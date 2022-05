Samsung Galaxy A53 er en mellemklasse mobil med masser af funktioner, som er mere end veludrustet til at konkurrere i et ellers ret overfyldt marked.

Samsung Galaxy A53 5G er en del af den nyeste generation af A-serien fra Samsung, og den kommer sammen med sin lidt billigere lillesøster, Galaxy A33 5G (på engelsk).

Den kan prale af en stor skærm, et stort batteri, en hel flok kameraer og et udvalg af flotte farver til at fange interessen hos brugere, som leder efter en smartphone i mellemklassen. Ud over at være fyldt med funktioner er der et æstetisk tiltalende design, som lige akkurat giver Galaxy A53 en premium-fordel.

Og selv om den måske ikke er lige så lokkende som flagskibet Galaxy S22 Ultra eller futuristisk som den foldbare Galaxy Z Fold 3, er Samsungs A-serie utrolig populær. Faktisk tegnede Samsungs A-serie sig i 2021 for 58 % af det samlede salg af smartphones ifølge rapporter, der citerer Counterpoint Research.

Så selv om Galaxy A53 5G kan være let at afvise som endnu en mellemklasse-mobilen, ville det være at gøre den - og hele A-serien - en bjørnetjeneste (ja, det betyder det modsatte af gøre nogen en stor tjeneste - ingen ved, hvorfor).

Samsung Galaxy A53 5G har potentiale til at blive en af de bedste smartphones i 2022, når det kommer til salg, og vi har fået et første kig på det, der kan være en af årets bedste mellemklasse mobiler.

Samsung Galaxy A53 5G pris og lancering

Samsung Galaxy A53 koster hhv. 3.399 kr. og 3.799 kr.

Begge versioner med 6 GB RAM

Samsung Galaxy A53 blev lanceret 17. marts 2022

Prisen for Samsung Galaxy A53 5G er hhv. 3.399 kr. og 3.799 kr. Den billigste er modellen med 6 GB RAM og 128 GB lagerplads - og den lidt dyrere model kommer med samme 6 GB RAM og 256 GB intern lagerplads.

Med den pris gnider Galaxy A53 sig op ad andre 5G-mobiler i mellemklassen, herunder Mi 11 Lite, OnePlus Nord CE 2, Moto G200 og den nye iPhone SE 2022.

Galaxy A53 i en frisk lyseblå farve (Image credit: Peter Hoffmann)

Samsung Galaxy A53 5G design

Letvægtsdesign gør denne store telefon lettere at håndtere

Velfungerende opbygning med førsteklasses funktioner

Galaxy A53 specs Vægt: 189g

Dimensioner: 159.9 x 74.7 x 8.1mm

Skærmstørrelse: 6,5-tommer

Opløsning: Full HD+

Opdateringshastighed: 120Hz

Chipset: Exynos 1280

RAM: 6GB

Lagerplads: 128GB/256GB

Kameraer: 64MP + 12MP + 5MP + 5MP

Frontkamera: 32MP

Batteri: 5,000mAh

Samsung Galaxy A53 5G er en stor telefon med en skærm på 6,5 tommer, og den måler 159,9 x 74,7 x 8,1 mm, hvilket gør den meget stor i hånden, men alligevel tyndere end de tidligere generationer.

Mens størrelsen betyder, at det ikke er let at nå alle hjørner af skærmen med tommelfingeren, i hvert fald når du bruger den med én hånd - og dem med mindre hænder vil have svært ved at nå derud, hvis de ikke bruger begge hænder. Alligevel er Galaxy A53 overraskende let.

Lydstyrkeknappen og tænd/sluk-tasten ligger fint under tommelfingeren i højre side, mens SIM-bakken findes sammen med USB-C-porten og højttaleren (den ene af A53's to) i bunden af telefonen.

Samsung har forsøgt sig med et premium-look og -fornemmelse med et sølvmetal-bånd, der løber rundt om telefonen, selvom bagsiden tydeligvis er af plastik. Det fungerer fint, og mobilen som helhed føles solid og godt lavet.

Kameramodulet er endda ret og laver en lille forhøjning på bagsiden, på samme måde som vi har set det på Oppo Find X5 Pro, men på Galaxy A53 er kamerabumpet kun let hævet fra telefonens overflade.

Rundt på fronten er skærmen beklædt med Gorilla Glass 5, og mobilen har en IP67-klassificering for støv- og vandtæthed, hvilket betyder, at den kan overleve et en tur i vandet i 30 minutter i op til en meters dybde.

Der er fire farver at vælge imellem, og vi har fået fingrene i den farverige, men stilfulde lyseblå variant.

Skærmen på Galaxy A53 er ganske lysstærk (Image credit: Peter Hoffmann)

Samsung Galaxy A53 5G skærm

6,5 tommer Super AMOLED, Infinity-O-skærm

Full HD+-opløsning og en god opdateringshastighed på 120 Hz

Som vi allerede har nævnt, har Galaxy A53 en stor skærm på 6,5 tommer. Der er en lidt bredere ramme langs den nederste kant - som viser, at dette ikke er en topmodel fra S-serien, hvor Samsung holder skærmkanten på et absolut minimum.

Det ser dog stadig godt ud, og kameraobjektivet er det eneste, der bryder skærmen. Det er i et design, som Samsung kalder "Infinity-O", men som ofte omtales som en "hole punch" eller punch hole-skærm.

Du får ikke en flagskibsopløsning, men Full HD+, og det vil være mere end tilstrækkeligt for de fleste brugere, plus at Samsung har introduceret en mere førsteklasses funktion til A53 - en opdateringshastighed på 120 Hz. Det er en opdateringshastighed, som vi ellers kun ser på de dyre topmodeller, så det er virkelig en fantastisk funktion at få med.

Det giver et roligt og jævnt billede, og uanset om du scroller på sociale medier eller spiller det nyeste spil, så burde skærmen på Galaxy A53 kunne følge med uden at hakke.

Galaxy A53 ligner en dyrere mobil (Image credit: Peter Hoffmann)

Det er et SuperAMOLED-skæmr, hvilket betyder, at farverne er kraftige, og A53 kan også prale af op til 800 nits lysstyrke, hvilket skulle gøre den synlig selv i sollys.

Hold øje med vores fulde Samsung Galaxy A53-anmeldelse for at finde ud af, hvor godt skærmen klarer sig under lysere forhold.

Der er også en fingeraftryksscanner indlejret i skærmen, som er let nok at ramme med tommelfingeren. Igen er det en funktion, som typisk er at finde i telefoner i en dyrere prisklasse.

Samsung Galaxy A53 5G kameraer

Fire kameraer på bagsiden plus en 32MP selfie-kamera på forsiden

Snapchat-filtre indbygget direkte i kamera-appen

De dage er forbi, hvor telefoner i mellemklassen måtte nøjes med et eller to middelmådige kameraer - i dag skal der være masser af fotofunktioner, hvis du vil konkurrere, og Galaxy A53 skuffer ikke.

Den har fire kameraer i det let forhøjede kameramodul på bagsiden med et 64 MP hovedkamera sammen med et 12 MP ultravidvinkelkamera, 5 MP bokeh (til portrætter med sløret baggrund) og 5 MP makro (til nærbilleder).

På forsiden sidder et 32MP selfie-kamera.

Samsung Galaxy A53 med sit overraskende store udvalg af kameraer. (Image credit: Peter Hofmann)

Der er masser af fotoindstillinger at vælge imellem for mobilfotografer, og det er endda før vi har kigget på de ekstra funktioner i kameraappen.

Samsung har forbedret sin nattilstand, og Galaxy A53 kan tage 12 billeder i ét for at opnå bedre resultater i dårligt lys, men du må vente på vores endelige anmeldelse for at finde ud af, hvor godt det fungerer.

Der er også en avanceret portrættilstand, som giver en sløret baggrundseffekt samt en række studiebelysninger, og Samsung har desuden samarbejdet med Snapchat om at indbygge nogle af deres populære filtre direkte i A53s kameraapp.

Filtrene er nemme at få adgang til og giver brugerne mulighed for at lege og optage en række sjove billeder uden at de overhovedet behøver at have en Snapchat-konto.

Der er altså masser at se til i kamera-appen, og under vores første kig på Galaxy A53 ser alt ud til at fungere godt, selv om der også er udfordringer: Lukkeren føltes en anelse langsom, og makrokameraet virker ikke helt overbevisende ved vores første indtryk. Men hold øje med den fulde anmeldelse, der kommer snart.

Samsung Galaxy A53 5G ydelse, specifikationer og batterilevetid

Stort batteri på 5.000 mAh

Betydelige opgraderinger af ydeevnen i forhold til den tidligere generation

Kører Android 12-styresystemet og Samsungs OneUI 4.1 brugerflade

Galaxy A53 kommer med et stort batteri på 5.000 mAh, som Samsung hævder kan holde i op til to dage.

Der er også understøttelse af hurtig opladning, idet Galaxy A53 kan oplades til 50% på 30 minutter ved hjælp af en 25W Super Charger.

Det er ikke den hurtigste opladning, vi har set, så hvis du gerne vil fylde op hurtigere, skal du måske finde en anden (og dyrere) model, men 50 % på en halv time er godt til prisen.

Drivkraften bag Galaxy A53 er Samsungs egen Exynos 1280, som er det første 5nm-chipsæt, der finder vej til en enhed i A-serien. Det skulle give bedre ydelse og strømeffektivitet.

Samsung hævder, at Exynos øger AI-ydelsen med 31 %, GPU-ydelsen med 43 % og CPU-ydelsen med 18 % i forhold til den tidligere generation af chippen.

Samsung Galaxy A53 5G (Image credit: Peter Hoffmann)

Det betyder, at Galaxy A53 burde kunne håndtere spil på højeste niveau og intensive apps, selv om vi endnu ikke har testet dette.

Telefonen har 6 GB RAM, og den fås i to versioner: En med 128 GB lagerplads og én med 256 GB intern lagerplads, hvilket burde give plads nok til apps, spil, fotos og meget mere til mange.

Men for dem, der har brug for endnu mere plads, er A53 dækket ind, og uanset om du kører med 128 GB eller 256 GB, kan du selv udvide lagerpladsen. Samsung har inkluderet et microSD-slot, som understøtter hukommelseskort på op til 1 TB. Det er endnu en virkelig god funktion at få med.

Galaxy A53 er også udstyret med RAM Plus, som ifølge Samsung vil give bedre multitasking. Det giver dig mulighed for at vælge en del af den interne lagerplads til at bruge som virtuel hukommelse for at forbedre app-ydelsen.

Du bliver nødt til at vente på den færdige Galaxy A53-anmeldelse for at finde ud af, hvor godt RAM Plus fungerer, og hvordan mobiltelefonen klarer sig generelt.

Vores første indtryk

Samsung Galaxy A53 er en mellemklasse-telefon med masser af gode funktioner, som gør den meget konkurrencedygtig i en utroligt overfyldt del af markedet.

Vi kan godt forstå, at Samsungs A-serie oplever stigende popularitet, og A53 er et solidt bud på en ny topmodel blandt mellemklasse-mobler.