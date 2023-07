El nuevo ampli de guitarra Marshall te atrapará con su estética retro y espectacular sonido

Marshall acaba de presentar el nuevo amplificador Studio JTM, aunque se podría pensar que ha estado guardado en el trastero de un local de ensayo desde 1962 y que acaba de ser desempolvado en una limpieza general.

Al igual que con el Emberton 2 de estilo retro (un altavoz Bluetooth que tiene tan buen aspecto que me he deshecho de mi JBL Flip 6 por él), el altavoz multiroom Stanmore de mayor tamaño y los auriculares Major III, por nombrar sólo algunos, el objetivo es combinar una estética icónica con un interior totalmente moderno.

Estamos en lo cierto al pensar que la icónica marca de audio se adentra directamente en su pasado histórico en esta ocasión. El último diseño de Marshall se inspira en el primer modelo fabricado en la tienda original de la marca en Hanwell, Londres. Se ha lanzado para continuar el legado del fundador Jim Marshall, así como para celebrar el que habría sido su 100º cumpleaños.

¿El estilo por encima de sustancia? Para nada, y es importante hacer esta puntualización porque los amplis Marshall han sido utilizados por algunos de los mejores artistas de la historia, desde Jimi Hendrix y Eric Clapton hasta Tom Morello o Zakk Wylde, y todos los amplificadores Marshall se fabrican en Milton Keynes (Reino Unido) por expertos artesanos. Sus creadores prometen que el amplificador Studio JTM recuerda al mismo ADN sonoro (con tonos suaves y cálidos) que se remonta también a los años 60. Una pasada.

Un sonido que da ganas de tocar

Me encanta cómo suena y como queda (Image credit: Marshall)

La nueva gama Studio JTM cuenta con cuatro productos únicos pero igualmente distinguidos en forma de cabezal de 20W, amplificador combo de 20W, cajas de 1 x 12 pulgadas y 2 x 12 pulgadas, todos ellos acabados con una estética de época, como el famoso logotipo en esmalte rojo y el lujoso traste leonado.

El JTM45 original, en el que se basa, fue muy elogiado por músicos de la talla de Gary Moore, Richie Blackmore y Angus Young por aportar más tono, más ganancia y más garra a su sonido.

Terry Marshall, hijo de Jim Marshall y creador del JTM45 original, dijo: "Cuando me mostraron el Studio JTM y me llevó de vuelta a mi JTM45 original, era mi sonido... Siento que va a ser algo especial".

Debemos señalar que el nuevo diseño es significativamente más pequeño que el modelo original, pero Marshall nos asegura que la reducción se ha hecho sin comprometer el sonido Marshall que la gente conoce y ama.

En TechRadar no solemos hablar de amplificadores específicos para músicos, pero en este caso no hemos podido resistirnos porque... ¡Échale un vistazo! Obviamente, no tiene nada que ver con los mejores altavoces Bluetooth de nuestra lista, aunque si quieres algo con un aspecto algo similar, siempre está el Marshall Stanmore II.

La gama Studio JTM está disponible en la web de Marshall, y es cuestión de tiempo que caiga en mis manos.