creativas que no serían posibles con otra cámara.