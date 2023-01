Digitalisierung in Unternehmen und KI als Lösungsansatz

Inzwischen beeinflusst künstliche Intelligenz nahezu sämtliche Bereiche der Arbeitswelt. Die Automatisierung von intelligentem Verhalten und das maschinelle Lernen können dabei helfen, viele Prozesse in Unternehmen konsequent zu digitalisieren und Fehlerquellen zu beseitigen. KI ist die Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit – darüber sind sich viele Expert:innen einig.

KI und Data Analytics unterstützen Finanzdienstleister

Finanzdienstleister nutzen immer häufiger datengetriebene Technologien und Methoden als Antwort auf tiefgreifende Veränderungen. Die Nutzung von künstlicher Intelligenz, Big Data und Data Analytics ermöglichen es Finanzdienstleistern, ihr Geschäftsmodell in einem digitalisierten Umfeld zukunftsfähig zu machen. Unternehmen, die sich den technologischen Entwicklungen verweigern, sind zum Scheitern verurteilt. Zwar sparen sie durch das Ignorieren des technischen Fortschritts kurzfristig Ressourcen, werden allerdings mittel- und langfristig einen hohen Preis zu zahlen haben.

Immer mehr Unternehmen aus dem Finanzsektor erkennen das kaum abzuschätzende Potenzial von KI. Sie beginnen damit, sie zu nutzen, um ihre Geschäfts- und Betriebsmodelle zu optimieren und zu erweitern. Sie vollziehen eine Abkehr von produktzentrierten Konzepten und wenden sich verstärkt dem kundenzentrierten Ansatz zu. Geschäfts- und Betriebsmodelle werden entsprechend neu strukturiert.

Problem trifft Lösung

Aufgrund der enormen Entwicklungsgeschwindigkeit ist es für die Unternehmen Hauptaufgabe und Herausforderung gleichermaßen, aus der Vielzahl der verfügbaren Lösungen und datengetriebene Technologien zu wählen, die zu ihrer jeweiligen Situation passen.

Die Frage, die sich die Unternehmensleitungen beantworten müssen, lautet, welche Lösung aus dem Bereich Big Data, Advanced Analytics und KI-Verfahren den zu ihren Anforderungen passenden Ansatz bietet. Diese Suche fungiert dabei nicht als ein Show-Stopper, sondern ist vielmehr sinnvoll, um sich über die eigene KI-Readiness (Bereitschaft) klar zu werden und entsprechende Maßnahmen zu initiieren. Zudem muss ein Abgleich zwischen Marktpotenzial und vorhandenen Ressourcen vorgenommen werden.

Unternehmen, die sich für die Nutzung neuer Technologien entscheiden, haben erkannt, dass KI und Data Analytics nie Selbstzweck sind. Vielmehr wird eine Strategie dargestellt, mit der sich klassische unternehmerische Kernaufgaben zeitgemäß erfüllen lassen. Es geht letztlich um das Gewinnen begeisterter Kunden, die Gestaltung effizienter Prozesse sowie das Treffen fundierter Entscheidungen.

KI-basierte Lösung für effizientes Forderungsmanagement, Mahnwesen & Payment

Vor allem für Banken und Versicherungsunternehmen bieten innovative FinTechs wie collectAI (Öffnet sich in einem neuen Tab) Lösungen an. Durch den Einsatz von KI können Kund:innen auf solchen Plattformen Dienstleistungen in den Bereichen interaktive Rechnungen, intelligentes Mahnwesen sowie Payment Journey in Anspruch nehmen.

Hinzu kommen Services in weiteren Bereichen. Dazu zählen ergänzende Module (z. B. Kontaktdatenerfassung, Lastschriftmandate), KI-basierte Technologie (verbesserte Kundenkommunikation durch selbstoptimierende Algorithmen), Datenschutz & IT-Sicherheit (durch strenge Richtlinien) sowie individuelles Onboarding (für einfache Implementierung in bestehende Prozesse).

Der große Vorteil von collectAI (Öffnet sich in einem neuen Tab) besteht auch darin, dass die Software-Plattform zum allergrößten Teil automatisiert ist und Unternehmen für ihre Nutzung nicht erst kostenintensive Investitionen für Soft- oder Hardware tätigen müssen. Ihre Dienstleistungen lassen sich für Unternehmen ohne großen Aufwand nutzbar machen.

Künstliche Intelligenz als Technologie der Zukunft

