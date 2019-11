Bekræftet: Huawei Mate 20 kommer med den nye Kirin 980-processor

Huawei Mate 20 får firmaets nye Kirin 980-chipset, har det kinesiske firma bekræftet i en pressemeddelelse.

Pressemeddelelsen er blevet sendt ud til sydafrikanske medier, og Gearburn rapporterer, at den indeholder sætningen "Kirin 980 vil drive Mate 20-serien."

Det betyder muligvis, at vi også får en Huawei Mate 20 Pro, da formuleringen tyder på, at der kommer flere modeller under Mate 20-navnet. Vi har også hørt rygter om en Mate 20 Lite, så der kan eventuelt blive tale om tre modeller med det spritnye chipset.

På den anden side plejer Huaweis 'Lite'-telefoner at få et mindre kraftfuldt chipset af hensyn til omkostningerne, så hvis Mate 20 Lite bliver en realitet, får den muligvis ikke Kirin 980-processoren.

Friske chips, tak

Kirin 980 er efterfølgeren til Kirin 970, som man finder i Huawei P20, P20 Pro, Mate 10 og Mate 10 Pro, og den har otte kerner: Fire A76 kerner samt fire A55 kerner.

Huawei hævder også, at Kirin 980 bliver verdens første kommercielt tilgængelige 7nm chipset - hvilket gør det utroligt lille, men tilsyneladende også 20 procent mere kraftfuldt og 40 procent mere effektivt end forgængeren.

Vi forventer, at Huawei lancerer sin Mate 20-serie i oktober, da Mate 10-serien ankom i samme måned sidste år - men selskabet har endnu ikke udsendt nogen form for invitation til en lancerings-event.

(OBS. nogle links kan være på engelsk).

Via Android Authority