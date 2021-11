Sådan ser du Canelo vs. Plant i weekenden: tidspunkt, kampprogram og livestream

I weekenden bliver der storkamp for både boksepurister og andre kampinteresserede, da der er flere titler på spil på én og samme tid. Læs videre for at se, hvordan du kan se Canelo Alvarez vs Caleb Plant live online, såvel som resten af ​​boksekampene, uanset hvor du er i verden.

Mange tror, ​​at det nærmest er hans skæbne, men Canelos vej til at blive den første bokser i verden til at samle super-mellemvægtstitlerne er på ingen måde givet på forhånd. Den ubesejrede IBF-verdensmester Caleb Plant står i hvert fald umiddelbart i vejen for planerne, men det kan der blive lavet om på i weekenden.

Der er ikke noget, der tyder på, at de to har særligt meget til overs for hinanden, hvilket kom klart til udtryk, da det mexicanske ikon fik plantet et slag i Plants ansigt under pressemødet forud for kampen - som svar på et par velvalgte ord fra amerikaneren.

Canelo Álvarez vs. Caleb Plant Dato: Natten til søndag den 7. november Arena: MGM Grand Garden Arena, Paradise, Nevada, USA Starter: 02:00 (dansk tid) Canelo vs Plant starter (ca.): 05:00 (dansk tid) PPV: Viaplay Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofrit

Begge kamphaner var helt klare med næverne ved pressemødet, og Plant endte med en flænge under højre øje. Med tanke på den skade, som Canelo gav Billy Joe Saunders i maj i frisk erindring, regner vi med, at dette kun var en smagsprøve.

Mexicaneren forårsagede et brud på Saunders' øjenhule, hvilket tvang briten til at kaste håndklædet i ringen i ottende runde, og hvis Plant igen formår at komme under huden på Canelo under kampen på søndag, kan dette virkelig blive et brag af en kamp.

Udover at være to år yngre end Canelo har amerikaneren en klar fordel i forhold til højde og rækkevidde, som kan give en væsentlig fordel i en kamp af denne kaliber.

Uanset hvordan det ender, så skrives der historie i weekenden, så stå tidligt op (eller gå sent i seng) og følg med, når det hele skal afgøres.

Canelo vs. Plant: Dato og tidspunkt

Canelo vs Plant bokses natten til søndag den 7. november i MGM Grand Garden Arena i Paradise, Nevada.

Nattens kampe begynder klokken 02:00 (dansk tid).

De to ovennævnte kæmpere forventes at gå i ringen klokken 05:00.

Sådan ser du Canelo vs. Plant i Danmark

I Danmark er det Viaplay (NENT-gruppen) som har rettighederne til Canelo vs. Plant. Hvis du vil se Canelo vs. Plant med danske kommentatorer, skal du gå til Viaplays kampside og følg vejledningen der for at købe adgang til PPV-eventen. Bemærk, at Viaplay også sender de tre øvrige kampe, udsendelserne starter derfor klokken 02:00.

Sådan ser du Canelo vs. Plant på dansk PPV, når du er i udlandet

Efter at EU satte sig igennem, og ville sikre sig, at EU-borgerne kunne se lokalt indhold, uanset hvor de var, er det nu muligt at se streaming indhold, hvis man befinder sig inden for EUs grænser. Så længe du er logget ind og har bekræftet, at du er dansk statsborger, skal det være muligt at streame på kontinentet.

Hvis du befinder dig uden for EU og stadig ønsker at streame Canelo vs. Plant med danske kommentatorer, og du skal sandsynligvis bruge en VPN-tjeneste. VPN-tjenester er ret enkle programmer, der giver dig mulighed for at omgå geoblokeringer, og dermed få adgang til indhold, som ellers ville være utilgængeligt.

Hvis du bruger en VPN-tjeneste, kan du streame boksning, uanset hvor du er i verden.

ExpressVPN er verdens bedste VPN

TechRadar har testet og over 200 af de bedste VPN-udbydere, og den bedste lige nu er ExpressVPN. ExpressVPN fungerer med flere enheder samtidig og tilbyder super hurtige forbindelser på tværs af sine mange servere. ExpressVPN er kompatibel med masser af styresystemer, herunder iOS, Android, Amazon Fire Stick, PlayStation, Apple TV og lignende, og vi fandt tjenesten sikker, hurtig og nem at bruge. Hertil kommer ganske robuste sikkerhedsfunktioner, og dermed er ExpressVPN den bedste all-round VPN til streaming. Måske bedst af alt, tilbyder den en 30-dages pengene-tilbage-garanti plus 3 måneder GRATIS, når du tegner et abonnement på et år. Når du har downloadet softwaren, skal du bare følge anvisningerne for at installere ExpressVPN og derefter vælge den placering, du vil flytte din IP-adresse til - det er virkelig så let.

Efter du har downloadet og installeret VPN-tjenesten, vælger du en server i Danmark, så du får fuld adgang til boksdækningen fra Viaplay. Det er ikke ringe.



Hvem er Saúl «Canelo» Álvarez?

Saúl Álvarez Barragán, bedre kendt som "Canelo" (som betyder "kanel" på dansk) er kendt som den bedste bokser i verden på tværs af alle vægtklasser.

Den 31-årige fra Mexico har domineret sporten i et årti, hvor han har vundet 56 af sine 59 professionelle kampe, og han har samlet fire internationale titler i fire vægtklasser: super-weltervægt, mellemvægt, let sværvægt og super-mellemvægt.

Billy Joe Saunders, Callum Smith, Gennady Golovkin, Amir Khan og Miguel Cotto er blot nogle af de stjerner, der har mødt Canelo, og den eneste plet på CV'et er et nederlag, hvor flertallet af dommerne gav sejren til Floyd Mayweather i 2013 .

Hvem er Caleb «Sweethands» Plant?

Caleb Plant er den ubesejrede IBF verdensmester i super-mellemvægt.

Den 29-årige amerikaner tog bæltet fra José Uzcátegui i 2019 og har formået at forsvare titlen tre gange med et KO af Mike Lee i tredje omgang, Vincent Feigenbutz i 10., før han brugte hele kampen på at slå Caleb Truax.

Plant har vundet alle sine 21 professionelle kampe, hvoraf 12 sejre har været på knockout, men når han nu møder Canelo, kommer der nok andre boller på suppen. Dette er et stort skridt op.

