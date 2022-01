Anmeldelse: Huawei Watch GT 3

Huawei Watch GT 3 er et godt fitness-ur, der har en fantastisk ydeevne og en ekstremt imponerende batterilevetid til en meget rimelig pris. Og hvis du bare vil have et intelligent ur og ikke har behov for at kunne skrive mails eller beskeder på uret, så bør det helt klart være på din shortliste over ure til træning.

Anmeldelsen kort

Huawei Watch GT 3 er en smart fitnesstracker, der ser godt ud og føles hurtigt og responsivt takket være en hurtig processor. Det er også fyldt med et imponerende udvalg af funktioner til at måle dit helbred, og så har den en imponerende batterilevetid - især hvis du vælger den større 46 mm-version.

Denne lang batterilevetid går ikke ud over funktioner, og urets vifte af biometriske sensorer registrerer puls, SpO2, hudtemperatur, stress og søvn. Huawei har givet sin optiske pulsmåler en opgradering, og resultatet er imponerende; ændringer registreres hurtigt under intense intervaltræningssessioner, og præcisionen kan konkurrere med det på dedikerede løbeure.

Huawei Watch GT 3 tilbyder en bred vifte af træningsmålinger, men den er ekstra god, når det gælder løb og bevægelse udendørs. (Image credit: Future)

Uret understøtter af fem satellitnavigationssystemer, hvilket skulle give en mere præcis lokaliseringssporing i områder, hvor der er en begrænset sigtelinje mellem dig og himlen. I vores test var den ikke helt så præcis som Garmins GPS, når det gjaldt om at kortlægge vores en rute, der var opmålt i forvejen, men den er helt sikkert præcis nok til rekreativ løb.

Uret understøtter over 100 sportsgrene (både indendørs og udendørs), men det kommer virkelig til sin ret, når du løber. Med værktøjet "AI trainer" kan du sætte et mål og en deadline og derefter oprette en træningsplan, der tilpasser sig løbende efter dine præstationer. Det er et virkelig godt værktøj, der er let at bruge, og som især er velegnet til nye løbere, der ønsker at nå deres første milepæle.

Uret har en indbygget mikrofon, så du f.eks. modtage eller foretage et opkald via Bluetooth, uden at skulle have telefonen op ad tasken. Der er ingen eSIM, så det virker kun, når du har din mobil.

Det er dog en skam, at der ikke er understøttelse af kontaktløse betalinger. Det ville være en naturlig del af denne type ur, og det er efterhånden noget, man forventer af et smart-ur.

Uret har en responsiv berøringsskærm, og en praktiske digitale krone i Apple-stil. Selv i direkte sollys er det let at aflæse urskiven. (Image credit: Future)

Huawei Health-app'en til smartphones er tilgængelig til både Android og iOS, men for at få den nyeste Android-version måtte vi downloade den via Huawei AppGallery i stedet for direkte fra Google Play. Det var en mindre ulejlighed, men det skaber ikke ligefrem tryghed, at skulle hente app'en et andet sted.

Rent funktionsmæssigt er det et fremragende ur, der tager de bedste funktioner fra Huaweis tidligere modeller og samler dem i en stilfuld og raffineret pakke. Hvis du er på udkig efter en smart fitness-tracker - især til en så rimelig pris - er det et godt bud.

Pris og tilgængelighed

Huawei Watch GT 3 blev lanceret i november 2021. Uret fås i følgende varianter med tilhørende priser:

Huawei Watch GT 3 46mm Active Edition: 2190 kr.

Huawei Watch GT 3 46mm Classic Edition: 2190 kr.

Huawei Watch GT 3 46mm Elite Edition: 2490 kr.

Huawei Watch GT 3 42mm Elegant Edition med læderrem: 2190 kr.

Huawei Watch GT 3 46mm Active Edition med Light Gold Milanese Strap: 2490 kr.

Design

Huawei Watch GT 3 er et stilfuldt fitness-ur med en lys AMOLED touchscreen-skærm i en letvægtshus urkasse af rustfrit stål. Det er beklædt med hærdet glas med en buet kant, der skaber en illusion af ekstra skærmplads. Det fås med en række forskellige remme, herunder guld, metal og læder (vist her) til forskellige priser.

Urkassen har en krone, der kan drejes, som kan bruges til at scrolle, justere lyd og lysstyrke eller andre justeringer i de aktuelle menuer. Hvis du trykker på den enkelte knap under kronen, kommer du direkte til den sidst valgte træning. På den måde kan du starte dit løb, cykeltur eller andre træningspas meget hurtigt, uden først at skulle igennem en masse menuer.

Huawei Watch GT 3 har en urkasse i rustfrit stål og en skarpt AMOLED-display (Image credit: Future)

Uret fås i to størrelser: 42mm og 46mm (som vi har testet her). Den større version har et 1,43 tommer stort display med en 11 mm tyk urkasse og vejer ca. 42,6 g uden rem. Den mindre model har et 1,3 tommer stort display med en 10,2 mm tyk urkasse og vejer ca. 35 g uden rem.

Det er ret let for et fitness-ur i denne størrelse. Til sammenligning findes Apple Watch 7 i 41mm og 45mm versioner, som begge er 10,7mm tykke. Den mindre version vejer 42,3 g, hvis du vælger den rustfri stålkasse, mens den større model vejer 51,5 g.

Watch GT 3 leveres med en trådløs oplader, der tilsluttes magnetisk, eller den kan oplades via trådløs opladning på en kompatibel oplader eller f.eks din telefon.

Uret leveres med en trådløs oplader, der er magnetisk, så den altid sidder helt rigtigt. (Image credit: Future)

Funktioner

Huawei Watch GT 3 giver præcise fitnessmålinger. Uret giver dig GPS-sporing via GPS, Beidou, GLONASS, Galileo og QZSS - et imponerende udvalg af satellitkonstellationer, der hjælper med at lokalisere din placering, selv i bebyggede områder, fjerntliggende lokaliteter eller andre områder, der ikke har direkte sigtelinje mellem dig og den åbne himmel.

Der er en opdateret pulsmåler (som vi vender tilbage til) samt stresssporing og måling af hudtemperaturen. Der er også en SpO2-sensor - den måler iltindholdet i blodet. Du kan også udføre stikprøvekontroller når som helst eller vælge at have sensoren aktiveret hele dagen, selv om sidstnævnte mulighed vil have en mærkbar indvirkning på batterilevetiden. Hvis du har valgt 42 mm-modellen som har mindre batterilevetid en 46 mm-versionen, bør du måske lade den funktion være deaktiveret.

Du finder ikke en SpO2-sensor på Apple Watch 7, og det begynder også at være en se ud som om du også må undvære det på Apple Watch 8, så vi er glade for at se det her.

Huawei Watch GT3 kan løbende registrere SpO2 (iltindhold i blodet) eller udføre stikprøvekontrol efter behov (Image credit: Future)

Det eneste, der mangler, er en EKG-sensor til at registrere tegn på hjerteflimmer. Hvis det er en dealbreaker for dig, foreslår vi, at du kigger på Fitbit Charge 5, som du kan få for 1.399 kr. Her får du dog et ur, der mere tydeligt ligner et fitness-ur, så du vil ikke kunne bære det både til forretningsmødet og på løberuten.

Ligesom det nyligt udgivne Garmin Venu 2 Plus har Huawei Watch GT 3 en mikrofon, der gør det muligt at modtage opkald fra håndleddet. I modsætning til Garmins ur kan du med Watch GT3 dog også starte opkald, når du er forbundet med din telefons adressebog, og ikke kun besvare dem. Uret har ikke sit eget SIM-kort, så du vil ikke kunne foretage et opkald uden din mobiltelefon inden for Bluetooth-rækkevidde, men det er en fremragende funktion for både bekvemmelighed og sikkerhed, når du træner alene udendørs.

Huawei Watch GT 3 understøtter også musik; du kan gemme (Via Huaweis "Sundhed" app) dine egne sange på uret (understøttede formater som MP3, AAC, WAV, FLAC, M4A og OPUS) eller bruge det som en fjernbetjening til at styre musikafspilning på din telefon. Men du kan ikke streame f.eks. Spotify fra uret, så hvis du gerne vil lytte til musik på dit ure dagen lang, skal du vælge et decideret smartwatch.

Der er forskellige modeller at vælge imellem i 42-mm eller 46-mm. (Image credit: Huawei )

En funktion, der glimrer ved sit fravær, er dog kontaktløse betalinger. Det er virkelig en skam, og her er Huawei bagud i forhold til Apple, Fitbit, Garmin og Samsung.

Batterilevetid

Den største forskel mellem de to urstørrelser er batteritiden - 46 mm-versionen holder op til 14 dage på en enkelt opladning, mens 42 mm-modellen holder syv dage. Syv dage er cirka det samme, som du får med Fitbit Charge 5, der mindre og har færre funktioner, men som altså bruger den samme mængde strøm i daglig brug.

Batterilevetiden for 46 mm-versionen er intet mindre end bemærkelsesværdig; Bruger du uret som almindeligt ur - dvs. uden at det løbende foretager sensormålinger af Sp02, puls og stressniveau, så mister uret kun nogle procent om dagen og kan faktisk holde i to uger. Det er flot. Men det betyder også, at du vil få kortere batterilevetid, hvis du træner meget, eller hvis du slår løbende målinger til.

Batterilevetiden er imponerende, især hvis du vælger 46 mm-versionen. (Image credit: Future)

Fitness tracking

Huawei Watch GT 3 har over 100 træningstilstande til sporing af træning, men løb er det område, hvor du virkelig får mange værktøjer, der kan hjælpe med at nå nye mål.

GPS-funktionen er ret præcis på vores forudmålte rute og ure plottede vores rute med en nøjagtighed inden for 300 meter. Garmin-ure til lignende pris rammer ruten endnu mere præcist, men hvis du er motionsløber, vil præcisionen være helt acceptabel.

Der er også et godt socialt element i kortlægningen, hvis du ønsker at dele din seneste rute med medlemmerne af din løbeklub - med et par tryk i Huawei Health-appen kan du afspille din rute som en video, som du kan sende som besked til vennerne.

Huawei Watch GT 3 understøtter fem forskellige GPS-systemer (Image credit: Future)

Efter hver træning får du en vurdering af, hvor lang tid det vil tage dig at restituere og være klar til næste træningspas. Dette er en funktion, der bliver mere og mere almindelig på løbeure, og den er en stor fordel for alle, der er relativt nye til at træne, og som ønsker at sikre sig, at de ikke over- eller undertræner.

En af urets vigtigste funktioner er dets "AI-løbecoach", som lader dig sætte et mål i Huawei Health-appen og som laver en træningsplan baseret på din højde, vægt, alder, nuværende træningsbelastning og personlige bedste tider. Indtast et par vigtige statistikker, herunder den dato, du ønsker, at din træning skal begynde, og datoen for den begivenhed, du forbereder dig på (hvis det er relevant), brug en slider til at vælge, hvor hårdt du er villig til at presse dig selv, og vælg de dage, du ønsker at løbe.

Desværre er det ikke muligt at lave en træningsplan, som arbejder hen imod et mål, som er længere end fire måneder ude i fremtiden. Det er en skam, for hvis du er nybegynder og f.eks. vil træne op til en maraton, så tager det jo længere tid en fire måneder.

Huaweis "AI-coach" kan lave en træningsplan, som med tiden tilpasser sig alt efter dine løbende præstationer. (Image credit: Future)

Når du har fået oprettet en træningsplan, kan du synkronisere den med din kalender og få adgang til den via afsnittet "Kurser og planer" i træningsappen på dit ur. Hver gennemført træning vil blive logget i appen. Det er et værktøj, der minder meget om de tilpassede træningsplaner i Garmin Connect, og begge værktøjer analyserer dine ugentlige løbedata og tilpasser løbende din træningsplan til din kondition.

I vores test gjorde Huaweis AI-træner vores løbeplan meget let til at begynde med, men begyndte hurtigt at øge sværhedsgraden, da den havde lave en analyse af de første løb. Så bliv ikke skuffet, hvis din første uges træning kun består af en håndfuld korte, lette løb.

Huawei Watch GT 3 har en ny og forbedret optisk pulssensor, og den reagerer hurtigt på ændringer i intensiteten under hårde intervalture på en spinningcykel. Resultaterne var nøjagtige med en usikkerhed på omkring 5bpm sammenlignet med målinger fra en brystmonteret pulsmåler.

Du kan foretage Bluetooth opkald fra uret. Det kræver dog, at du overfører relevante kontakter via Huawei Health app'en (Image credit: Huawei)

App'en

Huawei Watch GT 3 bruger den samme Huawei Sundhed-app som virksomhedens andre fitness-trackere og smartvægte. Den er tilgængelig til både iOS og Android, men vi havde svært ved at forbinde uret med den version, der er tilgængelig på Google Play; uret blev ikke vist på listen over kompatible enheder, og appen kunne ikke finde det.

Efter at have ledt efter en løsning fandt vi ud af at hente en ny version af Sundhed appen via Huaweis egen app-butik, AppGallery. Det kræver dog, at du skal en tur forbi sikkerhedsindstillingerne og slå nogle sikkerhedstilstande fra. Det kan være ret utrygt at skulle gøre, så det skal du overveje, inden du køber uret. Herefter var det nemt at finde og forbinde uret med app'en.

Appen er enkel at navigere i og præsenterer alle dine seneste statistikker på et overskueligt dashboard, så du har det hele på samme skærm. Hvis du vil kigge nærmere på ét område, skal du bare klikke, så kommer du ind til en mere detaljeret oversigt over dine historiske data.

Huawei Sund Levevis trekløver er et værktøj, der kan tilpasses, så du kan sætte realistiske personlige mål for søvn, mindfulness og aktivitet, og du kan se på et øjeblik, om du er på rette vej (Image credit: Future)

En unik funktion i Huaweis app Sundhed er "Sund levevis", hvor du kan sætte dig forskellige mål, der skal være med til at gøre dig sundere (og gladere). Du kan for eksempel vælge at fokusere på søvn, og så laver app'en et program og forslag til, hvordan du får bedre søvn. Det samme gælder, hvis du har stress, får for lidt motion, vil booste dit immunsystem eller du bare vil have en generel sundhedsplan.

Du kan vælge at bruge forudindstillede muligheder, men du kan også sætte dine egne personlige mål, hvilket gør "Sund levevis" til et godt værktøj, hvis du vil have bedre styr på dit liv og en sundere livsstil. Du kan så få besked, når det f.eks. er tid til at gå i seng, tage en tår vand eller bare smile for at få dig selv i en bedre humør.

Det er også Huawei Sundheds-app du skal bruge til at tilpasse dit ur, så du f.eks. kan downloade nye urskiver eller apps. For at få det til at fungere, kræver det dog, at du henter Huaweis eget AppGallery app. Her er bliver det udfordrende, for det foregår ikke via Google Play. I stedet skal du via online links hente og installere Huawei AppGallery. Det er ærligt talt ret omstændigt at skulle installere en app på den måde, og det er i hvert fald ikke noget jeg vil anbefale, hvis du er typen, der har udfordringer med IT. Men det fungerer, så selv om Huawei har udfordringer med på grund af et amerikansk embargo på Huawei produkter.

Du kan downloade flere urskiver og apps via Huaweis Sundheds app (Image credit: Future)

Udvalget af apps, der kan downloades, er ret begrænset, men der er nogle perler, som er værd at downloade. Navigationsappen, der gør brug af Google Maps, er særligt godt implementeret og giver dig turn-by-turn navigation på dit håndled, så du ikke behøver at bære din telefon i hånden i offentligheden. I skrivende stund er alle apps fra tredjeparter gratis.

Vi var også glade for at se, at alle Huaweis egne værktøjer er tilgængelige gratis, herunder AI-træningsværktøjet. I modsætning til Fitbit og Amazon har Huawei ikke låst de bedste værktøjer og funktioner bag en betalingsmur, der kun er forbeholdt abonnenter, så du får den fulde oplevelse for urets pris alene.

Alt i alt er "Sundhed" en veldesignet app, der er intuitiv at bruge og hjælper dig med at få mere ud af dit Huawei Watch GT 3. Det er bare en skam, at det ikke er så ligetil at downloade den aktuelle version eller installere apps, som det burde være. Så hvis du ikke vil hente og installere apps via en forholdsvis ukendte Huawei AppGallery, så vil uret være en fejlinvestering for dig.

Skal du købe det... ?

Køb det hvis...

Du vil have et pænt fitness ur

Huawei Watch GT 3 er et fint fitness-ur med smarte funktioner. Og så ser det virkelig flot ud på håndledet.

Du gider ikke bøvle med at lade op

Huawei Watch GT 3 kan prale med en stærk batterilevetid (især den store version), så du behøver ikke at bekymre dig om at oplade den hver eneste dag.

Du gerne vil have noget hjælp til din træning

Hvis du er nybegynder og gerne vil i gang med at løbe, så kan du få hjælp til at sætte mål, der passer til din kondition og dit øvrige program. Du får træningsplaner og feedback og løbende tilpasning af målene, så du har et godt udgangspunkt til din træning.

Køb det ikke hvis...

Du vil have et længere træningsforløb

Dette er et godt ur til de fleste fritidsløbere, og "AI-coachen" er godt implementeret, men hvis du har et langsigtet, specifikt mål i tankerne, du være bedre tjent med et løbeur fra f.eks. Garmin, Polar eller Coros passe bedre til dig, hvis du også kombinerer det med en fokuseret løbeapp.

Du kun vil installere apps fra kendte leverandører som Apple eller Google

Huawei Watch GT 3 fungerer fint, men du skal gå omveje for at få det hele til at køre. Så hvis du vil have en plug-and-play løsning i stil med Apple, skal du finde en anden løsning.