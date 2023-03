LinkedIn nutzt jetzt KI zum Schreiben von Stellenanzeigen

In einem Blog-Beitrag (Öffnet sich in einem neuen Tab) auf LinkedIn kündigt der Chief Product Officer Tomer Cohen eine Reihe neuer KI-Tools an, die auf der Microsoft-eigenen Plattform eingeführt werden sollen. Obwohl Microsoft stark in OpenAI involviert ist, dem Unternehmen hinter dem beliebten KI-Writer ChatGPT, ist die Networking- und Job-Webseite bestrebt, ihre 15-jährige Geschichte bei der Implementierung verschiedener Aspekte der künstlichen Intelligenz auf ihrer Website zu teilen. Mit ihrer neuesten Änderung möchten Cohen und die Plattform, dass du AI als deinen "Co-Piloten, deinen unglaublich fähigen Assistenten" betrachtest.

LinkedIn-KI

Es überrascht nicht, dass die neuesten KI-Tools auf LinkedIn vom GPT-Modell angetrieben werden, angesichts der beträchtlichen Investitionen von Microsoft in das Startup und der anschließenden Einführung seiner Tools in viele seiner Produkte. Oft sind es die einfachsten Aufgaben, mit denen Menschen kämpfen, und das Einrichten eines effektiven Social-Media-Profils ist schon lange eine Kunst. LinkedIn-Benutzer können nun KI-generierte Zusammenfassungen in den Abschnitten "Über" und "Überschrift" ihrer Profile hinzufügen, die als Grundlage dienen, damit Benutzer selbst den ultimativen, herausragenden Zusammenfassung erstellen und überarbeiten können.

(Image credit: Shutterstock)

Hari Srinivasan, VP of Product bei LinkedIn, kündigt (Öffnet sich in einem neuen Tab) auch KI-Tools an, um Arbeitgeber dabei zu unterstützen, Stellenanzeigen auszufüllen. Dabei liegt der Schwerpunkt erneut darauf, dass es eine Grundlage ist, auf der die Personalvermittler ihre eigenen Informationen und Persönlichkeiten hinzufügen können. Obwohl die Tools entwickelt wurden, um das Ausfüllen großer Textfelder einfacher und zeitsparender zu gestalten, erkennt das Unternehmen, dass KI ein einschüchterndes Konzept sein kann und dass viele Arbeiter durch den kürzlichen Aufschwung von KI zurückgelassen wurden.



LinkedIn-Mitglieder haben jetzt bis zum 15. Juni Zugang zu über 100 kostenlosen Kursen (Öffnet sich in einem neuen Tab), die ihnen helfen sollen, die Grundlagen zu verstehen. Die Titel umfassen "Was ist Generative KI", "Sicherheitsrisiken bei KI und Machine Learning" und "Grundlagen einer verantwortungsvollen KI". Wenn dich das Thema KI fasziniert, könnte dich vielleicht unser Artikel über das Thema ChatGPT-4 interessieren.