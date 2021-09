NFL-livestream: sådan ser du NFL-kampe hvor som helst

Er du klar til lidt fodbold? Alts den amerikanske varialt - football.

NFL-sæsonen 2021 er her endelig, og titelsultne spillere og hold er helt klar til de mange kampe, der skal spilles, før finalen - Super Bowl LVI - spilles den 13. februar 2021.

Syv-dobbelte Super Bowl-vinder Tom Brady skal sammen med de forsvarende mestre Tampa Bay Buccaneers forsøge at gentage fjorårets succes, hvor holdet vandt Super Bowl LV over storfavoritten Kansas City Chiefs.

Sådan streamer du NFL i 2021 Sæson: 9. september 2021- 22. februar 2022 Finale: Super Bowl LVI den 13. februar 2022, SoFi Stadium, Los Angeles TV-kanaler: Viaplay Stream online: NFL Game Pass Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofrit

(Image credit: Icon Sportswire via Getty Images)

NFL har udvidet kampplanen til denne sæson, hvor alle 32 hold spiller 17 kampe hver i stedet for de tidligere 16 kampe per hold. Det betyder, at vi har endnu flere kampe at se frem til.

Kan Tom Brady holde det samme høje niveau og sikre sig en ottende Super Bowl-ring? Kansas City Chiefs QB Patrick Mahomes er længe blevet set som den naturlige efterfølger til Brady, men ved sidste års Super Bowl viste Brady, at han stadig har meget at give. Ved sommerens draft blev Trevor Lawrence drafted først af alle spillere, og Lawrence ses som et af de største QB-talenter i meget lang tid. Han vil helt sikkert forsøge at gøre det godt på den store scene, når han leder Jacksonville Jaguars-offensiven.

Andre spørgsmål, vi har forud for sæsonen, er, om Lamar Jackson kan blive ved med at imponere med sit spil for Baltimore Ravens, og kan Bill Bellichick få Patriots på ret køl igen og bringe holdet tilbage til toppen uden Tom Brady? De har stærk konkurrence i AFC East, hvor Josh Allen og hans Buffalo Bills ser stærkere ud end længe.

Hvis vi flytter fokus til NFC, vil Los Angeles Rams genopbygge med Matthew Stafford som Quaterback, Aaron Rodgers og hans Green Bay Packers ser som normalt meget interessante ud.

NFL 2021/22-sæsonen er allerede i gang, så læs videre i vores guide om, hvordan du kan se alle kampene i NFL, uanset hvor du er.

Sådan ser du NFL på TV

Viaplay har rettighederne til at vise NFL på TV i Danmark med egne kommentatorer både på nettet og på en af NENT's tv-kanaler.

Umiddelbart vises et udvalg af kampene på TV3 Sport, TV3+ og Viasat Xtra. Du får også adgang til et populære NFL Highlights på TV3+, der viser alt det bedste fra alle kampe søndag aften. Så hvis du har adgang til disse i din TV-pakke eller gennem et særskilt abonnement, ja, så kan du se Viasats TV-dælkning.

Viaplay har ingen bindingsperiode, og hvis du vil have adgang til sportsindholdet online, kan du abonnere på Viaplay Total for 449,- kr. om måneden. Hvis du gør det, har du også adgang til film og serier. Der er desværre ingen separat pakke kun til sport.

Hvis du befinder dig i udlandet og vil se de Viasats NFL-udsendelser, som du har adgang til hjemme i stuen, kan du omgå geoblokeringere ved at abonnere på en VPN-tjeneste.

Sådan streamer du NFL

Ud over adgang via Viaplays streamingtjeneste kan du også vælge at tegne et abonnement på NFL Game Pass, der giver adgang til alle kampene i NFL.

NFL Game Pass virker med apps til alle typer af enheder: Chromecast, Apple TV, Android, Xbox eller Playstation etc., så du kan se NFL døgnet rundt på dit 65-tommers i stuen eller streame direkte på din telefon.

Med Pro Pass-tjenesten får du adgang til alle de mere end 270 kampe, der spilles i løbet af NFL-sæsonen, herunder Super Bowl LVI. Du får også adgang til højdepunkter og meget andet indhold fra NFL-netværket.

Prisen for Game Pass Pro er 1.949 kr. per sæson, og der er også to andre tjenester, en gratistjeneste, der giver adgang til højdepunkter og et "Essential"-abonnement, hvor du får adgang til NFL RedZone, der koster 549 kr. per sæson.

Så streamer du NFL, hvis du befinder dig i udlandet

Hvis du befinder dig i udlandet, når NFL-sæsonen er i gang, er der stor sandsynlighed for, du ikke får den samme dækning, som du gør, når du sidder hjemme på sofaen.

Viaplay blokerer adgang for brugere, der forsøger at få adgang til udsendelser på Viaplay, hvis brugeren befinder sig i et land, hvor Viaplay ikke har rettighederne til at vise indholdet. Dette er det, der kaldes geoblokering, hvilket er blokering af adgang, hvis du er uden det geografiske område, som NENT (Viaplay) har rettighederne til at vise NFL inden for (Danmark og EU).

Heldigvis er der en løsning, nemlig en VPN-tjeneste. Dette er smart software, der giver dig mulighed for at omgå geoblokeringer og dermed få adgang til Viaplays NFL-udsendelser fra Danmark, selv når du er i udlandet. Dette er lovligt og prismæssigt, overkommeligt, og VPN-tjenester er også meget nemme at anvende.

Hvis du abonnerer på NFL Game Pass skulle du have adgang overalt, men hvis er problemer, kan det meget vel være, at en VPN-tjeneste kan hjælpe dig.

Hvis du har brug for en VPN-tjeneste til at livestreame NFL, kan vi varmt anbefale ExpressVPN, som er vores bedste valg blandt VPN-tjenester lige nu.

ExpressVPN er verdens bedste VPN

TechRadar har testet og over 200 af de bedste VPN-udbydere, og den bedste lige nu er ExpressVPN. ExpressVPN fungerer med flere enheder samtidig og tilbyder super hurtige forbindelser på tværs af sine mange servere. ExpressVPN er kompatibel med masser af styresystemer, herunder iOS, Android, Amazon Fire Stick, PlayStation, Apple TV og lignende, og vi fandt tjenesten sikker, hurtig og nem at bruge. Hertil kommer ganske robuste sikkerhedsfunktioner, og dermed er ExpressVPN den bedste all-round VPN til streaming. Måske bedst af alt, tilbyder den en 30-dages pengene-tilbage-garanti plus 3 måneder GRATIS, når du tegner et abonnement på et år. Når du har downloadet softwaren, skal du bare følge anvisningerne for at installere ExpressVPN og derefter vælge den placering, du vil flytte din IP-adresse til - det er virkelig så let. Prøv ExpressVPN 100 % risikofrit i 30 dage

(Image credit: Kevin C. Cox/Getty Images)

Hvem er favoritter til at vinde Super Bowl LVI?

Selvom de tabte Super Bowl LV, er Kansas City Chiefs favoritterne blandt oddssætterne til at vinde Super Bowl LVI forud for sæsonen. Anden favorit er de regerende mestre Tampa Bay Buccaneers.

Bag de to er der ifølge bookmakerne et stort antal udfordrere. Buffalo Bills, Baltimore Ravens, Los Angeles Rams og Green Bay Packers forventes alle at nå langt i slutspillet. Tidligere storhold som New England Patriots, Dallas Cowboys og Pittsburgh Steelers kan måske formå at udfordre til slutspillet ifølge bookmakerne.