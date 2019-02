Anmeldelse: Huawei P Smart (2019)

Huawei P Smart (2019) mangler den ekstra power, vi godt kunne bruge til tung multitasking og 3D gaming. Men vi får masser af lagerplads for pengene, et fornuftigt kamera, et design, der er bedst i sin klasse, og en vanvittig god skærm. Det er en skam, at der ikke følger et cover med i æsken, når nu plastikoverfladen så let får ridser, men alt i alt får man god værdi for pengene.

Huawei P Smart (2019) blev lanceret på samme tid, som Honor 10 Lite , og de to telefoner minder meget om hinanden. Vi har allerede anmeldt Honor 10 Lite og er ret begejstrede. Den giver masser af værdi for pengene, har en god skærm og flot design og masser af lagerplads – alt sammen ting, som Huaweis nye mobil matcher flot.

Der er nogle forskelle i form af design, kamera specs og indholdet i æsken. P Smart (2019) har en lidt lavere opløsning på selfiekameraet, og 10 Lite har et cover i æsken, hvilket Huawei P Smart (2019) ikke har.

Det betyder, at lige som Honor 10 Lite, har P Smart (2019) fokus på de bedste mellemklassemobiler i den dyre ende, som Nokia 7.1 , Motorola One og Honors egen Honor 8X , og nogle lidt billigere alternativer som for eksempel Nokia 3.1. Plus .

Pris

Kr. 1.899 kr.

Telefonen er tilgængelig i Danmark, og du kan købe den hos de fleste større teleudbydere og mobilforhandlere. Med en pris på 1.899 kr. er Huawei P Smart (2019) 100 kr. billigere end Honor 10 Lite, og den er en del billigere end både den noget større Honor 8X og den fremragende Nokia 7.1

Vigtige features

6.21-tommer skærm

Slankt design

Mellemklasse-ydelse

Huawei P Smart (2019) ser flot ud. Den har en strømlinet krop og har et dråbeformet kamera-hak i skærmen, som vi tidligere har set på OnePlus 6T .

Plastikbagsiden og -siderne danner en skinnende skal, der også føles meget som plastik. Den er udstyret med en LCD-skærm, som ikke kan konkurrere med OLED skærme, når det gælder dybde og smæk på farverne, men sammenlignet med Honor 10 Lie, har Huawei P Smart (2019) en virkelig tynd skærmkant og en af de bedste skærmopløsninger til prisen.

De fleste telefoner til under 2.000 kr. har ikke mere end 32 GB lagerplads, men P Smart er udstyret med gavmilde 64 GB, hvoraf cirka 50 GB er tilgængelige for brugeren – hvilket er på niveau med flere flagskibsmodeller, der koster tre gange så meget. Med hensyn til batteriet, så har det en kapacitet på 3400 mAh og kan optimeres med et væld af strømsparende funktioner. På trods af det flotte design, den ekstra lagerplads og det kraftige batteri, så er P Smart (2019) i sidste ende en mellemklassemobil med mellemklasse-indmad. Indeni ligger der et Kirin 710 chipset og 3GB RAM – respektabelt, men ikke fremragende.

Design

Plastik unibody

Forside-glas med fabriksmonteret skærmbeskyttelse

Bagsiden får nemt ridser – køb et cover!

Med en tykkelse på 8 mm og en vægt på 162 g, er P Smart let, og det skyldes mest af alt, at den i modsætning til Honor 10 Lite, der har en bagside af glas, har en bagside og sider, der er støbt i ét stykke plastik. Selv om bagsiden faktisk ligner glas, især hvis du står med en af de farvede versioner, så er der tale om ren plastisk.

Den er meget let i hånden, men føles ikke for let. Men fordi der er tale om plastik, så bliver det lettere ridset end glas, så hvis du vil have din Huawei P Smart (2019) til at se ny og lækker ud så længe som muligt, så skal du anskaffe dig et cover.

Den er fra fabrikken udstyret med en præ-monteret skærmbeskytter – men i modsætning til Honor 10 Lite kommer den uden et beskyttende plastik-cover, så her må du selv at investere lidt i beskyttelse.

Der er mange forskellige farver at vælge imellem: Midnight Black, Aurora Blue eller Turquoise Blue, hvoraf de sidste to findes i to versioner, hvor den en har et glidende nuanceskift i farven – et design, som det blev introduceret med Huawei P20 Pro , og som også findes i Mate 20 .

Fingeraftrykslæseren på bagsiden, sidder midt på telefonen og er nem at ramme med de hævede kanter, der gør det nemt at mærke, at man rammer rigtigt.

Kamera-modulet på bagsiden af P Smart (2019) gemmer på dobbelt-kamera, som hæver sig en smule fra selve mobilen. I bunden af telefonen sidder der en enkelt højttaler, der sender lyden nedad, og så er der en micro-USB-port og et hovedtelefonstik.

Det er også lykkedes Huawei at få plads til et lille meddelelses-lys under skærmen – hvilket både er smart og lidt uventet, når man tager i betragtning, hvor tynd skærmkanten er. Samlet set giver det igen et indtryk af, at man får noget for pengene.

Skærm

19.5:9 LCD- skærm med dråbeformet kamera-hak

6.21 tommer med 83% skærm-til-body-forhold

Full HD Plus opløsning, 415ppi

En skærm på 6,21 tommer i fuld HD-opløsning dominerer forsiden af P Smart (2019). Den er lang med sit 19,5:9 størrelsesforhold mellem telefonens lange og korte sider. Den har også meget tynde skærmkanter, hvilket næsten giver den 90% skærm-til-body-forhold, hvilket er mere end mange flagskibsmodeller.

Med en opløsning på 2230 x 1080 pixels er P Smarts skærm ikke bare konkurrencedygtig til prisen – dens 415ppi pixeltæthed betyder, at den faktisk også er en vinder i forhold til meget dyrere mobiltelefoner, som for eksempel iPhone XR , som har en skærm på 326ppi.

Telefonens skærm er meget lysstærk af en mellemklassemobil at være. Man kan tydeligt se skærmen, også selv om betragtningsvinklen ikke er optimal, eller når man kigger på den udenfor. Kun i meget stærkt lys, er det svært at se, hvad der sker på skærmen.

Skærmkanterne på P Smart (2019) er fantastisk små, og det lille hak til kameraet virker ikke nær så dominerende her, som det for eksempel gør på iPhone X. I stedet er der et lille dråbeformet indhak i skærmen – Huawei kalder det ”Dewdrop” – dugdråbe, som rummer et selfiekamera på 24MP.

En anden fordel er, at der er mange forskellige muligheder for at kalibrere sin skærm i indstillingerne. Eye Comfort-indstillingen, farve kalibrering og andre indstillinger giver brugeren kontrol over alt fra farvetone til hvor meget blåt lys telefonen må udsende, så man ikke får ødelagt sin nattesøvn.