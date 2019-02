Anmeldelse: Acer Swift 7

Selv om Acer Swift 7 har et touchpad, der ikke “klikker” og en lidt gammeldags blæserfri processor, så er det en virkelig smuk Ultrabook – faktisk verdens tyndeste. Men vi kan ganske enkelt ikke anbefale den i et marked, der er fyldt med bærbare computere, der er langt kraftigere og ikke meget tykkere til samme eller lavere pris.

Da Acer præsenterede Acer Swift 7 2018 på CES , blev den præsenteret som “verdens tyndeste bærbare”, som trods sin 14 tommer skærm har et slankt design. Men i vores øjne har Acer Swift 2018 ofret for meget for at opnå det slanke design.

For eksempel har Acer Swift 7 en unik touchpad, som ikke klikker. Hverken haptisk eller fysisk, som for eksempel en 12-tommers MacBook eller MacBook Pro . Det er nogle kompromisser, som Acer har valgt for at kunne beholde titlen som ”Verdens tyndeste bærbare”. Heldigvis har Acer ændret på det sære designvalg i deres Acer Swift 7 2019 .

Acer har ikke kun sparet plads, når det gælder deres trackpad. Acer Swift 7 er udstyret med en gammel, blæserløs 7. Generations Intel Core Y processor, som slet ikke kan følge med de bedste ultrabooks. Og selv om der er tale om en meget smuk og lækker computer, som endda har mulighed for indbygget 4G/LTE, så er det svært at anbefale den, når den i den grad står i skyggen af mange bærbare, der yder meget mere.

Spec Sheet Her er konfiguratione på den Acer Swift 7 som TechRadar har fået tilsendt til anmeldelse: CPU: 1.3GHz Intel Core i7-7Y75 (dual-core, 4MB cache, op til 3.6GHz) Grafikkort: Intel HD Graphics 615 RAM: 8GB LPDDR3 Skærm: 14-inch, Full HD (1,920 x 1,080) CineCrystal IPS touch display Lager: 256GB NVMe SSD Porte: 2 x Thunderbolt 3 (USB-C), AV port til hovedtelefoner Forbindelser: Intel Dual Band Wireless-AC 7265 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth Kamera: HD (720p) webcam med to mikrofoner Vægt: 1.18kg Mål: 32.8 x 23.7 x 0.89 cm; B x D x H 10.4

Pris og tilgængelighed

Acer Swift 7 findes kun i én konfiguration, som koster fra 12.325 kr. både i den helt sorte udgave og i en version som er sort og guld-farvet. Til gengæld får man så en masse gode features, som blandt andet tæller en fingeraftrykslæser til biometrisk Windows Hello login og LTE-modem og indbygget eSIM.

Til sammenligning er f.eks. HP Spectre 13 med 10,4 mm blot er 1,5 mm tykkere end den bærbare fra Acer, og HP Specre 13 er udstyret med en af de nyeste Core i7 U-serie processorer. Selv om HP Specte 13 er udstyret med næsten samme lagerplads og hukommelse er prisen kun ca. 10.750 kr.

Skærmen er til gengæld næsten én tomme mindre, men for et mindre beløb, kan HP Spectre 13 konfigureres med dobbelt så meget hukommelse og lagerplads som Acer swift 7.

Den seneste 12-tommers MacBook fra Apple er med 1,32 cm en anelse tykkere og vil koste cirka 330 kr. mindre med samme hukommelse og lagerplads som Acers bærbare. Man vil også få en lidt mindre, men skarpere skærm, og man må undvære det biometriske login.

Så er der Huawei MateBook X Pro , en 14-tommer bærbar, der koster 12.800 kr., og som er Acer Swift 7 fuldstændig overlegen, når man ser på, hvad man får for pengene. Den er hverken lige så let eller tynd, men forskellen er ikke stor, og til gengæld får man dobbelt så mange RAM og lagerplads. Man får også en stærkere Nvidia GeForce MX150 GPU og en stærkere CPU – nåja, og så skal vi huske at nævne, at skærmen også er skarpere med en opløsning på 3.000 x 2.000 pixels.

Det virker som om Acer Swift 7 er besat af forbindelsesmuligheder, slankt design og mobilitet – men det går desværre ud over alle andre features. Du kan måske finde et slagtilbud, der gør det muligt at Acer Swift 7 kan være en god investering – men det tvivler vi ærligt talt på.

Design

Acer har helt klart udviklet denne bærbare med slankt design, lav vægt og mobilitet i tankerne. Acer Swift 7 vejer kun 1,2 kg og måler 0,89 cm i tykkelsen.

Der er ingen tvivl om, at der er tale om en smuk bærbar, i et helt sort, unibody chassis af børstet aluminium med to robuste hængsler til at holde displayet på plads. Acers seneste Swift 7 føles uden tvivl som en af de mest luksuriøse bærbare, vi nogensinde har brugt. Selv kanten om skærmen og dens trackpad er indrammet af krom, og det samme gælder fingeraftrykslæseren.

Heldigvis er tastaturet på Acer Swift 7 2018 bagbelyst og føles fantastisk at skrive på – selv om tasterne ikke bevæger sig meget. Her hjælper det at skrue op for feedback-responsen. Det kan vi til gengæld ikke sige om den indbyggede trackpad. Acer har besluttet fuldstændig at fjerne klik-funktionen fra trackpad’en for at kunne holde den så tynd som muligt. I stedet for en trackpad, der giver en taktil respons I form af klik, hvor du kan mærke, at Windows har “forstået” dit klik, må du nøjes med det såkaldte ”tap to click”, hvor du prikker med fingeren, men ikke får nogen mærkbar respons. Det fører til fejl-klik og giver mindre præcision.

Den klik-løse trackpad betyder, at det går meget langsommere med at navigere sig igennem Windows 10 , fordi vi ikke længere kan bevæge musen med pegefingeren og klikke på ting med tommelfingeren, som mange ellers er vant til at kunne på bærbare. Det er virkelig vigtigt at tænke på, hvor vigtig trackpad-oplevelsen er for dig, før du overhovedet overvejer Acer Swift 7. For den klik-løse trackpad er noget, du vil hænge på i hele computerens levetid. For os var det en god grund til ikke at købe den, og det vil det nok også være for dig.

Det mærkelige design-valg kunne vi nok tale hele dagen om, men det vigtigste er, at dette valg giver nogle udfordringer ved brug af computeren, og det vil kræve, at man lærer at navigere den bærbare på en anden måde, end man er vant til.

Selv om vi er dedikerede “tap to click” fans, var det lidt for smertefuldt at bruge Acer Swift 7, når vi slet ikke kunne klikke. Uden den funktion er vi for eksempel nødt til at bruge meget præcise dobbelte fingerprik, når vi skal flytte eller skifte størrelse på åbne vinduer, og det bliver ret besværligt i længden.

Display and audio

Acer har i det mindste gjort meget ud af at forbedre multimedieoplevelsen i Swift 7, men den indsats har samtidig skabt nogle nye udfordringer. Nu måler touch-skærmen 14 tommer i diagonalen takket være nogle meget smalle kanter.

IPS-skærmen gør at farverne virkelig popper ud af skærmen og giver samtidig en bred betragtningsvinkel, så flere kan se med, hvilket kan være en fordel, når man skubber skærmen ned i en vinkel på 180 grader. Film og fotos ser levende og sprøde ud på Acer Swift 7s CineCrystal LED display. Men det lader til at Acer har været nødt til at flytte webcameraet ned i bunden af skærmen for at kunne gøre skærmkanterne smallere. Vi er selvfølgelig ikke mindre irriterede over webkameraet i Acer Swift 7, end vi var over Dell XPS 13: i midten, men under skærmen i stedet for ovenover.

Vi har set ultrabooks åbne lignende tynde skærmkanter med webkameraet i den normale position, så der er altså ingen undskyldning for det her.

Når det gælder lyden, kommer det næppe som nogen overraskelse, at den ikke lyder særligt godt, når den kommer fra den tynde Acer Swift 7. Designet har kun plads til meget små audio drivere, som skyder lyden ud i bunden af laptoppen, så du får en dåse-agtig, tynd lyd til dine film eller musik.

Vi er bare taknemmelige for, at Acer ikke også tog livet af hovedtelefonstikket for at lave verdens tyndeste laptop.