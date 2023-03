2023 könnte DAS Jahr für Cyberkriminelle werden

Cyberkriminelle könnten neuen Zahlen zufolge 2023 möglicherweise das größte Jahr aller Zeiten erleben.

Laut den neuesten Zahlen von SonicWall nimmt Cyberkriminalität insgesamt zu, aber Trends verlagern sich langsam, woran IT-Sicherheitsteams denken sollten. Genauer gesagt entscheiden sich Hacker für einen "langsam und niedrig" Ansatz, indem sie heimlich vorgehen, während sie finanzielle Ziele verfolgen.

Das Unternehmen stellte jedoch fest, dass das gesamte Volumen an Malware (Öffnet sich in einem neuen Tab)im Jahr 2022 um 2% gestiegen ist, nachdem es drei Jahre in Folge zurückgegangen war.

Ransomware im Aufwind

Insgesamt sah der gesamte europäische Kontinent erhöhte Ebenen von Malware (10%+), wobei die Ukraine einen Rekord von 25,6 Millionen Versuchen verzeichnete. Bestimmte Länder wie Großbritannien (-13%) und Deutschland (-28%) schnitten im vergangenen Jahr recht gut ab. Über den Teich hinweg hatte die USA im Vergleich zu 2021 eine um 9% niedrigere Malware-Volume.

Ransomware, die wohl eine der beliebtesten Angriffsvektoren darstellt, verzeichnete einen weltweiten Rückgang um 21%, aber das Gesamtvolumen überstieg das von 2017, 2018, 2019 und 2020. Insgesamt war die gesamte Ransomware im vierten Quartal (154,9 Millionen) die höchste seit dem dritten Quartal 2021.

Aber der Trend scheint sich in Richtung IoT-Malware zu verschieben, deren globales Volumen im Jahr 2022 um 87% gestiegen ist und letztes Jahr insgesamt 112 Millionen Treffer verzeichnete. Das sogenannte Cryptojacking - das Übernehmen eines Endpunkts, um Kryptowährung (Öffnet sich in einem neuen Tab) zu minen - zeigt ebenfalls keine Anzeichen einer Abnahme. Es stieg weltweit um 43% im vergangenen Jahr, was das höchste von den Bedrohungsforschern von SonicWall in einem einzigen Jahr aufgezeichnete Volumen darstellt. Die Einzelhandels- und Finanzindustrien wurden am stärksten getroffen, mit jeweils 2810% und 352% Steigerungen.

"Das vergangene Jahr hat die Notwendigkeit von Cybersicherheit in jeder Branche und in jeder Facette des Geschäfts verstärkt, da Bedrohungsakteure alles und jedes anvisierten, von Bildung bis Einzelhandel bis Finanzen", sagte SonicWall-Präsident und CEO Bob VanKirk. "Während Organisationen mit zunehmenden realen Hindernissen wie makroökonomischen Druck und anhaltenden geopolitischen Konflikten konfrontiert sind, verschieben Bedrohungsakteure ihre Angriffsstrategien in alarmierendem Tempo."

Angesichts der anhaltenden Bedrohung durch Cyberkriminalität ist es wichtiger denn je, deine eigenen Sicherheitsmaßnahmen (Öffnet sich in einem neuen Tab) zu erhöhen. Wir sollten uns nicht auf unsere Organisationen oder Regierungen verlassen, um uns zu schützen, sondern sollten auch persönliche Schritte unternehmen, um uns selbst und unsere Geräte zu schützen. Sei wachsam, halte deine Software auf dem neuesten Stand, verwende starke Passwörter und sei vorsichtig beim Öffnen von E-Mails oder dem Klicken auf verdächtige Links.