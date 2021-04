Hjælp på vej til podcastproducenter

Podcasts er et marked i eksplosiv vækst. Men det bugnende udvalg af podcasts afspejler ikke de økonomiske vilkår for podcastproducenter, der siden mediets spæde fase har haft svært ved at generere indtægter fra lydmediet, men det skal der gøres noget ved, mener et politisk flertal på Christiansborg, skriver Politiken.

"Det er et medie, der står højt på vores prioriteringsliste i det kommende medieforlig. Der skal afsættes en pulje, så støtten til podcasts kan stige," lyder det fra Konservatives medieordfører, Birgitte Bergmann, der får opbakning fra både regeringen, Venstre, Radikale, SF og Enhedslisten, som alle ønsker at give bedre muligheder for, at podcastproducenter kan støttes via mediestøtten.

Organisationen Danske Medier har også forsøgt at sætte fokus på de økonomiske vilkår blandt podcastproducenter ved at opfordre politikerne til at give podcastere mulighed for at få del i Public Service Puljen, når politikerne skal forhandle nyt medieforlig i år.

Ifølge Søren Brunsgaard, formand for interesseorganisationen Center for Podcasting, ligger der derfor en bunden opgave i at få ændret opfattelsen blandt medieforbrugerne om, at digitalt indhold er gratis, efter årtiers vanedannelse.

"Podcasts står jo på ryggen af radio, og selve radioteknologien har betydet, at det ikke har været muligt at kræve penge, som man kunne for et VHS-bånd eller en cd. Der er en stor opgave for podcastmarkedet i at ændre formodningen om, at alt indhold er gratis," siger han til Politiken.

Nu tyder det imidlertid på, at der blæser mildere vinde i retning af podcastproducenterne. Det synes meldingerne fra Christiansborg at være et klart tegn på.