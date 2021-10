Mehr Nachhaltigkeit durch eine moderne 2-in-1-Solardachlösung

(Image credit: Photo by Vivint Solar from Pexels)

Der Klimawandel hat uns eingeholt und ist nicht mehr zu leugnen. Statt nur der Politik Vorwürfe zu machen, möchten immer mehr Menschen ihren Teil zum Umweltschutz beitragen. Von bewusster Ernährung hin zum Verzicht auf Flugreisen gibt es eine breite Palette, an welchen Stricken man als Einzelperson ziehen kann.

Die eigene Stromversorgung ist ein Teil, in dem ausgesprochen positive Veränderungen hinsichtlich der Nachhaltigkeit erzielt werden können. Lass die Sonne für dich arbeiten, anstatt mit Atomkraftwerken die Umwelt zu verpesten. Wir behandeln in diesem Blogpost eine ganz besondere Innovation zum Thema Solarenergie, und zwar die moderne 2-in-1 Solardachlösung.

Vorteile moderner Solardächer

Seinen eigenen Strom mit der Kraft der Sonne zu produzieren hat gleich mehrere Vorteile. Zum einen verringerst du deinen CO2-Fußabdruck und zum anderen wirkt sich ein Solardach langfristig positiv auf deinen Geldbeutel aus. Zwar musst du anfangs in die Technologie investieren, doch werden sich die Kosten auf Dauer rentieren.

Vor gar nicht allzu langer Zeit haben viele Hausbesitzer wegen ästhetischer Gründe zweimal überlegt, sich ihr Dach mit zahlreichen klobigen Solarpaneelen zu verunstalten. Diese Sorgen gehören mittlerweile der Vergangenheit an. Moderne Solarsysteme können heutzutage so in das Dach integriert werden, dass sie von außen gar nicht sichtbar sind. Das Geheimnis liegt darin, dass die Solarpaneele die klassischen Dachziegel ersetzen. In außergewöhnlich leichtem und dünnem Design können sie einfach und unauffällig auf deinem Dach angebracht werden, ohne den Anblick zu ruinieren.

Mehr als nur Strom fürs Haus

Die Innovation hört bei geringeren Stromkosten und ästhetischer Optimierung noch lange nicht auf. Die Solartechnologie ist mittlerweile so weit fortgeschritten, dass mehr Strom produziert werden kann, als du für deine Haushaltsversorgung benötigst. Was also tun mit dem zusätzlichen Strom?

Wie wäre es, wenn du neben Licht, Haushaltsgeräten, elektrischer Sauna etc. auch dein E-Auto mit Solarenergie tanken kannst? Mit den modernen Solarsystemen wie die von Solardächer Sunroof kann so viel Strom produziert werden, dass du deinen gesamten häuslichen Verbrauch abdecken und darüber hinaus dein Elektroauto versorgen kannst.

Elektroautos sind stark im Kommen. Springe auf den Trend auf und sei diesem gleichzeitig einen Schritt voraus, indem du die Ladestation direkt bei dir zu Hause mit Solarenergie betreibst.

Fazit - Eine rundum Versorgung

Mit der modernen 2-in-1-Solardachlösung bist du vollumfänglich mit Strom versorgt. Du kannst nicht nur im eigenen Heim nachhaltig leben, sondern durch eine integrierte E-Auto-Ladestation umweltschonend zur Arbeit fahren. Auf diese Weise reduzierst du deinen CO2-Fußabdruck noch zusätzlich und sparst gleichzeitig Benzinkosten. Eine Win-Win-Situation für dich und den Planeten.