Anmeldelse: JBL Link Bar

Hvad siger du til at slå to fluer med ét smæk? – få bedre lyd til dit tv og få adgang til den nok smarteste TV-platform på markedet. Dette er grundtanken bag JBL Link Bar, en smart soundbar med indbygget Android TV. Med bedre lyd og nem adgang til populære streaming-tjenester lyder det som en garanteret succes… desværre er ydelsen ikke helt derefter.

Design

Hvad designet angår, er Link Bar ganske typisk: den er på alle måder neutral, bortset fra sin længde. Den er lige over en meter lang, hvilket er noget længere end Sonos Beam, som kun måler 65cm. Med en højde på 6cm og 10cm i dybde passer den dog stadig under de fleste TV. Vil du hellere have den hængt op på væggen, har JBL inkluderet vægbeslag til dette.

PÅ bagsiden af enheden er flere forbindelsesmuligheder, herunder tre HDMI-indgange, en optisk indgang, AUX-ind og Ethernet-port. HDMI ARC-porten er den vigtigste, da den modtager lydsignalet fra TV’et, imens den sender vide-signaler den anden vej. JBL understøtter ikke Dolby Vision eller DTS:X og det er ej heller muligt at forbinde flere højttalere, for herved at få et surround setup. Der findes dog en valgfri subwoofer, SW10, som kan tilkøbes og tilsluttes trådløst.

(Image credit: Ted Kritsonis)

Vi vender tilbage til lyden senere, men vil først kigge på anden del af ligningen, nemlig Android TV. JBL har meget vel tænkt denne soundbar som et supplement til et ”ikke-smart TV”, men barren virker naturligvis sammen med alle tv, og kan være en god opgradering til de smarte af slagsen. Sammen med Android TV får du også adgang til Google Assistant og stemmestyring.

Det er dog ikke umiddelbart tydeligt, at Link Bar ikke byder på præcis samme oplevelse, som du får med et Sony Bravia TV eller Nvidia Shield. Som eksempelvis mangler her flere apps og vi kunne ikke umiddelbart finde Prime Video. I stedet må du bruge den indbyggede cast-funktion og sende indhold fra appen på din telefon.

(Image credit: Ted Kritsonis)

Setup

Vi oplevede ingen problemer med opsætningen af Link Bar, som i teorien kun består af to trin: tilslut den rent fysisk og gå igennem opsætnigen af Android TV (inklusiv opdateringer). De indbyggede HDMI-porte kan sende signalet videre til dit tv, så du kan med fordel tilslutte spillekonsol, kabeltvboks eller Blu-Ray-afspiller. Den eneste fordel ved dette skal ses i, at svar fra Google Assistant er synlige på skærmen, uden at du først skal skifte indgang.

Den medfølgende fjernbejening er meget simpel og let at bruge. Der er dedikerede knapper til både Netflix og Google Assistant samt genveje til HDMI, optical/AUX-ind og Bluetooth. Desværre kan samme fjernbetjening ikke styre enheder tilsluttet soundbaren, og du må derfor stadig gribe efter fjernbetjeningen til Blu-Ray-afspilleren eller andet tilsluttet udstyr, når disse er i brug.

Det var ligeledes let at parre en mobil enhed eller computer med Link Bar. Apps som understøtter Wi-Fi eller Chromecast fungerer som alternativ til dette, ligesom man også kan benytte tjenester som Spotify og SoundCloud, som allerede har sine egne apps på Android TV.

(Image credit: Ted Kritsonis)

Android TV-ydelse

JBL gør ikke meget ud af at understrege hvor vigtig HDMI ARC-porten er. Planlægger du at benytte et ældre TV, som ikke har en sådan, vil du derfor være nødt til at bruge den optiske indgang i stedet, hvis soundbarren skal kunne modtage lyden fra dit TV. De indbyggede HDMI-porte kan stadig bruges til at sende ev HDMI-signal videre til dit TV, hvor soundbarren så blot vil fungere som en almindelig HDMI-switch.

Selvom dette også fungerer, anbefaler vi på det kraftigste, at du forinden tjekker og bekræfter, at dit TV har en HDMI-ARC-port, inden du investerer i JBL Link Bar. Er dit TV af ældre dato og har ikke en HDMI-ARC-port, findes der andre og bedre alternativer på markedet, selvom du så bliver nødt til at finde en separat streaming-boks.

Det er samtidig værd at notere sig, at selvom Link Bar har indbygget Android TV, får du ikke den fulde Android TV-pakke. Vi har allerede bemærket, at flere apps mangler, men også brugerfladen føles anderledes. Eksempelvis forstår Google Assistant ikke altid hvad vi siger, og er langsommere at bruge end på andre enheder med samme platform.

Det tager gerne et par sekunder at registrere en kommando eller forespørgsel. Vi er ganske enkelt ikke vant til denne forsinkelse på vores andre enheder. Dertil oplevede vi, at vi ikke kunne tilføje Link Bar til en højttalergruppe i Google Home-appen. Normalt vil smarte højttalere dukke op på listen, hvorfra du så kan vælge hvilken du vil afspille fra, hvis ikke dem alle. Det er ikke muligt her.

(Image credit: Future)

Lydkvalitet

Det største lyspunkt ved Link Bar er lydkvaliteten. Vi nød klarheden og den høje volumen, som pulserer fra denne soundbar, der særligt håndterer de høje toner samt mellemtone godt. Selv ved høj volumen introduceres ikke meget støj, og lydprofilen holdes klar. Vi er sågar tilbøjelige til at sige, at soundbaren har rigelig bas, selvom den trådløse subwoofer nok vil tilføje det ekstra ”ooomph”, som gør sig særligt godt til eksempelvis film.

Vi så dog flere film og oplevede dog stadig, at soundbaren var godt med i de dybere toner og stadig formåede at sparke fra sig i de dybe registre.

Link Bar vil uden tvivl være en opgradering til ethvert TV af den simple årsag, at lyden er klarere ved høj volumen og spredes bedre i lokalet. Som Bluetooth-højttaler er den ligeledes praktisk, ligesom du også kan sende lyd via Chromecast.

Dom

JBL Link Bar med en vejledende pris på ca. 2.999 kroner meget at byde på. Du får både en soundbar, en smart højttaler og en smart TV-platform i én og samme enhed. Dertil kan du tilkøbe en trådløs subwoofer, som giver endnu mere bass og spark i gulvet. Desværre halter smart TV-delen en smule. Kan JBL rette op på dette via firmware eller software-opdateringer, er der dog en god chance for at det bliver et endnu mere helstøbt produkt.

Om og hvornår det så kommer til at ske, er endnu uvist. Er du villig til at betale lidt ekstra, kan du overveje en Sonos Beam samt en Nvidia Shield i stedet, som begge kan købes nu og giver en mere helstøbt oplevelse.