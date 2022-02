Anmeldelse: Dynasty Warriors 9 Empires

Anmeldelse information Tid spillet: 28 timer Platform: PS5

Den, der sagde "krig ændrer sig aldrig", var sandsynligvis en fan af Dynasty Warriors. Koei Tecmos berømte hack and slash serie forbliver stærk årtier senere og forfiner denne formel på tværs af utallige spin-offs og udvidelser, men forbliver bekendt. Dynasty Warriors 9 Empires er vores seneste strategi-fokuserede variant.

Empires gør ikke op med Dynasty Warriors signatur-gameplay: du vil stadig marchere ind i kamp mod hundredvis af fjender og feje dine klinger gennem fjendens horder med hvert tryk på en knap. Men uden for kampen er dit mål at forene landet under et enkelt banner ved hjælp af diplomati og belejringskampe. Mellem at styrke dit militær, fokusere på indenrigsanliggender eller skabe alliancer med andre nationer, er det dit valg, hvordan du fortsætter.

Empires er både betydeligt anderledes end Dynasty Warriors 9, men alligevel præcis hvad du ville forvente. Hvis du ikke er fan af serien, er det usandsynligt, at dette nye strategilag vil konvertere dig. Men hvis du er, så er der meget at nyde, bare ikke helt nok.

Dynasty Warriors 9 Empires pris og udgivelsesdato

Hvad er det? En strategi-fokuseret udgave af Dynasty Warriors 9.

Udgivelsesdato? 15. februar 2022

Hvordan spiller jeg det? På Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch, PS4, PS5

På Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch, PS4, PS5 Pris? 399.-

En træt romance

Ligesom sine forgængere henter Empires inspiration fra Luo Guanzhongs roman fra det 14. århundrede, Romance of the Three Kingdoms. Der er otte kampagner i Conquest Mode baseret på historiske begivenheder, såsom Yellow Turban Rebellion og Battle of Guandu. Du kan også blande karakterer fra disse epoker med den særlige 'A Gathering of Heroes'-kampagne. Uanset hvilken tidslinje du vælger, forbliver dit mål at forene Kina.

Mellem disse kampagner kan du vælge mellem 90 officerer, hver baseret på historiske personer, som kommer med forskellige ranks. Personligt vil vi anbefale at starte med en Ruler, da kun de kan bestemme, hvornår du vil invadere andre kongeriger, i modsætning til generaler og standardofficerer. Der er også en karakterskaber, hvis du foretrækker at lave en original officer, som ikke har voldsomt omfattende tilpasningsmuligheder, men klarer jobbet.

Dynasty Warriors 9 Kingdoms gør det ikke nemt at starte en krig.

Din kampagne begynder med at bestemme dit riges dagsorden. Du står over for mange fjender, og det er ikke så nemt som bare at vælge ud fra kortet, hvem der skal bekæmpes næste gang. Dit krigsråd vil præsentere beslutninger for dig fra fire emner: indenrigsanliggender, menneskelige anliggender, diplomati og militære anliggender. Du kan også tilføje yderligere politiske mål, såsom at opgradere forsvaret og øge rationerne. Når dine valg er truffet, har du seks måneders spiltid til at udføre disse planer. Hvorefter du samler dit krigsråd igen og sætter en ny dagsorden.

Dynasty Warriors 9 Kingdoms gør det ikke nemt at starte en krig. Du kan ikke bare invadere dine fjenders lande. Tropper vil ikke kæmpe, hvis der ikke er rationer nok til dem, og selvtilfredshed over regionale forsvar resulterer i tabte territorier. Du bliver nødt til at organisere kommerciel og landbrugsudvikling, rekrutteringer, og måske endda indgå nogle alliancer for at afskrække andre kongeriger fra at invadere dit territorium.

At være i kamp

Empires er et spil med tålmodighed, og selvom det kan føles kedeligt at rulle gennem menuer, er der en dybde, du normalt ikke ville forvente af Musou spil. Du kan også gå en tur på tværs af den åbne verden, men sammenlignet med hovedspillet føles dette tilbagetrukket. Hovedspillets sideopgaver mangler, så din udforskning bruges hovedsageligt til at rekruttere soldater.

I slutningen af de seks måneder kan du endelig invadere. Inden kampen begynder, har du chancen for at udføre svindleri en sidste gang. Du kan nemlig sende en officer til at lave en 'hemmelig plan'. Dette kan være at organisere forstærkninger til at slutte sig til dig i kamp eller skabe ugunstige vejrforhold for at skade fjender. Når det lykkes, kan disse plots bestemme slagets gang.

En vigtig måde, hvorpå Empires adskiller sig fra Dynasty Warriors 9, er, at kampene er baseret på belejringer af borge. Dit mål er at bruge belejringsvåben til at bryde igennem fjendens porte. Når du først er indenfor, vil du duellere mod fjendens kommandant i en dødelig kamp. Når du forsvarer, vendes positionerne, og du er nødt til at afholde fjendens angreb.

Dynasty Warriors 9's kerne hack and slash gameplay er for det meste intakt. Du styrer en praktisk talt overmenneskelig officer i deres kamp på tværs af en stor slagmark. Mens du kan komme langt med at svinge dit våben vildt, kan du forårsage nogle reelle skader, hvis du matcher bevæbning til fjendens type. Du har ekstra kontrol over slagmarken gennem hemmelige planer, evner du kan aktivere kampboost som elementære angreb eller healing. Endelig, hvis du oplader din Musou Gauge med succesfulde angreb på dine fjender, kan du aktivere et stort angreb for at rydde slagmarken omkring dig.

Desværre falder kampen ind i Dynasty Warriors' sædvanlige træk. Spillere kan udstede kommandoer fra pausemenuen, men organisationen er indviklet. Plus, kun at overtage slotte eller forsvare territorier bliver også hurtigt gentagende, selvom hemmelige planer hjælper med at lindre dette. Vi kan dog ikke afvise, at der stadig er noget dybt tilfredsstillende ved at sende bølger af fjender, der flyver rundt om dig på én gang, selv nu efter at have spillet flere poster.

Historien er skrevet af sejrherrerne

Hvis du har sejret i kamp, kan du prøve at rekruttere individuelle officerer fra den modsatte side, efter at have erobret dem i kamp. Hvis de nægter, kan spillerne vælge at frigive eller henrette dem. Når du er færdig, vil du hæve din officer i niveau og tjene nye titler, som tildeler yderligere hemmelige planer og sjældne ædelstene, hvor sidstnævnte giver statistiske boosts, når de er udstyret. Det er en god tilgang, der komplimenterer den alsidighed, som Empires giver officerer.

Når du er færdig, vender du tilbage til at håndtere politiske anliggender, og cyklussen fortsætter igen. Der er masser at kunne lide ved Conquest Mode, men ud over dette ville vi ønske, at der var mere i spillet. Mekanisk adskiller disse otte kampagner sig ikke meget fra hinanden ud over cutscenes og tutorials, der er ingen andre modes. Alt, hvad vi har, er et galleri til at se mellem forskellige officerer og tidligere ulåste cutscenes.

Det største tekniske problem er, at PS5-versionen lider af betydelig screen tearing under kampe, og at skifte mellem de forskellige grafiktilstande stopper ikke dette. Til reference prioriterer 'Action Mode' en bedre billedhastighed, mens 'Movie Mode' tilbyder en højere opløsning ved 30 fps.

For at gøre tingene værre, led scenerne også af mærkbare framerate drops gennem hele spillet. Dette var overraskende, da det ikke var et problem under selve kampene. Jeg håber, at disse problemer bliver løst i fremtidige opdateringer, men lige nu ville jeg virkelig have forventet mere på en ny gen-konsol.

Vores dom

Dynasty Warriors 9 Empires er designet til et nichepublikum, der henvender sig til dem, der er ude efter en mere strategisk oplevelse. Koei Tecmo forsøger ikke at genopfinde hjulet her, men væsentlige mangler forhindrer det i at blive mere end endnu en ny tilføjelse.

Ud over Conquest Mode føltes Empire tomt, og selv hemmelige planer kan ikke forhindre det i at falde i velkendte problemer. Det er stadig en anstændig tilpasning, og der er sjov at få her, men hvis du håber på den 'mindless' action, som Dynasty Warriors er kendt for, kan du være bedre tjent med at holde dig til 9's originale udgivelse.