Anmeldelse: Eufy RoboVac G20

Eufy RoboVac G20 er en kraftfuld robotstøvsuger, der opsamler fint støv og større stykker snavs fra tæpper og hårde gulve. Den er støjsvagt i brug, og det slanke design sikrer, at det ikke kommer til at sidde fast under lavere møbler. Prisen er overkommeligt, og alligevel tilbyder den Wi-Fi-forbindelse til appkontrol og planlægningsfunktioner. Men mangel på sensorer betyder, at den ofte støder ind i møbler. Derudover er batterilevetiden kort sammenlignet med andre modeller på markedet, og den kan heller ikke indstilles til at støvsuge i ét rum ad gangen.

Kort opsummering

Eufy er et søsterbrand til Anker, og det er muligvis ikke det første navn, der dukker op, når du tænker på markedet for gulvpleprodukter, men Eufy har faktisk produceret nogle af de bedste robotstøvsugere siden 2016. Eufy RoboVac G20 er deres seneste lancering, og den bygger bro mellem deres Eufy RoboVac 11S i den lave ende af hierarkiet og firmaets G-serie i mellemklassen. Sidstnævnte anvender en logisk vej fremfor en tilfældig rute til rengøring af gulve, og den er derfor hurtigere til at støvsuge tæpper og hårde gulve end 11S-modellen.

Eufy RoboVac G20 har det samme runde design som mærkets andre robotstøvsugere og er kun 7,56 cm høj. Rengøring under lavere møbler er altså igen sag for denne robotstøvsuger. RoboVac G20 er lidt dyrere end 11S-modellen, men har til gængæld næsten dobbelt så høj sugekraft, og under vores test var den god til at opsamle fint støv og snavs fra både hårde gulve og tæpper.

Denne støvsuger har også Wi-Fi-forbindelse, så den kan styres via en app, hvor du bl.a. kan indstille en tidsplan for, hvornår den skal starte rengøringen. Sugeevnen kan manuelt indstilles på 3 forskellige niveauer via appen. Alternativt kan du vælge BoostIQ-funktionen, hvor enheden automatisk skifter mellem standard- og turbo-effekt alt efter, hvilken type gulv robotstøvsugeren registrerer. G20 har en 0,6-liters støvbeholder, som er nem at tømme.

Eufy RoboVac G20 er drevet af et genopladeligt batteri, som ifølge Eufy kan klare op til 100 minutters rengøring. Den kommer med en ladestation, som robotstøvsugeren automatisk vender tilbage til, hvis batteriniveauet kommer under et vist punkt under rengøring. Robotstøvsugeren genoptager rengøringen der, hvor den slap, når batteriniveauet når op på 80%.

Eufys G20 er bedst egnet til dem, der leder efter en effektiv robotstøvsuger til en overkommelig pris eller dem, der har et mindre hjem, da den har en kortere batterilevetid end gennemsnittet.

(Image credit: TechRadar)

Pris og tilgængelighed

259,99 euro

Der er endnu ingen dansk pris

Eufy RoboVac G20 er netop lanceret, og den er derfor ikke tilgængelig hos danske forhandlere endnu. Der kommer til at gå en måneds tid, før den lanceres på flere markeder, indtil da kan den købes på Amazon og direkte fra Eufy.

Eufy har også lanceret Eufy RoboVac G20 Hybrid, som både kan støvsuge og moppe hårde gulve. Hybrid-modellen koster 299,99 euro.

Du kan købe Eufy-robotstøvsugere hos danske forhandlere som Elgiganten, Skousen, Merlin og mange andre, så vi forventer, at den nyeste model samt hybrid-modellen også snart dukker op på det danske marked.

(Image credit: TechRadar)

Design

0,6 liter støvbeholder

4 sugeniveauer

Toppen er beklædt med hærdet glas

Som resten af Eufys udvalg af robotstøvsugere er G20 rund og udstyret med en plastikstødfanger på den øverste halvdel af apparatet. Den måler 32,5 x 32,5 x 7,2 cm (h x b x d), og takket være det slanke design havde vi ingen problemer med at navigere under lavere møbler under vores test.

Støvsugeren har en blank sorte overflade med blå detaljer og er beklædt med hærdet glas på toppen, som beskytter mod ridser. Det er også på toppen, at du finder tænd/sluk-knappen, der lyser orange under opladning. Over knappen er der et Wi-Fi-ikon, som lyser blåt, når støvsugeren er forbundet til internettet for appstyring. Robotstøvsugeren leveres med en kompakt ladestation, der måler 16,6 x 15,3 x 8 cm, en strømadapter og et rengøringsredskab til at fjerne hår og andre genstande, der vikler sig rundt om børstevalsen.

På undersiden af G20 finder du børstevalsen, to hjul og et drejeligt hjul, der hjælper robotstøvsugeren med at komme rundt i dit hjem. Derudover kan du også vælge at fastgøre en medfølgende sidebørste, der rengør kanter, hjørner og eventuelle sprække.

RoboVac G20 er udstyret med 13 sensorer, inklusive et gyroskop. Det gør det muligt for enheden at tage en metodisk rute rundt i dit hjem og undgå forhindringer og trapper, mens den gør rent.

Den har 4 sugeniveauer (Quiet, Standard, Turbo og Max) samt en praktisk BoostIQ-funktion, der automatisk skifter mellem Standard- og Turbo-effekt, når robotstøvsugeren registrerer tæpper. Støvbeholderen kan rumme 0,6 liter, og er nem at tømme. Der medfølger ikke afgrænsningslister, så du kan skabe forbudte områder for robotstøvsugeren, men de kan købes separat.

(Image credit: TechRadar)

Ydeevne

Kraftfuld sugeevne

Funktion til plet-rengøring

Støjsvag

Under vores test imponerede Eufy RoboVac G20 med sin sugekraft på både tæpper og hårde gulve. Den havde ingen problemer med at opsamle fint støv, krummer og større stykker snavs (inklusive korn og gryn), selv på den laveste sugeindstilling. Vi bemærkede dog , at sidebørsten havde en tendens til at sprede større stykker snavs rundt i rummet på hårde gulve, og det gjorde, at støvsugningsprocessen tog lidt længere tid, end vi havde håbet.

Gyroskopet gør, at G20 tager en mere metodisk rute rundt i hjemmet under støvsugningen sammenlignet med 11S-modellens tilfældige rute. Når det kommer til Eufys budgetvenlige robotstøvsugere, er G20 helt klart en af de hurtigste til rengøring. Den har dog færre sensorer end fx Eufy RoboVac G30 Hybrid, og vi oplevede at denne robotstøvsuger stødte ind i møbler en hel del gange.

Vi anbefaler, at du holder ladestationen i nærheden af robotstøvsugeren, specielt hvis du har flere etager i dit hjem. Vores erfaring er, at G20 havde lidt sværere ved at navigere rundt på en etage uden den i nærheden.

G20 er dejlig støjsvag under brug. På den laveste sugeindstilling under rengøring af hårde gulve målte vi støjen til 55dB, og på højeste indstilling kom den op på 65db. Det svarer nogenlunde til støjen, du oplever, hvis du står i nærheden af et klimaanlæg, og efter vores mening er det et ganske acceptabelt niveau.

Støvbeholderen var forholdsvis nem at tømme. Når du trækker den ud på forsiden af støvsugeren, skal du sørge for at holde den lige og ikke vippe den opad. Ellers risikerer du at støvet flyver ud af åbningen og ned på dit rene gulv.

(Image credit: TechRadar)

App

Appen er nem at bruge

Du kan planlægge din rengøring

Integration med Amazon Alexa og Google Assistant

RoboVac G20 bruger den samme app som Eufys andre robotstøvsugere. Det er en overskuelig og brugervenlig app, der gør robotstøvsugeren nem at styre. Når du har tilsluttet robotstøvsugeren til dit Wi-Fi, kan du starte eller stoppe støvsugningen fra appen. Du kan også justere sugeniveauet, aktivere funktion til plet-rengøring, og du kan endda indstille robotstøvsugeren til at afspille en sjov melodi, så du kan spore den.

Via appen kan også lave en tidsplan for rengøring hver dag i ugen på et bestemt tidspunkt. Robotstøvsugeren kortlægger dog ikke dit hjem under rengøring så du kan ikke indstille den til at støvsuge bestemte rum eller zoner, og du vil heller ikke være i stand til at følge dens fremskridt i appen.

G20 er kompatibel med Alexa og Google Assistant. Du kan altså bruge din stemme i stedet for appen til at sende robotstøvsugeren på arbejde.

(Image credit: TechRadar)

Batterilevetid

Batteriet holder op til 100 minutter mellem opladninger

En fuld opladning tager 5 timer

Robotstøvsuger vender automatisk tilbage til ladestationen, når den skal oplades

Ifølge Eufy har G20 en maksimal køretid på 100 minutter, men det er på den laveste sugeindstilling. Når den bruges på indstillingen Max power, dykker batterilevetiden ned til 45 minutter. Vi fandt ud af, at én fuld opladning var nok til at støvsuge et hus med 3 soveværelser på 2 etager. Vi var imponerede over, at støvsugeren selv kørte tilbage til ladestationen for at genoplade, når batteriet blev for lavt til til at den kunne fortsætte med rengøringen. En fuld opladning tager ca. 5 timer.

Når batteriet er tilbage på 80%, genoptager G20 støvsugningen fra det nøjagtige sted, hvor den slap. Vi var dog lidt skuffede over, at batteriniveauet ikke vises i procent i appen. I stedet vises den i form af en batterigrafik, som er svær at aflæse.

Skal jeg købe den?

Køb den hvis...

Du vil have en prisvenlig støvsuger med Wi-Fi-forbindelse

Selvom G20 ikke er ligeså overkommelig i pris som Eufy 11S, har den Wi-Fi-forbindelse, så du kan bruge en app til at starte og stoppe støvsugeren med og samtidig planlægge din rengøring. Faktisk er det en af de mest prisvenlige robotstøvsugere med appkontrol, vi har testet.

Du vil have en støjvenlig robotstøvsuger

G20 har 4 sugeniveauer og er behageligt støjsvag med dem alle. Støjniveauet overskred ikke 65db, hvilket svarer nogenlunde til støjen, du oplever, hvis du står i nærheden af et klimaanlæg. Det gør den perfekt til dem, der foretrækker støjsvage apparater.

Du har flest områder med tæpper i dit hjem

Selvom denne robotstøvsuger fungerede godt på både tæpper og hårde gulve, havde sidebørsten en tendens til at skubbe større stykker snavs rundt i rummet på hårde gulve. G20 er derfor bedre egnet rengøring på gulvtæpper.

Køb den ikke hvis..

Du gerne vil støvsuge et rum ad gangen

Støvsugeren kan ikke kortlægge dit hjem, mens den gør rent, og derfor kan G20 ikke indstilles til at støvsuge bestemte rum eller zoner. Hvis det er en vigtigt funktion for dig, skal du vælge en anden model.

Du har mange møbler

Denne robotstøvsuger har ikke så mange sensorer, og det betød, at den ofte stødte ind i møbler, og i nogle tilfælde, fx når det gik ud over sideborde, var den faktisk i stand til at rykke på møblerne. Hvis dit hjem er fyldt med møbler, som du helst ikke vil udsætte for ridser og skrammer, skal du ikke vælge G20.

Du vil have en selvtømmende robotstøvsuger

Robotstøvsugere fra fx Roomba og Roborock er selvtømmende. Den funktion tilbyder G20 desværre ikke. Hvis du helst vil lave så lidt som muligt, når det gælder støvsugning, er denne robotstøvsuger ikke den rette for dig.

Anmeldt første gang i februar 2022