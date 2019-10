Samsung går Apple i bedene med eget patent på AR-briller

Imens rygterne svirrer om et AR headset fra Apple, ser det ud til, at også Samsung er interesserede i at få del i AR-kagen. En patentansøgning er for nylig blevet opdaget af det hollandske website Galaxy Club. Patentansøgningen som også gennemgås af The Verge, afslører sydkoreanernes plan for et nyt AR headset.

Patentansøgningen blev oprindelig indsendt d. 1. februar 2019 og blev først offentligt tilgængelig i Sydkorea for et par dage siden. Den indeholder flere detaljer, illustrationer og sågar en fuld 3D-rendering af de påståede headset (se herover). Du kan se de inkluderede diagrammer herunder.

Billede 1 af 4 (Image credit: KIPRIS / Samsung) Billede 2 af 4 (Image credit: KIPRIS / Samsung) Billede 3 af 4 (Image credit: KIPRIS / Samsung) Billede 4 af 4 (Image credit: KIPRIS / Samsung)

Ifølge ansøgningen vil Samsungs AR-briller indeholde individuelle projektorskærme til hvert øje, to kameraer og hvad der ligner en lille højttaler eller et areal med huller til ventilation.

Samtidig ses det på et af billeder, hvordan et kabel går fra højre arm på AR-brillerne, selvom det endnu er ukendt, om dette bruges til at oplade enheden eller om der er tale om en kablet forbindelse til eksempelvis en tilsluttet smartphone.

Det er endnu uvist, om Samsung har seriøse planer omkring lancering af nye AR-briller i fremtiden. Vi har dog noteret os, at firmaet de sidste par år har været ganske stille omkring deres Gear VR-løsning. Skyldes dette mon, at den sydkoreanske kæmpe nu ser AR som fremtiden? Det må vi vente og så…