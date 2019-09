Ny iPhone live stream og starttidspunkt: sådan ser du Apples produktlancering

Lanceringen af den nye iPhone 11 er her næsten, og vi er kun få timer fra at få vished om Apples næste smartphones.

Apple er vært ved sit årlige iPhone-lanceringsevent i Steve Jobs Theater i sit hovedkvarter, Apple Park HQ i Cupertino, Californien, og det er her vi for første gang får de nye iPhones at se, sammen med andre eventuelle produktannonceringer – og måske en overraskelse eller to.

Hvornår er lancerings-eventet for iPhone 11? Det er i dag, tirsdag d. 10. september. Eventet starter kl. 19.00. Hvor lang tid varer det? Vi forventer at det tager omkring 1,5 timer, men kan vare op til to timer.

iPhone XS mindede meget om iPhone X, som kom før den, og endnu engang forventer vi mindre opgraderinger, som primært vedrører telefonens kamera i stedet for noget andet mere innovativt – men dette er Apple, så man ved aldrig.

Vi forventer tre nye iPhone 11-smartphones, inklusiv måske Apple Watch 5, Apple HomePod 2 og måske et helt nyt produkt – måske en GPS tracker. VI forventer også at lære mere om hvornår iOS 13 og iPadOS bliver officielt tilgængelig for offentligheden.

Derudover bliver vi ikke overraskede, hvis vi får yderligere detaljer om Apple TV Plus-tjenesten, herunder pris og måske information om flere nye tv-programmer til platformen.

Sådan ser du lanceringen af iPhone 11

For første gang nogensinde vil Apple streame sin lancering af den nye iPhone på YouTube, samt Apples egen hjemmeside og på Twitter. Vi forventer, at mange vil se med på Apples live stream, så de alternative platforme burde fordele trykket.

TechRadar vil blogge live fra eventen og give jer en grundig dækning af hvad der sker på scenen, samt komme med analyser – vi kommer med et link, så snart vi er klar.