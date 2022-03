Anmeldelse: Fujifilm Instax Mini Evo

Mini Evo er giver dig en stærk retro-vibe på instant-fotografering: Det skal være sjovt, og dét er det med Mini Evo, som er vores foretrukne hybrid instant-kamera indtil videre. Det fylder mindre end de fleste andre instant-kameraer, og takket være autofokus, automatisk eksponering og automatisk lukkerhastighed er det mere velegnet til bare at hive frem og skyde løs. Den digitale tilgang og manglen på en optisk søger kan måske afskrække fans af ægte analog fotografering, og den lave opløsning betyder, at det ikke vil erstatte selv et meget billigt digitalkamera. Men Mini Evo's evne til at fungere som printer til din smartphone er snedig, og de mange indbyggede effekter og filtre er en smart måde at eksperimentere på, når du samtidig kan gøre det uden du skal printe et foto hver gang.

Anmeldelsen på to minutter

Fujifilm Instax Mini Evo er et af vores foretrukne hybridkamera til instant-fotografi. Hybridkameraer kombinerer digital fotografering og instant-film i et apparat, hvilket gør det supernemt at bruge. Selv om det ikke er et nyt koncept, er Fujifilms seneste forsøg et af de første til at ramme formatets analoge rødder på en rigtig god måde.

Instax Mini Evo er hyldest til Fujis 1970'ernes storhedstid med et retro-inspireret design og masser af let anvendelige filtre og effekter, der er designet til at efterligne analog film. Men er det overvejende et instant-kamera eller blot et digitalt kamera med indbygget Instax-filmprinter?

LCD-skærmen og microSD-kortpladsen peger i retning af sidstnævnte, hvilket næppe vil imponere hardcore fans af instant-fotografi. Men når hver pakke Instax Mini-film med ti skud koster omkring 60-70 kroner, er det ikke svært at se det attraktive ved et kamera, der kun udskriver de billeder, du er tilfreds med, i stedet for at det koster hver eneste gang du trykker på udløserknappen, som det er tilfældet med et rent instant-kamera. Så hvis du ikke vil spilde en masse fotos, imens du finder frem til det rigtige filter, så er dette måske helt perfekt til dig. Du kan tage lige så mange fotos, du har lyst til, og du behøver kun at printe dem, du virkelig kan lide.

Fujifilm Instax Mini Evo (Image credit: Future)

Kreative nybegyndere vil elske den brugervenlige betjening og alle kombinationer af billedeffekter, der er tilgængelige ved at dreje på en drejeknap. Med 10 forskellige filtre og 10 forskellige objektiv-indstillinger er der altså 100 forskellige måder at fotografere på.

Instax Mini Evos digitale fotos er kun på niveau med en simpel smartphone, men det er svært at se, når du trykker på print. Hvis du vil have den ægte instant-kamera-oplevelse, så kan du sagtens finde et kamera, der bare printer hvert billede, du tager. De er typisk noget billigere, men her er producenten også sikker på, at du køber mere film. Vi synes, at Fujifilm Mini Evo giver mere mening, fordi det giver flere muligheder for at tilpasse fotos, inden du printer dem, og de mange fotoeffekter giver mulighed for ægte kreativitet.

Selv det er lidt mere krævende end bare at finde motivet, tage et foto og så printe, så sørger designet med få knapper og en intuitiv brugerflade for, at alle amatører hurtigt får styr på at tilføje filtre, tage billeder og udskrive deres favoritter. Det mere voksne design bør også appellere til et andet publikum end mange af de utroligt kulørte instant-kameraer, der vil få alle over 12 år til at krumme tæer, hvis venner så det. Her får du oven i købet mulighed for at parre kameraet med mobilen, så du kan printe mobilfotos, og derfor er Mini Evo vores foretrukne hybridkamera lige nu.

Pris og tilgængelighed

Fujifilm Instax Mini Evo har en pris, der begynder ved ca. 1.449 kroner. Kameraet er tilgængeligt hos mange af de større forhandlere og hos Instax.dk

Design og funktioner

Vintage-look møder moderne teknologi

LCD-skærm fungerer som digital søger

Intuitiv betjening gør det nemt for nye brugere

Evo Mini ser ud som om, det er udført i betal og læder, men det er altså ren plast i forskellige forklædninger. Der er ingen tvivl om, at inspirationen kommer fra et gammelt søgerkamera. Det ser virkelig stilfuldt ud, og det er svært at se, at de hele er plast. Det føles ikke så førsteklasses, som det ser ud, men det har alligevel en god tyngde, når det ligger i hånden.

Selv om det ligner et gammelt kamera, så stikker objektivet kun lidt ud fra kamerahuset, så det kan nemt hive op ad tasken. Men det er nok kun lommerne på et par cargo-pans, der kan rumme kameraet.

Fujifilm Instax Mini Evo (Image credit: Future)

Kameraets forside er ret enkel, og der er kun en tænd/sluk knap, en lukkerknap og et lille selfiespejl over objektivet, som kan drejes for at skifte mellem objektivtilstande.

Ovenpå kameraet er der en anden lukkerknap, en genvej til indstillinger og et funktionshjul dedikeret til effekter samt en såkaldt kold sko til montering af tilbehør (en hot shoe er til montering af en flash, der kan "snakke" med kameraet - en kold sko er bare en holder uden forbindelse imellem udstyr og kamera). For at udskrive et foto skal du trække i et håndtag, der ligner det man bruger til at dreje filmen frem til næste foto i et analogt kamera, hvilket er en fin detalje. Kun nogle få af disse knapper er dog mærket, hvilket kan gøre nybegyndere usikre på, hvad de skal trykke på. Til gengæld bevarer det følelsen af at stå med et analogt kamera i hånden.

Fujifilm Instax Mini Evo (Image credit: Peter Hoffmann)

En 3" LCD-skærm og navigationsknapper på bagsiden viser, at der er tale om et hybrid kamera. De er indbygget i lågen til ilægning af film. Den bliver holdt på plads af en robust lås, der så den ikke ryger op ved det mindste stød.

Det indbyggede batteri rækker til op til 100 billeder og ca. 20 fotoudskrifter. Det oplades via den microUSB-port, der er skjult i bunden af kameraet, hvor du også finder plads til et microSD. Mini Evos indbyggede hukommelse kan rumme op til 45 billeder, og hvis du vil gemme flere skal du tilføje noget ekstern lagringsplads.

Ydelse

Svarer til 35mm objektiv

Automatisk blitz kan slås fra manuelt

Selvudløser og 100 filter/effekt-kombinationer

Kameraet ligner godt nok mest et kamera til vandret fotografering, men Mini Evos LCD-brugergrænseflade er låst til på højkant i portrætlayout. Dette passer fint til Instax-filmformatet, som har ujævne over- og underkanter, der fungerer bedst med portrætbilleder. Når du først har husket at holde kameraet lodret, er det nemt at komme rundt i menuerne, selv om du uden optisk søger kan opleve, at det bliver en udfordring at komponere i skarpt sollys, hvor LCD-skærmen bliver vanskelig at se.

Ved at dreje på objektivet eller på knappen til effekter, kan du hurtigt komme igennem de 100 forskellige kombinationer, og billedet på skærmen opdateres næsten øjeblikkeligt, når du skifter indstillinger. Nogle af dem er ikke så imponerende, som f.eks. fiskeøjeeffekten, der blot zoomer digitalt og forvrænger billedet i stedet for en ægte optisk fiskeøjeeffekt, men andre giver dig virkelig mulighed for at være kreativ. Spejltilstand og dobbeltfoto, som overlejrer to separate eksponeringer, er nogle højdepunkterne.

Billede 1 af 3 Instax Mini Evo ligner et gammeldags kamera (Image credit: Future) Billede 2 af 3 Alle menuer skal læses på højkant (Image credit: Future) Billede 3 af 3 Print-knappen er en fræk detalje, der ligner den gamle fremføringsknap til film. (Image credit: Future)

En nedtællingsindikator nederst på skærmen fortæller, hvor meget film der er tilbage i kameraet, og heldigvis kan du fortsætte med at tage billeder, selv om du løber tør for film. Eksponeringen og hvidbalancen er automatisk, men kan tilpasses med et par tryk på et par knapper. Begge udløserknapper har et halvt tryk for at låse autofokusen i midterfeltet. autofokus kan ind imellem være lidt sløj i svagt lys.

I modsætning til et ægte instant-kamera er der ingen mulighed for at pege-skyde-printe: Hvert billede, du tager, er et digitalt billede. Du bestemmer så selv, om det er godt nok til at blive til printet eller ej. Træk i håndtaget, og en animation på skærmen viser, hvordan dit billede sendes mod filmsporet, inden det rigtige billede bliver printet ud. Det tager ca. 15 sekunder, og derefter tager det yderligere et par minutter for billedet at blive fremkaldt.

Den tilhørende smartphone-app er nem at bruge og er hurtig til at overføre billeder til udskrivning via kameraet. (Image credit: Future)

Bluetooth-parring med din smartphone går nemt, og Fuji Mini Evo-appen finder kameraet med det samme og placerer nyttige funktioner som fjernudløser (med livevisning), direkte udskrivning og billeddeling på startskærmen. Det er dog mærkeligt (og lit irriterende), at du kun kan overføre billeder fra kameraet til telefonen, hvis du først har printet dem ud på kameraet.

Billedkvalitet

Naturlige farver og god kontrast

Filtre og effekter ser overbevisende ud, når de er printet

Digitale billeder mangler detaljer og er på niveau med en billig smartphone

Når udskriftskvaliteten er indstillet til "Instax Rich", giver Mini Evo fotos, der er på niveau med Fujis fuldt analoge instant-kameraer. Billeder, der sendes fra en smartphone til udskrivning, ser ud til at have en lidt lavere opløsning end de billeder, der er taget med selve kameraet, men det bemærkes kun, hvis du nærstuderer det færdige foto.

Billede 1 af 6 Med en blanding af mørke skygger, highligts og dæmpede farver har Instax-billeder et karakteristisk udseende, som Instax Mini Evo printer flot ud (Image credit: Future) Billede 2 af 6 Fisheye er en af de digitale effekter, og resultaterne bliver ikke så overbevisende. (Image credit: Future) Billede 3 af 6 Spejl- og dobbelt eksponeret fotoeffekt giver mulighed for nemt at skabe abstrakte og kreative billeder (Image credit: Future) Billede 4 af 6 Autofokus fra 10 cm til uendelig giver mulighed for relativt skarpe landskaber, selv om motiver tættere på normalt giver de bedste billeder. (Image credit: Future) Billede 5 af 6 Den tilhørende smartphone-app er nem at bruge og er hurtig til at overføre billeder til udskrivning via kameraet. (Image credit: Future) Billede 6 af 6 Det tager et par minutter før billedet er færdigt, så det her skal lige have lidt længere. (Image credit: Peter Hoffmann)

Farver og kontrast er typisk kraftige med mørke skygger og lyse highlights. Detaljerne står skarpere end på rivaliserende filmformater, og der er ingen lyslækage, som du ville finde på et lomo kamera - medmindre du selv tilføjer noget med effekterne. Der er en tendens til overeksponering i lyse og udendørs omgivelser, men manuel sænkning af eksponeringen med -2/3EV hjælper med at minimere helt uoverbelyste highlights.

I bunden finder du ladeporten og plads til microSD-kortet. (Image credit: Peter Hoffmann)

Mini Evos digitale billeder er ikke nær så imponerende som de trykte billeder, med en mærkbar mangel på detaljer og et betydeligt støjniveau i mørke scener. De er nok på niveau med de billigste moderne smartphones, hvilket for nogle kan ophæve noget af det attraktive ved et hybridkamera. Det dynamiske område er gennemsnitligt, og farverne i de digitale billeder er ikke helt så dramatiske, som de bliver på de printede fotos, men de er stort set "gode nok" til brug på sociale medier.

Skal du købe Fujifilm Instax Mini Evo?

Fujifilm Instax Mini Evo (Image credit: Future)

Køb det, hvis...

Du vil lege og være kreativ

Med de mange kombinationer af filtre og effekter samt muligheden for kun at udskrive de billeder, du kan lide, er Mini Evo det ideelle instant-kamera til alle, der ønsker at eksperimentere eller afprøve forskellige typer af fotos.

Du kan lide retro-looket

Det er dyrere end andre instant-kameraer, men Fujis Mini Evo har en virkelig lækker retro-stil. Plastkonstruktionen er ikke helt så lækker at røre ved, som den er at se på, men den er bestemt mindre legetøjsagtig end mange instant-kameraer derude.

Du vil kunne printe fotos fra mobilen

Mini Evo er et fint kamera i sig selv, men i modsætning til rent analoge rivaler, kan du også forbinde det med din telefon for at gøre det til en smart bærbar printer.

Køb den ikke, hvis...

Digital billedkvalitet er vigtigt

En hvilken som helst moderne smartphone vil sandsynligvis kunne tage digitale billeder i bedre kvalitet end Mini Evos sensor med sin lave opløsning.

Du ikke er retro-fan

Du kan finde flere instant-kameraer, der ikke lader som om de er 50 år gamle, men som har samme funktioenr som Fujifilm Mini Evo - og som også er billigere.