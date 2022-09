Se Champions League 2022/23: Sådan kan du se alle kampene, uanset hvor du befinder dig

Champions League er tilbage! Bliver det endelig Manchester Citys tur til at løfte trofæet? Eller vil Lionel Messi, Kylian Mbappe, Neymar og resten af ​​stjernegalleriet hos PSG endelig kalde sig europamestre? Kommer FCK videre fra grupespillet?

Der er mange klubber som vil yde derres ypperste – Liverpool har et finaletab at hævne, Bayern kan aldrig holdes nede, og Real Madrid kan fremtrylle deres 15. titel. (Hvis Benzema spiller, er alt muligt) Eller er det måske en outsider som Tottenham eller Juventus, der løber med det hele?

Der er virkelig ikke noget som Champions League.

Læs videre for mere information om, hvordan du ser hele turneringen, uanset hvor du er.

2022/23 Champions League Champions League: Spilles fra tirsdag 6. september - lørdag 10 juni. Regjerende mestre: Real Madrid TV: 3+, TV 3 Sport og TV 3 Max Livestream: Viaplay (opens in new tab) Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofrit (opens in new tab)

En pokal er en pokal, siger man, men Champions League er under alle omstændigheder noget for sig selv. Det er Europas bedste turnering, sportsligt er det de bedste hold, og intet kan måle sig økonomisk med turneringen.

Turneringen har givet os utallige store oplevelsers, og selvom danske holds indsats har svinget en del, er det kampe, som mange ser. Sidste år løb Real Madrid lidt mirakuløst af med sejren. Real Madrid er ikke et dårligt hold, men der var flere gange i slutspillet, hvor holdet var på vej ud af turneringen, blot for at blive reddet af en vis franskmand i toppen.

Årets turnering bliver formentlig mindst lige så dramatisk, og der er stor spænding om, hvem der kommer til at dominere i turneringen. Der er mange store hold, men formen i den hjemlige liga hos nogle af favoritterne har været under niveau. Det er Liverpool, Juventus og Bayern eksempler på. Barcelonas økonomi afhænger af succes i turneringen, men catalanerne er endt i "dødens gruppe".

Uanset hvor bolden sparkes, er det rart med midtugefodbold fra øverste hylde igen. Mange ser frem til mørke aftener, fulde af følelser og oplyst af projektører.

Læs videre for mere information om, hvordan du fanger hele Champions League, uanset hvor du er.

Hvem har rettighederne til at vise Champions League i Danmark?

Nent Group har rettighederne til de fleste kampe i Champions League, som vises på 3+, TV 3 Sport og TV 3 Max.

Champions League-kampe kan streames på Viaplay (opens in new tab). Der er også kampe 3+, TV 3 Sport og TV 3 Max.

Som udgangspunkt vises en kamp live på Viaplay ad gangen. Men i nogle runder på kan streamingtjenesten dog vise flere livekampe samtiig.

Kampe, der ikke sendes live kan oftest ses umiddelbart efter kampen er slut, så her gælder det om at undgå livescores og andre nyheder om kampen.

Når du har downloadet og installeret ExpressVPN, vælger du en server placeret i Danmark, og pludselig har du fuld adgang til de danske Champions League-udsendelser fra udlandet.

Champions League grupperne 2022/23

Gruppe A

Ajax

Rangers

Liverpool

Napoli



Gruppe B

Atlético Madrid

Bayer Leverkusen

Club Brugge

FC Porto

Gruppe C

Bayern Munich

Barcelona

Inter Milan

Viktoria Plzeň

Gruppe D

Eintracht Frankfurt

Tottenham Hotspur

Sporting Lisbon

Marseille

Gruppe E

Milan

Chelsea

Red Bull Salzburg

Dinamo Zagreb

Gruppe F

Real Madrid

RB Leipzig

Shakhtar Donetsk

Celtic

Gruppe G

Manchester City

Sevilla

Borussia Dortmund

Copenhagen

Gruppe H

Paris Saint-Germain

Juventus

Benfica

Maccabi Haifa

Champions League: Kampene i september

Tirsdag 6. september

18:45 - Dinamo Zagreb vs Chelsea

18:45 - Dortmund vs Copenhagen

21:00 - Salzburg vs AC Milan

21:00 - Celtic vs Real Madrid

21:00 - Leipzig vs Shakhtar

21:00 - Sevilla vs Man City

21:00 - PSG vs Juventus

21:00 - Benfica vs Maccabi Haifa

Onsdag 7.september

18:45 - Ajax vs Rangers

18:45 - Frankfurt vs Sporting Lisbon

21:00 - Napoli vs Liverpool

21:00 - Atlético vs Porto

21:00 - Club Brugge vs Leverkusen

21:00 - Barcelona vs Viktoria Plzeň

21:00 - Inter vs Bayern Munich

21:00 - Tottenham vs Marseille

Tirsdag 13. september

18:45 - Viktoria Plzeň vs Inter

18:45 - Sporting Lisbon vs Tottenham

21:00 - Liverpool vs Ajax

21:00 - Rangers vs Napoli

21:00 - Porto vs Club Brugge

21:00 - Leverkusen vs Atlético

21:00 - Bayern Munich vs Barcelona

21:00 - Marseille vs Frankfurt

Wednesday, 14th September

18:45 - AC Milan vs Dinamo Zagreb

18:45 - Shakhtar vs Celtic

21:00 - Chelsea vs Salzburg

21:00 - Real Madrid vs Leipzig

21:00 - Man City vs Dortmund

21:00 - Copenhagen vs Sevilla

21:00 - Juventus vs Benfica

21:00 - Maccabi Haifa vs PSG

Champions League: Hvornår spilles finalen?

Champions League-finalen 2022/23 spilles lørdag den 10. juni på Atatürk Olympiske Stadion i Istanbul, Tyrkiet. Kick-off er klokken 21:00, og 75.000 pladser forventes at være besat.

Det er anden gang, turneringens finale bliver spillet på dette stadion. Første gang var i 2005. En dag, Liverpool-fans sent vil glemme. For dem, der ikke ved det, var Liverpool 3-0 bagud efter første halvleg mod AC Milan. Men ved fuld tid var "miraklet i Istanbul" en kendsgerning, og Liverpool havde vundet på straffespark.

Champions League: Hvem vandt sidst

Real Madrid fik et ordentlig overraskelse i åbningskampen sidste år. Holdet tabte til Sherif Tiraspol, hvilket mildest talt var uventet. Der var nok ikke mange, der troede, de ville nå noget det år, men Carlo Ancelottis mænd tog til sidst trofæet med hjem. Dette gav Real Madrid deres 14. sejr i turneringen, men vejen til sejren var alt andet end let.

Sejrene over PSG, Chelsea og Manchester City var til tider surrealistiske med deres sene mål, kontroversielle dommerbeslutninger og et strejf af godt gammeldags held. I finalen mødte de Liverpool som underdogs, men også her kom de sejrrigt ud med en 1-0-sejr.