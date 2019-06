De bedste soundbarer til TV, film og musik i 2019

I takt med at TV bliver tyndere og tyndere, blive de indbyggede højttalere også dårligere og dårligere. Lad os bare være ærlige, selv de bedste Samsung TV ville have godt af et eksternt højttalersystem – og dette er årsagen til, at vi har samlet de bedste soundbarer på markedet i en læsevenlig guide.

Hvis du prioriterer den slanke udformning af din nye fladskærm højere end god lyd, så vil du have stor glæde af en soundbar.

De bedste soundbarer du kan købe netop nu, vil dog ikke rage for meget ud ved siden af din nye slanke skærm, som et ældre stereoanlæg ellers ville gøre. Moderne soundbarer er ligesom moderne TV lavet til at se godt ud, ligesom de naturligvis skal tilfredsstille din øregang. De er en fornuftig løsning til mindre hjem og små rum, hvor du ellers ikke kan klemme et traditionelt 7.1-højttalersystem ind.

Størstedelen af soundbarerne på denne liste er designet til at skulle placeres foran din skærm, men de kan også vægmonteres ovenover eller ved siden af, hvilket giver dig ekstra frihed, når du skal indrette din hjemmebiograf.

Udover primært at bestå af fremadrettede højtalere, er mange soundbarer også i stand til at projektere lyden på måde, så det lyder som om, at den kommer fra flere forskellige vinkler.

Hvad er det største problem med soundbarer? Der er så mange at vælge imellem. Hvis du ikke finder den, der passer dig bedst, kan du ende med én, der ikke passer ind i dit hjemmebio-setup – eller knap leverer bedre lyd end dit TVs indbyggede højttalere.

Læs videre herunder for at se de bedste soundbarer du kan købe i 2019, uanset om du ønsker Dolby Atmos -understøttelse, multirums-højttalere, lækkert design eller andre avancerede funktioner som bonus til en fantastisk lydoplevelse.

Hvilken soundbar til under 2.000 kroner er bedst?

Vi kan ikke sige det nok: når vi taler om soundbarer, er der meget at vælge imellem. Selvom de kaldes soundbarer,fås de i forskellige forme og størrelser. De fås også helt ned til under 1.000 kroner, men som altid gælder det, at jo mindre du betalere, jo mindre får du for pengene, og må eksempelvis gå på kompromis med antallet af porte og indgange.

De dyrere soundbarer har bedre HDMI-indgange (der accepterer og kan videresende 4K / HDR -signaler), trådløs lydstreaming (eksempelvis Bluetooth og AirPlay), er kraftigere, bedre drivere og kan afkode flere lydformater.

Naturligvis er et fuldt surround-setup den bedste løsning på dårlig TV-lyd, men hvis du ikke har plads eller råd, kan en soundbar være et godt kompromis. Så hvilken soundbar er den bedste til 2.000 kroner?

Q Acoustics M3 Soundbar - 1.984 kr,-

Selvom bade LG, Samsung og Sony alle laver fine soundbarer til omkring 3.500 kroner og derunder, er det alligevel Q Acoustics M3 Soundbar , som leverer den bedste lydkvalitet til under 2.000 kroner. Vil du have en soundbar, som bare virker, ser godt ud og ikke koster en formue, så er Q Acoustics M3 en klar vinder.Se tilbud

De bedste soundbarer i 2019: TechRadars favoritter

Image credit: Samsung

1. Samsung HW-MS650 Soundbar

Traditionelle Hi-Fi-højttalere kan godt begynde at ryste i bukserne!

Mål: 1060 x 78 x 130mm (B x H x D) | Højttalere: 3.0 | Påstået output: 9 x 20W | Forbindelser: 1 x 4K/HDR HDMI loopthrough, 1 x optical audio input, 3.5mm audio port, 2-vejs Bluetooth, Wi-Fi

Fantastisk kraftig lyd

Eminent håndtering af bassen

Understøtter mange kilder

Lidt begrænset stereoeffekt

Samsung er ikke tilfredse med at dominere TV-branchen og går nu også benhårdt efter førstepladsen som den førende leverandør af lyd til stuen. Dette har allerede resulteret i de fremragende HW-K850 og især HW-K950 Dolby Atmos-soundbarer , samt et udvalg af banebrydende trådløse multirumshøjttalere.

Men toppen af kransekagen er det sydkoreanske firmas HW-MS650. Ingen anden soundbar har kombineret så meget rå kraft med så meget klarhed, bredde og særlig bas og hermed egnet sig perfekt til både film og musik. Det er den slags ydelse, som kun ægte innovativ audioteknologi kan levere – og med det in mente, er den fuldt ud sin pris på omkring 2.000 kroner værd.

Læs hele anmeldelsen af: Samsung HW-MS650 Soundbar

Image credit: Sony

2. Sony HT-ST5000 Soundbar

En uforskammet dyr men rimeligt prissat soundbar

Mål: 1180 x 80 x 145 mm (B x H x D) | Højttalere: 7.1.2 | Påstået output: N/A | Forbindelser: 3 x HDMI inputs, 1 HDMI Out (ARC), analogue audio in/out, Ethernet, optical audio in, Bluetooth, Wi-Fi

Smuk byggekvalitet

Dolby Atmos-understøttelse

Understøtter Hi-res audio

Frygtelig dyr

Ingen DTS:X

Sony HT-ST5000 er den dyreste soundbar på listen, men for den høje pris får du også et exceptionelt stykke Hi-Fi, som som understøtter Dolbys spatial Atmos-teknologi – ligesom den naturligvis klarer sig glimrende til mere almindelig surround sound.

Byggekvaliteten og designet af soundbaren er fremragende og den generelle lydkvalitet imponerer med klar- og rummelighed. Den høje pris kan dog skræmme nogen væk, og de fleste vil nok have nok i den billigere Samsung HW-MS650 ovenover. Men hvis du vil have den bedste high-end-soundbar på markedet, er det HT-ST5000 du skal gå efter.

Læs hele anmeldelsen af: Sony HT-ST5000

Image credit: Q Acoustics

3. Q Acoustics M4 Soundbar

“Skulle der findes en bedre spillende soundbar til mindre end 3.000 kroner, har vi ikke hørt den endnu”

Mål: 1,000 x 90 x 142mm (B x H x D) | Vægt: 4.9kg | Påstået output: 100W | Input: 1 x HDMI, 1 x digital optical, 1 x 3.5mm | Output: N/A | Wireless: Bluetooth aptX | Subwoofer inkluderet?: Ja | Special features: N/A

Meget musikalsk

Let at bruge

Kun stereo

Ingen HDMI-indgang

Q Acoustics M4 giver ikke umiddelbart hjertebanken med sit let prosaiske udseende, sine 2.1 kanaler og manglende HDMI-porte. Men du behøver blot lytte til M4 og hvad den formår med både film og musik, før tvivlen øjeblikkeligt bliver afløst af begejstring. Den spiller faktisk så godt, at den udfordrer hele ideen om at levere så mange kanaler som muligt til en lav pris. Den spiller bedre end stort set alle rivaler i samme prisklasse og giver fuld valuta for pengene – især hvis du går ligeså meget op i musik som i film.

Læs hele anmeldelsen af: Q Acoustics M4 Soundbar

Image credit: Samsung

4. Samsung HW-N950

Denne kombination af soundbar, to trådløse satellitter og Dolby Atmos er en game-changer

Mål: 83 x 1226 x 136 mm (B x H x D) | Vægt: 8.8kg | Højttalere: 9 | Påstået output: 500W | Input: 1 x digital optical, 1 x HDMI | Output: 1 x HDMI | Trådløse forbindelser: Bluetooth og WiFi | Subwoofer inkluderet?: Ja | Specielle funktioner: Dolby Atmos

Dolby Atmos og DTS:X

Trådløse satellitter og sub

Enkel lydkalibrering

Samsung HW-N950 er noget for sig. Det er seneste flagskib fra firmaet, men det første som nyder godt af Samsungs opkøb af Harman Kardon – et partnerskab som allerede ser ud til at kunne betale sig.

HW-N950 er en helhjertet opgradering i forhold til vores tidligere prisvinder, Samsungs HW-K950 – som længe havde en sjetteplads på vores liste. Imponerende nok understøtter N950 nu Dolby Atmos og DTS:X sammenlignet med K950, som skuffede på disse områder. Med det in mente er Samsung HW-N950 en af de bedste soundbarer vi til dato har lagt ører til – og en af de eneste soundbarer, som leverer en intens lydoplevelse i 7.1.4 kanaler. Brugen af trådløse baghøjttalere og subwoofer gør installation og opsætning af N950 utrolig nem og lader N950 levere objekt-baseret lyd, som indholdsleverandørerne havde tænkt, uden at henfalde til psykoakkoustiske tricks.

Læs hele anmeldelsen af: Samsung HW-N950

Image credit: Philips

5. Philips Fidelio B5

Surround sound eller bærbar Bluetooth - valget er dit

Mål: 1,035 x 70 x 156 mm | Vægt: 16kg | Højttalere: 4 | Påstået output: 120W | Input: Digital coaxial in, Digital optical in, HDMI 1.4 output (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, Audio in 3.5 mm jack | Trådløse forbindelser: Bluetooth APT-X and AAC | Subwoofer inkluderet?: Ja | Specielle funktioner: N/A

Øjeblikkelig surround sound

Alsidige Bluetooth-højttalere

Gigantisk soundbar

Svag stereolyd

Philips Fidelio B5 er et imponerende stykke grej og den perfekte soundbar til de der sætter pris på god biograflyd, men ikke ønsker at fylde stuen op med et 5.1-surround sound system, som alligevel kun sjældent bliver brugt. B5 lader dig let skifte imellem de forskellige indstillinger og gør det hurtigt. Dertil skaber den en ganske pæn surround sound-oplevelse og afkoder både Dolby Digital 5.1 og DTS Digital Surround.

Kombination en af et enkelt system og god lyd - den primære opgave for en soundbar - med skjulte evner til at give surround sound, gør Fidelio B5 til et godt bud til filmnørder, som ikke gider kaste sig ud i en fuldfed 5.1-installation.

Læs hele anmeldelsen af: Philips Fidelio B5

Image credit: Sonos

6. Sonos Playbar

Omdanner dit multirumssystem til trådløs surround sound

Mål: 900 x 85 x 140mm | Vægt: 5,4kg | Højttalere: 9 | Påstået output: N/A | Input: 1 x digital optical, 2 x Ethernet LAN | Output: N/A | Trådløse forbindelser: WiFi | Specielle funktioner: Sonos Play:1-højttalere kan tilsluttes og bruges som baghøjttalere

Smuk lyd

Integration med Sonos-systemet

Intelligente lydindstillinger

Kræver specielt TV

Kun ét input

Sonos Playbar er en soundbar uden HDMI-indgang, som i stedet forbindes til dit TV med et optisk kabel. Når den bruges alene leverer den et heftigt boost til dit TV-kiggeri, men kræver en smartphone eller tablet til sin opsætning. Fordelen er dog, at den glider let og elegant ind i et Sonos-system og kan sågar agre de tre fronthøjttalere i et 5.1-setup med 2 x Play:1 som baghøjttalere. Desværre betyder valget af optisk-indgang, at denne soundbar ikke passer til TV, som ikke har denne udgang, hvilket har presset den ned på listen.

Læs hele anmeldelsen af: Sonos Playbar

Image credit: Sonos

7. Sonos Beam

Dette er den smarte soundbar vi har ventet på

Mål: 68.5 x 651 x 100 mm | Vægt: 2,8kg | Højttalere: 3 | Påstået output: N/A | Input: 1 x Digital Optical-In, 1 x HDMI-in | Trådløse forbindelser: Sonos | Subwoofer inkluderert?: Nej | Specielle funktioner: Amazon Alexa, Apple AirPlay 2

Fint kompakt design

HDMI ARC-kopatibel

Super lyd

Ingen Dolby Atmos

Til prisen er Sonos Beam en fantastisk soundbar, som fuldt ud udnytter Sonos-økosystemet og er en fryd at bruge (det samme gælder opsætningen, hvis dit tv har HDMI ARC). Den mindre formfaktor betyder, at enheden asser godt til et tv på 32 tommer, men kan også fint benyttes sammen med større modeller. Sonos Beam har ikke øredøvende bas og den manglende Dolby Atmos -understøttelse vil måske ærgre nogle, men til prisen havde det også været en overraskelse, hvis det var inkluderet. Stemmestyringen virker pt. kun med Alexa, men det fungerer godt og hvis du har investeret i noget af Amazons TV-legetøj, er det værd at lege med.

Læs hele anmeldelsen af: Sonos Beam

Image credit: Denon

8. Denon HEOS Bar

En kraftig og veludstyret udfordrer til Playbar

Mål: 72 x 1100 x 148 mm | Vægt: 4,8kg | Højttalere: 3,0 | Påstået output: N/A | Input: 4K HDMI Input og HDMI Output | Trådløse forbindelser: Bluetooth, 802.11ac Wi-Fi | Specielle funktioner: Heos Multi-Room Audio

Fremragende lydkvalitet

Håndterer alle formater og kilder

Forsinkelse imellem skift

Utilgængelig USB-indgang

Med sine ni drivere arrangeret i sæt af tre til venstre, center og højre kanal samt virtuel surround sound-modus skabes illusionen om at have flere højttalere i rummet, og HEOS Bar er stort set alt du har behov for.

Velsignet med en balanceret lydscene, har HEOS Bar umiddelbart vist sig godt udrustet til musik, og har en varm men veldefineret lyd, som er helt dens egen. Her er det ikke så vigtigt, at vi savner muligheden for at kunne fintune lydindstillingerne. Musik lyder fremragende, især de højtopløste formater, hvorfra HEOS Bar skaber en masse detaljer. Vi oplevede dog ved flere tilfælde, at første halve sekund af sange blev skåret fra.

Læs hele anmeldelsen af: Denon HEOS Bar

Image credit: Focal

9. Focal Dimension

En velspillende soundbar med få fejl under opsætningen

Mål: 1,155 x 115 x 115mm | Vægt: 5,5kg | Højttalere: 5 | Påstået output: 450W | Input: 1 x HDMI, 1 x digital optical, 1 x 3.5mm | Output: N/A | Trådløse forbindelser: Bluetooth aptX (via dongle) | Subwoofer inkluderet?: Nej | Specielle funktioner: lavet til større rum

Virtuel surround sound

Fremragende design

Imponerende bas uden sub

Begrænset surround-oplevelse

Billig fjernbetjening

Focal er bedst kendt for sine fantastisk velspillende højttalere (og deres nye Focal Listen headphones), kommer sent til Soundbar-festen, men deres Focal Dimension har været ventetiden værd. Dimension soundbaren er ganske enkelt smuk, med sine pianosorte toner og aluminium unibody-konstruktion. Prisen er lidt høj, men du betaler for fremragende byggekvalitet, lyd og design.

Læs hele anmeldelsen af: Focal Dimension

Image credit: Bose

10. Bose SoundTouch 300

En smuk soundbar med præcis lyd

Mål: 57 x 107 x 977mm | Vægt: 4,7kg | Højttalere: 2.1 | Påstået output: N/A | Input: 1 x digital optical, 1 x HDMI, 1 x Ethernet port, 1x 3.5 mm jack for ADAPTiQ system setup, 1 x 3.5mm jack to hardwire the bass module, 1 x micro-USB connection | Output: 1 x HDMI output med Audio Return Channel (ARC) | Trådløse forbindelser: Bluetooth | Subwoofer inkluderet?: Nej | Specielle funktioner: Multirum

Bred og velartikuleret lyd

Smukt design og byggekvalitet

Potentielt frustrerende opsætning

Der medfølger ingen subwoofer

Med sit high-end design, ser Boses slanke soundbar fremragende ud og lyder bedre end gennemsnittet. Med sine 97.9cm i bredden passer den bedst til skærme større end 50 tommer og med en pris omkring 3.500 kroner giver den fremragende lyd. Ting som brugervenlighed og pris trækker ned, men overordnet set skal der gives to tommelfingre op herfra.

Det er også værd at nævne, at her ikke er tale om en 2.1-pakke, da der ikke følger nogen subwoofer med – selvom Bose gerne sælger dig en trådløs Acoustimas sub og lader dig parre barren med firmaets næsten usynlige ST300 surround højttalere. Systemet er også kompatibelt med Bose SoundTouch-multirumssystem, som inkluderer mindre Bluetooth-højttalere.

Læs hele anmeldelsen af: Bose SoundTouch 300

Image credit: Polk

11. Polk Audio Command Bar

Billig og meget smart

Mål: 1091 x 51 x 102mm | Vægt: 2,25kg | Højttalere: 2.1 | Påstået output: 260W | Input: 1 x SPDIDF, 1 x HDMI, 1 x TOSLINK, 1 x micro-USB connection | Output: 1 x HDMI output med Audio Return Channel (ARC) | Trådløse forbindelser: Bluetooth | Subwoofer inkluderet?: Ja | Specielle funktioner: Indbygget Alexa

Alexa er indbygget

Plads til Fire TV

Billig

Appen burde kunne mere

Lyden er gennemsnitlig

Polk Audio Command Bar passer til ethvert lille eller mellemstort lokale. Som du måske kan se på soundbarrens design, har Command Bar indbygget stemmestyring, via Alexa, hvilket gør den ganske smart. Den er også relativt billig, til ca. 2.800 kroner, og har en medfølgende subwoofer.

Lyden er veldefineret og kraftig i bunden, den har smarte funktioner og ser samtidig godt ud.

Læs hele anmeldelsen af: Polk Audio Command bar