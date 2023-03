Ein neues Programm fordert die Gen Z auf, sich zu ihrem Vinyl-Fetisch zu bekennen

Okay, Gen Z, du hast Vinyl-Schallplatten für dich entdeckt, findest sie cool und hast dir vielleicht sogar einen der Plattenspieler gekauft, um sie abzuspielen. Aber wie viel weißt du über den richtigen Umgang und die Reinigung deines wertvollen Vinylbestandes? Wenn die Antwort auf diese Frage lautet: "Ich wusste nicht, dass ich sie reinigen muss", dann haben wir hier ein paar Neuigkeiten, die dir helfen werden, das richtig zu stellen.

Spin-Clean, der Hersteller des beliebten Spin-Clean-Reinigungssystems für Schallplatten, hat ein Programm angekündigt, das Vinyl-Neulinge über die richtige Pflege von Schallplatten aufklären soll. Nach Angaben des Unternehmens fällt der Start des Programms mit dem ersten großen Upgrade des Spin-Clean-Systems seit 50 Jahren zusammen und umfasst "digitale und gedruckte Anzeigen, Pop-up-Banner in Vinyl-Benutzerforen und auf Plattensammler-Websites sowie soziale Medien, die sich speziell an junge Vinyl-Enthusiasten richten." Außerdem gibt es ein Informationsblatt mit Grundlagen zur Pflege und zum Abspielen von Schallplatten.

Die Inspiration für das Programm zur Verbraucheransprache stammt offenbar aus einer aktuellen Studie des US-Unternehmens MusicWatch. In einer Pressemitteilung, die Spin-Clean zur Ankündigung seines aktualisierten Systems herausgegeben hat, werden folgende Zahlen genannt:

18 Millionen Verbraucher kauften 2021 Vinyl, das sind 27% mehr als im Vorjahr

46% davon waren zwischen 18 und 34 Jahre alt

43 % der Befragten in der MusicWatch-Umfrage gaben an, dass sie ihre Sammlungen bewahren oder in einwandfreiem Zustand halten wollen.

Das ist selbstverständlich Musik in den Ohren eines Herstellers von Schallplatten-Reinigungssystemen, der sich vielleicht einmal Sorgen gemacht hat, dass sein Hauptmarkt – die Boomer – überaltert und es ihm an neuen Kunden für seine Produkte mangelt. Denn die besten Musik-Streaming-Dienste begannen, die physischen Medien zu überholen.

Aber das Vinyl-Revival war in den letzten Jahren eine echte und anhaltende Sache, mit rekordverdächtigen Steigerungen der Plattenverkäufe in den Jahren 2020 und 2021 – dem Höhepunkt der Pandemie. Dieser kometenhafte Aufstieg kam jedoch 2022 zum Stillstand, als die Verkäufe laut dem U.S. Luminate Year-End Music Report 2022 nur noch um 4,2% stiegen, wovon ein großer Teil auf die Veröffentlichung von Taylor Swifts Midnights zurückzuführen ist. Was ist also neu an diesem verbesserten Spin-Clean-System, mit dem das Unternehmen die nächste Generation von LP-Sammlern ansprechen will?

Neben einfachen Einrastrollen für 7-, 10- und 12-Zoll-Schallplatten verfügt es über ein neues, stromlinienförmiges Beckendesign, das leichter zu reinigen ist, eine präzisere Ausrichtung der Bürsten und eine verbesserte Stabilität durch neue selbstklebende Gummifüße. Das Unternehmen sagt, dass diese Änderungen das Reinigen von Schallplatten für Einsteiger einfacher machen sollen und dass sie nicht mit höheren Kosten verbunden sind, da der neue Spin-Clean zum gleichen Preis wie sein Vorgängermodell zu einem Preis von 79 US-Dollar verkauft wird. In Deutschland kannst du den Spin-Clean für 95 Euro via Amazon bestellen (Öffnet sich in einem neuen Tab).

(Image credit: Spin-Clean)

Analyse: Die Vinyl-Renaissance geht weiter

Wenn die wachsende Zahl der Plattenläden in meiner Heimatstadt ein Indiz dafür ist, dann ist Vinyl nach wie vor ein lebensfähiges Medium. Regelmäßig wiederkehrende Veranstaltungen wie der Record Store Day steigern die Nachfrage und das Interesse der Verbraucher, und große Künstler wie Taylor Swift lasten mit ihren Neuerscheinungen die Kapazitäten der bestehenden Plattenpresswerke in den USA weiter aus.

Für viele Neueinsteiger ist das Abspielen von Schallplatten offenbar kein Problem – im gleichen Jahresendbericht von Luminate 2022 heißt es, dass 50% der Verbraucher, die in den letzten 12 Monaten Vinyl gekauft haben, nicht einmal einen Plattenspieler besitzen. Aus diesen Daten lässt sich schließen, dass einige Leute Vinyl-LPs einfach nur kaufen, um ein physisches Stück zu besitzen, das sie näher an ihre Lieblingskünstler bringt. Streaming mag zwar bequem sein, aber für ernsthafte Musikfans ist es eindeutig kein ausreichendes Erlebnis.

Mit einem Preis von 79 US-Dollar gehört das Spin-Clean-System zu den erschwinglicheren Optionen auf dem Markt, und mit seiner 50-jährigen Geschichte hat es offensichtlich viele zufriedene Nutzer. Neue Vinyl-Schallplatten können teuer sein (und manchmal nicht genau das, was du erwartest, wenn es sich um Neuauflagen älterer Titel handelt). Ob Gen Z, Millennial, Boomer oder wer auch immer: Wenn du LPs auf einem Plattenspieler abspielst, wirst du von einer halbwegs regelmäßigen Reinigung profitieren. Spin-Clean ist mit seinem Programm auf dem richtigen Weg, also hoffen wir, dass es bei seiner Zielgruppe ankommt.



Du willst dir den Spin-Clean passend zu Ostern gönnen? Hör hier nicht schon auf, sondern schau dir doch mal unseren Leitfaden für die besten Ostergeschenke für Technik-Fans und Gamer an.