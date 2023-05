Meta muss wegen des Umgangs mit EU-Nutzerdaten eine Rekordstrafe von 1,3 Mrd. $ zahlen

Es ist offiziell (als ob es jemals einen Zweifel gegeben hätte): Die Europäische Union (EU) hat Meta zur Zahlung von 1,3 Milliarden Dollar und zur Einstellung der Übermittlung von EU-Daten in die USA verurteilt.

Laut Associated Press will Meta gegen die Entscheidung der irischen Datenschutzkommission Berufung einlegen und verspricht, dass es "keine unmittelbaren Unterbrechungen für Facebook [und vermutlich auch für andere Dienste wie WhatsApp und Instagram] in Europa" geben wird.

Obwohl Meta zweifellos in der Lage ist, selbst hohe Geldstrafen wie diese zu verkraften, könnte ein Scheitern der Berufung das Ende von Metas Aktivitäten auf EU-Gebiet bedeuten.

Meta verunsichert

Nick Clegg, Metas Präsident für globale Angelegenheiten, war zusammen mit der Leiterin der Rechtsabteilung Jennifer Newstead weniger entschuldigend als sonst, als er erklärte, dass "diese Entscheidung fehlerhaft und ungerechtfertigt ist und einen gefährlichen Präzedenzfall für die zahllosen anderen Unternehmen darstellt, die Daten zwischen der EU und den USA transferieren".

Da er sich mit der Aufsicht so unwohl fühlt, ist der frühere Koalitionsabgeordnete vermutlich immer noch zu Hause in den USA, wo es, wie die AP feststellt, keine Bundesgesetze für den Datenschutz gibt.

Das ist vielleicht der Grund dafür, dass die ganze Sache für Meta zum Scheitern verurteilt ist. Nachdem Edward Snowden 2013 die Überwachungsmaßnahmen der National Security Agency (NSA) aufgedeckt hatte, reichte der österreichische Datenschützer und Anwalt Max Schrems eine Beschwerde über den Umgang von Facebook mit seinen persönlichen Daten ein.

Und wie wir bereits berichtet haben, wurde eine Überarbeitung des EU-Datenschutzes in den USA, das sogenannte Digital Privacy Framework, im Oktober 2022 von Präsident Joe Biden ratifiziert, wird aber derzeit noch von der EU beraten, weil sie Bedenken hat, dass es nicht weit genug geht, nachdem das vorherige Rahmenwerk, Privacy Shield, aufgegeben wurde.

In seinem letzten Geschäftsbericht warnte Meta tatsächlich davor, dass es seine Dienste in Europa möglicherweise einstellen muss, was "unser Geschäft, unsere Finanzlage und unsere operativen Ergebnisse wesentlich und negativ beeinflussen" würde. Verzeih uns, wenn wir nicht in Tränen ausbrechen.

Nigel Jones, Mitbegründer des Privacy Compliance Hub, hält eine Unterbrechung der Meta-Dienste in der EU für sehr wahrscheinlich. "Die Auflage, die Speicherung der unrechtmäßig übertragenen personenbezogenen Daten von EU-Bürgern zu stoppen, ist ein gewaltiges finanzielles, technisches und logistisches Unterfangen."

"Es ist schwer vorstellbar, wie Meta die Übertragungen einstellen und die Verarbeitung in der vorgegebenen Zeit in Einklang mit dem Gesetz bringen kann."