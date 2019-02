Anmeldelse: Moto G7 Plus

Den kraftigste smartphone i G-serien til dato er pakket med funktioner og en stor skærm, har et godt kamera og en ydelse. Det er en glimrende enhed, til de der ikke har råd til et fuldfedt flagskib.

Moto G7 Plus er det bedste Motorola har at byde på i deres nye rimeligt prissatte kvartet af G7-telefoner. Du får flere kræfter, bedre kameraer og hurtigere opladning end i de billigere søskende.

Den billige ende af mobilmarkedet fortsætter med at give mere og mere for pengene, hvilket betyder, at der flere stærke konkurrenter til Moto G7 Plus og resten af familien – og det er godt for dig som forbruger, da det betyder, at der er et stort udvalg af gode og billige telefoner at vælge imellem.

G7 Plus har nogle gode funktioner, som inkluderer en stor skærm på 6.2 tommer, 4GB RAM og to kameraer på bagsiden, men der er også et par steder, hvor der er sparet, for at holde prisen nede. Det er der ikke noget overraskende i, og tidligere har G-serien været god til at skære de rigtige steder, og alligevel givet en god brugeroplevelse. Den gode nyhed er, at Motorola har videreført denne tendens til Moto G7 Plus.

Moto G7 Plus lanceringsdato og pris

Moto G7 Plus kan købes allerede nu, eksempelvis i Elgiganten , hvor den koster 2.499 kroner uden abonnement.

Image Credit: TechRadar

Design og skærm

Hvis du ikke allerede lagde mærke til prissedlen, da du samlede Moto G7 Plus op, tilgiver vi dig gerne for at tro, at den koster nær det dobbelte af hvad Motorola forlanger for den.

Fronten og bagsiden er af glas, mast sammen i en metalramme, som både føles robust og af ganske høj kvalitet, når du holder den i hånden. Prikker du let på bagsiden føles den dog en anelse hul – hvilket afslører prisen en smule – men det er næppe noget du kommer til at gøre så tit.

Power og volumenknapperne sidder i højre side af enheden og kan let nås med din tommel eller pegefinger. Power-knappen har desuden en overflade der giver taktil feedback. Selvom G7 Plus har en stor skærm, er den ikke overdrevent bøvlet at håndtere. Den måler 157 x 75.3 x 8.3mm, vejer 176g og ligger godt i hånden, selvom glasdesignet betyder, at der ikke er meget at gribe fat i.

Image Credit: TechRadar

Motorola har lagt et blødt beskyttende plastik-cover med i salgsæsken til Moto G7 Plus, som båder yder beskyttelse og giver et bedre greb. Det er rart at se den slags følge med telefonen.

Der er gode nyheder til de audiofile, idet G7 Plus har indbygget hovedtelefonudgang i bunden, sammen med en højttaler og USB-C-port.

På bagsiden, ligeunder dual-kameraer, finder vi fingeraftrykslæseren med indbygget Motorola logo, som er let at ramme med fingeren.

Motorola udtaler at G7 Plus er ”vandafvisende”, men ikke decideret vandtæt, så lad være med at nedsænke den i vand. Den skulle dog fint kunne klare et par regndråber.

Flytter vi opmærksomheden til skærmen på Moto G7 Plus, finder vi en 6.2-tommer stor Full HD-skærm med en opløsning på 2270 x 1080 pixels. Der er ikke ret meget kan i top og bund af skærmen, og frontkameraet er i stedet gemt i et dråbeformet hak, som går ind i skærmen.

Bunden af skærmen huser Motorola-navnet, hvilket er endnu et tegn på, at Moto G7 Plus ikke helt er i samme liga som sine dyrere rivaler, der næsten helt har gjort op med kanterne.

Det til trods er designet stadig imponerende og text og billeder står skarpt, lyst og farverigt.